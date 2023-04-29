جوني ديب وآمبر هيرد.. تفاصيل جديدة صادمة ستغير رأيك من التغوط في السرير إلى الاغتصاب!

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وطن– مهما كان ما سيفعله جوني ديب وأمبر هيرد بعد ذلك ، فسوف يسجلهما التاريخ بوصفهما المطلقين المتحاربين الذين قاتلوا في المحكمة على جانبي المحيط الأطلسي.

تفاصيل مروعة

بدا العالم مذعورًا عندما ظهرت تفاصيل مروعة عن زواج استمر عامين كان ممزقًا بجنون العظمة والمخدرات والنبيذ وادعاءات العنف.

تم تباد الاتهامات واللعنات بين الزوجين السابقين، حيث أخبرت آمبر ذات مرة جوني أنه أصبح سميناً.

كما يُزعم أنه تم استخدام السجائر المضاءة كأسلحة بين الطرفين.. وشرب جوني “مكاييل ضخمة” من النبيذ ، وتم تلطيخ الأبواب بالبطاطا المهروسة بشكل غير مفهوم.

كما وقعت المعارك على متن طائرات خاصة ، وفي غرف الفنادق ، وفي القطارات ، وفي البنتهاوس وحتى مرة واحدة في كرفان.

عندما تم قطع طرف إصبع ديب خلال مناوشة واحدة في قصر على نهر بيمباما في أستراليا ، واستخدم دمه للكتابة على الجدران ، وهو تصوير حرفي للغاية لألمه.

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حتى الكلاب لم تسلم

حتى كلاب من فصيلة يوركشاير للزوجين، لم يهربا من الفوضى.. يزعم أن أحدهما أكل قطعة من الحشيش بحسب تقرير “ديلي ميل“.

يروي نيك واليس في كتابه الجديد، قصصاً جديدة حول الأمر.

كان واليس الصحفي الوحيد الذي غطى المحاكمات باستفاضة ، وكانت وجهة نظره فريدة من نوعها حول هذه الأحداث المذهلة.

في صيف عام 2020 ، كان واليس في المحكمة العليا في لندن كل يوم تقريبًا لرؤية ديب يخسر قضية التشهير ضد صحيفة The Sun بسبب مزاعم العنف المنزلي.

بعد ذلك بعامين ، كان هناك كل يوم في مقاطعة فيرفاكس ، فيرجينيا .. حيث فاز ديب بقضية التشهير ضد هيرد بسبب مقال كتبته لصحيفة واشنطن بوست ، تدعي أنها ضحية للعنف المنزلي.

محاكمة القرن

زعم ديب أن هذا لم يكن غير صحيح فحسب ، بل كان هو الذي تعرض للإساءة من قبلها – واتفقت هيئة المحلفين معه. وحصل على تعويض قدره 12 مليون جنيه إسترليني ، وتم تخفيضه لاحقًا إلى 8.3 مليون جنيه إسترليني.

بطريقة ما ، جادل واليس الشذوذ في هذين الحكمين المختلفين جنبًا إلى جنب مع مئات الساعات من الأدلة اللاذعة في سرد يصور ما يحدث عندما يتحول الزواج بين شخصين في غاية الجمال إلى قبيح يائس.. مما يؤدي إلى إضعاف الإيمان الشعبي الخرافي بأن الجمال المثالي يعني بطريقة ما الفضيلة الأخلاقية.

لا يقتصر الأمر على منحنا مقعدًا بجانب الحلبة في ما أصبح يُعرف باسم محاكمة القرن.. بل وفر واليس أيضًا نظرة ثاقبة للسياسات الجنسية المعقدة والحروب الثقافية السائدة في ذلك الوقت.

قذارة وظلام

تحكي أقسام فصوله قصتهم الخاصة ، لكن واليس لم يفقد إنسانيته أبدًا ولا يشعر بالارتباك بسبب عدم الرضا المستمر لعلاقة جوني وآمبر.

يقول واليس: “اعتقدت أنهما شخصان مضطربان لكنهما رائعين ، يحاولان شق طريقهما في العالم”.

لقد مروا بعملية غير عادية ، ولعبوا على مسرح عالمي. لم اعتقد ابدا انه كان قذر او قاتم.

اشتهر واليس بكتابه The Great Post Office Scandal ، الذي كشف لأول مرة عن كارثة تكنولوجيا المعلومات التي تقدر بملايين الجنيهات.. والتي وضعت مدراء البريد الأبرياء وموظفات البريد في السجن.

ومنذ ذلك الحين ، أعد برنامجين بانوراما حول هذا الموضوع ، وساعد في تصحيح خطأ قومي رهيب.

فضيحة مكتب البريد

يتساءل الناس “لماذا يهتم واليس بديب وهيرد بعد فضيحة مكتب البريد؟”،ويجيب في كتابه: ” لم لا؟ كل الحياة البشرية هنا”.

في كتابه الجديد ، لا يخجل واليس من التحقيق في أكثر جوانب قضية ديب وهيرد شهرة.

خلال المحاكمة الأولى ، تم الكشف عن أن ديب قرر أخيرًا طلاق هيرد بعد أن تغوطت عمدًا في فراشهم من أجل مزحة ، على الرغم من أنها نفت ذلك وادعت أن أحد الكلاب هو الذي فعلها.

مذنبة أو بريئة ، يبدو من غير المحتمل أنها لن تتخلص من لقب “آمبر براز” الموروث لها أثناء المحاكمة.

براز آمبر

في محاولة شجاعة لتوضيح هذا الموضوع ، أرسل واليس الدليل الوثائقي الوحيد المتاح – صور البراز المستخدمة في المحكمة – إلى البروفيسور تشوكا نوكولو CBE .. وهو استشاري أمراض الجهاز الهضمي المرموق في مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير NHS Trust.

لسوء الحظ ، لم يكن البروفيسور نوكولو قادرًا على تحديد ما إذا كان البراز في الصورة لرجل أو امرأة أو كلب.. لكنه استنتج أن المسؤول كان مصابًا بالإمساك في ذلك الوقت.

كيف وصلنا إلى هذا المنعطف غير الدقيق؟

عندما التقى جوني وأمبر ، كانت البشائر جيدة. ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟ كانا شخصين محبوبين يعيشان حلم هوليوود ، وأشعة الشمس من الموهبة والحظ السعيد يمسحهما كلاهما في وهج النجاح.

لقد كان نجمًا رئيسيًا في هوليوود ، وكان محبوبًا جدًا لتصويره للكابتن جاك سبارو وإدوارد سكيسورهاندس ، من بين آخرين كثيرين. وأمبر كانت نجمة صغيرة ، لكنها تركت بصمتها بالفعل بأدوار صغيرة في الأفلام والتلفزيون.

لقد كان قويًا وراسخًا وثريًا بشكل مذهل.. بينما كانت آمبر قد تركت المدرسة الثانوية في تكساس قبل خمس سنوات فقط ، ثم اتجهت غربًا لجعلها تكبر في الأفلام.

خلفية مثالية

بدأت قصتهم معًا في عام 2008 ، عندما تم استدعاء آمبر البالغة من العمر 22 عامًا إلى مكاتب إنتاج جوني في لوس أنجلوس ، بعد خمس تجارب أداء.

بالنسبة لجوني ، الذي كان يبلغ من العمر 45 عامًا ، يعد هذا مشروعًا للحيوانات الأليفة وعملًا مليئًا بالحب .. إنه لا يقوم ببطولة الفيلم فحسب ، بل يشارك في إنتاجه. لذلك يجب أن يكون كل شيء مثاليًا ، لا سيما اختيار الدور الأنثوي القاتل.

على الصفحة ، وصفها المؤلف طومسون بأنها “ذات الوركين والفخذين والحلمات وذات الشعر الطويل سحر”، التي دخلت العنبر لدى ديب.

سارت الأمور على ما يرام. يبدو أن جوني وأمبر لديهما اتصال ، شيء يمكن تحويله إلى كاريزما على الشاشة. عندما نهضت آمبر للمغادرة ، لاحظ ديب أن مؤخرتها المثالية قد تركت انبعاجًا على شكل تفاحة على أريكته الجلدية.

أنت الحلم!

في ذلك الوقت ، كان على علاقة مع امرأة ، بينما كان مع المغنية الفرنسية فانيسا باراديس لمدة عشر سنوات ولديهما طفلان معًا.

ومع ذلك ، فإن ديب مغرم ، وقد تأثر كثيرًا بانطباع الأريكة هذه.. لدرجة أنه منع أي شخص من الجلوس هناك لبقية اليوم.

بعد أربع وعشرين ساعة ، اتصل لإعطاء أمبر الجزء. “أنت هي المقصودة يا فتاة.. أنت الحلم”.. وهكذا بدأ الأمر.

انبعاج آخر

لم يعرف ديب ذلك ، لكن هذه الدعوة أطلقت سلسلة من الأحداث التي أغرقت كلا الطرفين في نهاية المطاف في دوامة عاطفية ومالية ؛ في زواج غير عملي وطلاق أسوأ ؛ إلى مشهد يؤدي إلى نوع من الإضرار بالسمعة من شأنه أن يرفه عن الملايين ويرعبهم بنفس القدر.

بغض النظر عن الأريكة ، ليس لدى جوني ديب أي فكرة عن الانبعاج الذي ستحدثه آمبر في حياته.

إدمان جوني

ما يكشفه الكتاب بوضوح هو الدور الحاسم الذي تلعبه المشروبات الكحولية والمخدرات في هذه العلاقة المأساوية.

على الرغم من أنه لم يعترف رسميًا بأنه مدمن على الكحول ، علمنا أن ديب لديه فريق رصانة يحاول إبعاده عن الكحول والمخدرات.. بما في ذلك مدرب إدمان شخصي وطبيب وممرضة – وجميعهم يسافرون حول العالم معه.

باعترافه الشخصي ، اضطر إلى التخلص من السموم من المخدرات أو الكحول في ثلاث مناسبات على الأقل ، وأدت حالة الكبد إلى قلق الأطباء.

ديب هو أيضًا مستخدم منتظم للماريجوانا ، ويعترف باستخدام الكوكايين والإكستاسي ، وقد أدمن على العديد من الأدوية الموصوفة.

مدمن ثري

يقول طبيب الإدمان ، ديفيد كيبر ، إن ديب لديه تاريخ طويل من العلاج الذاتي الذي يتضمن تعاطي مواد متعددة.. بما في ذلك الكحول والمواد الأفيونية والبنزوديازيبينات والمنشطات المتنوعة.

في صيف عام 2014 ، لاحظ كيبر أن ديب “يضفي طابعًا رومانسيًا على ثقافة المخدرات بأكملها ولا يتحمل أي مسؤولية عن سلوكياته”.

لديه مشكلة كبيرة مع وصفة طبية أفيونية، والتي أدمنها بعد أن عولج من آلام الأسنان لكنه تمكن من تخفيفها بدواء آخر.. والذي أصبح مدمنًا عليه بعد ذلك – ثم استمر.

ربما يكون الشيء الوحيد الأسوأ من كونك مدمنًا هو أن تكون مدمنًا ثريًا ، لأنه لا يوجد ما يمنعك من تمويل أحلك الإكراهات.. بمساعدة أو بدون مساعدة طبيب.

نبيذ أحمر

عندما سئل في المحكمة الأمريكية عما إذا كان يشرب الويسكي في الصباح ، أجاب ديب بطريقة ساحرة: “أليست ساعة سعيدة في أي وقت؟” ضحك الجميع ولكن ، في الحقيقة ، لم يكن هناك شيء مضحك على الإطلاق.

لم تكن مستويات استهلاك هيرد بهذا السوء تقريبًا. اعترفت بشرب النبيذ الأحمر أمام ديب عندما كان يحاول البقاء متيقظًا.

حسب مدير منزله ، كيفين مورفي ، أنها كانت تتناول زجاجتين في الليلة ، بينما ادعى مساعدها الشخصي السابق أنها شربت “كميات هائلة من النبيذ الأحمر كل ليلة تقريبًا”.

اعتداء جنسي وضرب

اعترفت هيرد باستخدام الفطر والإكستاسي ، لكنها نفى استخدام الكوكايين أثناء علاقتهما. كما رأت المحاكم ، صورت زوجها في كثير من الأحيان عندما كان مخمورا أو مخدرا ، وجمع الأدلة بجدية مثل أي محقق.

مهما كانوا يتعاطون أولا ، يبدو أنه يغذي توتر علاقتهم.. قالت آمبر إنه أعطاها ضربة على وجهها بعد حفل Met Gala في نيويورك في مايو 2014 ؛ ثم كان هناك اعتداء جنسي مزعوم في جزر البهاما خلال عيد الميلاد عام 2015.

مرة أخرى قالت إنه أمسك بشعرها وركع على ظهرها وأصابها بنزيف في أنفها في غرفة فندق.

في عام 2015 ، قاموا برحلة رومانسية على قطار الشرق السريع عبر جنوب شرق آسيا.. ولكن على الرغم من الهواء المعطر لم يمض وقت طويل قبل أن تقول إنه حاول خنقها بقميص في سيارة.

سوء معاملة

أنكر جوني كل شيء وقال إنه كان ضحية سوء معاملتها. كانت طوال الوقت الذي قضاه معهاً تبصق عليه.. وتلقي عليه الزجاجات والعلب ، مما تسبب في إصابته ، ولكمه في مناسبة واحدة على الأقل. اعترفت في شريط تسجيل تم تشغيله في المحكمة: “لم ألكمك ، كنت أضربك”.

يمكن رؤية الدليل المحتمل الوحيد على عنف رحلة القطار في صورة ديب وهيرد وهم يتظاهرون بأنهما بخير في سيارة الطعام ، مع ديب وهو يرتدي ما يشبه العين السوداء – ولكن في النهاية ، ما الذي يثبت ذلك؟ لا شئ.

يكتب واليس في النهاية: “إذن من كان يتعامل مع من؟ ولماذا من غير المقبول تمامًا الإيحاء بأنهم قد يعتدون على بعضهم البعض؟.. ما هو بالضبط المعرض للخطر بالنسبة لأي من الطرفين إذا اعترف بالعنف من جانبه؟”

أعتقد أننا جميعًا نعرف الإجابة. .قضايا المشاهير مثل هذه نادرة في هذه الأيام – والتي قد يجرؤ نجوم هوليوود على المخاطرة بإلحاق الضرر بالسمعة لمثل هذه المخاطر الكبيرة والمغامرة العامة والمكلفة؟

أسوأ زواج في تاريخ هوليوود

كان لدى جوني وأمبر كل شيء ولم يكن لديهما أي شيء ، فاز كلاهما وخسر كلاهما ، واليوم لا يزالان محبطين إلى الأبد بتجربة بعضهما البعض.

من النظرة الأولى إلى البراز سيئ السمعة ، من البطاطا المهروسة إلى أطراف الأصابع المقطوعة ، لا شك أن جميع الأطراف المعنية تريد أن تنسى أن هذا حدث على الإطلاق .. لذا نشكر الله أن نيك واليس كان موجودًا لالتقاط كل شيء للأجيال القادمة.

يُعد كتابه بمثابة سجل لأسوأ زواج في تاريخ هوليوود ، وتحذيرًا لما يمكن أن يحدث عندما يموت حلم وتسيطر الأكاذيب.