الجمعة, أبريل 28, 2023
الرئيسيةحياتنامقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة أكثر من أي منطقة...
حياتنا

مقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة أكثر من أي منطقة أخرى!

"الأماكن المفضلة لممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين هي؛ غرفة نوم..."

كتب معالي بن عمر
العلاقات الحميمة watanserb.com
العلاقات الحميمة
- Advertisement -

وطن-كشف تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية عن أكثر مقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة وفقًا لـ “دراسة العادات الجنسية 2023” التي أجرتها أكاديمية “Diversual”.

تقع أول مقاطعتين إسبانيتين في الترتيب في شمال البلاد؛ فالمركز الأول احتلّته لاريوخا، حيث يمارس الجنس بمعدل 11.25 مرة في الشهر. وتأتي ليون في  المركز الثاني بمعدل 10.26 مرة في الشهر.

أما في مناطق الجنوب، تحتلّ خِيان المركز الثالث، كأكثر منطقة يمارس فيه الجنس، بمتوسط ​​9.92 في الشهر. ثم المركز الرابع لويسكا-Huesca وباداخوث بمتوسط ​​9.55 و 9.53 مرة على التوالي.

على الجانب الآخر من الترتيب توجد الباسيتي، المقاطعة الإسبانية حيث يمارس الجنس أقل عدد من المرات في الشهر، بمتوسط ​​ في الشهر5.9. أما المركزان الأخيران لـ Teruel و Ávila بمتوسط ​​6.09 و 6.25 مرة في الشهر على التوالي.

التحدّث مع شريكك على العلاقة الحميمة watanserb.com
التحدّث مع شريكك على العلاقة الحميمة

وفيما يلي القائمة الكاملة لتكرار عمليّة الجماعفي الشهر حسب المقاطعة هي كما يلي:

لاريوخا – 11.25
ليون – 10.26
خاين – 9.92
هويسكا – 9.55
بطليوس – 9.53
الميريا – 9.29
بونتيفيدرا – 8.97
حوض – 8.95
مرسية – 8.94
كانتابريا – 8.91
قادس – 8.90
جيرونا – 8.87
أورينس – 8.75
سيغوفيا – 8.71
كاستيلون – 8.61
توليدو – 8.55
ألافا – 8.47
زامورا – 8.46
سالامانكا – 8.34
غوادالاخارا – 8.27
جويبوزكوا – 8.27
هويلفا – 8.27
ملقة – 8.14
تاراغونا – 8.08
فالنسيا – 8.04
لوغو – 8.03
بسكاي – 7.92
بلد الوليد – 7.92
لاس بالماس – 7.80
إشبيلية – 7.68

- Advertisement -
عادات تدمر العلاقة الحميمة watanserb.com
عادات تدمر العلاقة الحميمة

قرطبة – 7.64
أستورياس – 7.59
نافارا – 7.51
بالنسيا – 7.50
الرمان – 7.50
رويال سيتي – 7.35
سوريا – 7.33
ليدا – 7.27
سانتا كروز دي تينيريفي – 7.21
برشلونة – 7.19
كاسيريس – 7.07
مدريد – 7.05
سرقسطة – 7.01
بورغوس – 7.00
جزر البليار – 7.00
أليكانتي – 6.93
آكورونيا – 6.62
أفيلا – 6.25
تيرويل – 6.09
البسيط – 5.90

العادات الجنسية

أصدرت “الدراسة حول العادات الجنسية 2023” بيانات مثيرة جدًا للاهتمام حول الحياة الجنسية للإسبان، حيث أكد ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم أقاموا علاقتهم الجنسية في عمر مبكّر.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن الأماكن المفضلة لممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين هي كالآتي: غرفة نوم (71.4٪)و، غرفة معيشة (11٪)، والفنادق (5.7٪) وأماكن أخرى (4.5٪)، في الشارع (1.6٪) وفي السيارة (1.5٪) وفي الحمام (1.5٪).

من جهة أخرى، تبيّن أن واحدًا من كل أربعة أشخاص تمت مقابلتهم يعترف بأنه كان غير مخلص لشريكه المستقر.

وفيما يتعلق بالحصول على المتعة، فإن 75.8٪ من الأشخاص يصلون إلى النشوة الجنسية معظم الوقت أو يمارسون الجنس دائمًا مع شركائهم، بينما لا يصل 24.2٪ من الأشخاص إلى النشوة الجنسية بمعدّل أقل.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن 68٪ ممن تمت مقابلتهم يرون أنه من الأسهل العثور على شريك من خلال التقنيات الجديدة.

الطقوس بأكملها تصنع جودة العلاقة الحميمة
الطقوس بأكملها تصنع جودة العلاقة الحميمة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

تقارير

الكونفيدينسيال : ما هي الفضيحة المذلة التي استخرجها محمد السادس من هاتف بيدرو سانشيز؟!

الهدهد

“مرتاحة مع المصريين”.. كلمات مؤثرة لإسبانية اعتنقت الإسلام وواجهت المعاناة في بلدها

الهدهد

بوقف العلاقات التجارية مع الجزائر.. إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب

الهدهد

بعد وصفها المغرب بـ”الديكتاتوري”.. ألباريس يرد على نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

حياتنا

عادة عليك التخلي عنها إذا أردت تحسين حياتك الجنسية

حياتنا

هل الجنسنج هو الزنجبيل وهل هو فعال في إعادة قوة العلاقة الحميمة للزوجين؟

حياتنا

فيما يلي قواعد التحدث مع شريكك عن العلاقات الحميمية..

حياتنا

ما هي العادة التي غالبًا ما تؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية (وكيفية التخلص منها)

حياتنا

تعرّفوا على أفضل وقت للجماع في رمضان

الهدهد

سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ (فيديو)

الهدهد

ملك المغرب يعلن تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 (فيديو)

تقارير

فضيحة من العيار الثقيل.. ابنة مسؤول استخباري إسباني كبير جنّدتها المخابرات المغربية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند استخدام سماعات الأذن؟!

الاعتداء على السوريين في تركيا.. الرصاص يطارد المنكوبين على الحدود (تقرير)

صور “مجنونة” لأفعى ضخمة تلتهم سمكة كبيرة كاملة فوق الماء (شاهد)

انتخابات الرئاسة التركية.. أصوات الخارج قد تقلب الموازين في وجه أردوغان

الموت يفجع وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً الأمير متعب بن عبد الله .. ما سبب الوفاة؟!

عصير الطماطم..ما الذي يجعله المشروب الأفضل على متن الطائرة؟

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا والتوقيت في الدوري الإسباني

إقرار جديد من نجيب ساويرس بدعم حميدتي وتغريدة خطيرة

لماذا يخطط ابن سلمان لشراء حصة في “فلاي ناس” المملوكة للوليد بن طلال؟

خطوات بسيطة لإطالة عمر مناشفك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC