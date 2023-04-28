مقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة أكثر من أي منطقة أخرى!

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وطن-كشف تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية عن أكثر مقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة وفقًا لـ “دراسة العادات الجنسية 2023” التي أجرتها أكاديمية “Diversual”.

تقع أول مقاطعتين إسبانيتين في الترتيب في شمال البلاد؛ فالمركز الأول احتلّته لاريوخا، حيث يمارس الجنس بمعدل 11.25 مرة في الشهر. وتأتي ليون في المركز الثاني بمعدل 10.26 مرة في الشهر.

أما في مناطق الجنوب، تحتلّ خِيان المركز الثالث، كأكثر منطقة يمارس فيه الجنس، بمتوسط ​​9.92 في الشهر. ثم المركز الرابع لويسكا-Huesca وباداخوث بمتوسط ​​9.55 و 9.53 مرة على التوالي.

على الجانب الآخر من الترتيب توجد الباسيتي، المقاطعة الإسبانية حيث يمارس الجنس أقل عدد من المرات في الشهر، بمتوسط ​​ في الشهر5.9. أما المركزان الأخيران لـ Teruel و Ávila بمتوسط ​​6.09 و 6.25 مرة في الشهر على التوالي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لتكرار عمليّة الجماعفي الشهر حسب المقاطعة هي كما يلي:

لاريوخا – 11.25

ليون – 10.26

خاين – 9.92

هويسكا – 9.55

بطليوس – 9.53

الميريا – 9.29

بونتيفيدرا – 8.97

حوض – 8.95

مرسية – 8.94

كانتابريا – 8.91

قادس – 8.90

جيرونا – 8.87

أورينس – 8.75

سيغوفيا – 8.71

كاستيلون – 8.61

توليدو – 8.55

ألافا – 8.47

زامورا – 8.46

سالامانكا – 8.34

غوادالاخارا – 8.27

جويبوزكوا – 8.27

هويلفا – 8.27

ملقة – 8.14

تاراغونا – 8.08

فالنسيا – 8.04

لوغو – 8.03

بسكاي – 7.92

بلد الوليد – 7.92

لاس بالماس – 7.80

إشبيلية – 7.68

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قرطبة – 7.64

أستورياس – 7.59

نافارا – 7.51

بالنسيا – 7.50

الرمان – 7.50

رويال سيتي – 7.35

سوريا – 7.33

ليدا – 7.27

سانتا كروز دي تينيريفي – 7.21

برشلونة – 7.19

كاسيريس – 7.07

مدريد – 7.05

سرقسطة – 7.01

بورغوس – 7.00

جزر البليار – 7.00

أليكانتي – 6.93

آكورونيا – 6.62

أفيلا – 6.25

تيرويل – 6.09

البسيط – 5.90

العادات الجنسية

أصدرت “الدراسة حول العادات الجنسية 2023” بيانات مثيرة جدًا للاهتمام حول الحياة الجنسية للإسبان، حيث أكد ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم أقاموا علاقتهم الجنسية في عمر مبكّر.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن الأماكن المفضلة لممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين هي كالآتي: غرفة نوم (71.4٪)و، غرفة معيشة (11٪)، والفنادق (5.7٪) وأماكن أخرى (4.5٪)، في الشارع (1.6٪) وفي السيارة (1.5٪) وفي الحمام (1.5٪).

من جهة أخرى، تبيّن أن واحدًا من كل أربعة أشخاص تمت مقابلتهم يعترف بأنه كان غير مخلص لشريكه المستقر.

وفيما يتعلق بالحصول على المتعة، فإن 75.8٪ من الأشخاص يصلون إلى النشوة الجنسية معظم الوقت أو يمارسون الجنس دائمًا مع شركائهم، بينما لا يصل 24.2٪ من الأشخاص إلى النشوة الجنسية بمعدّل أقل.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن 68٪ ممن تمت مقابلتهم يرون أنه من الأسهل العثور على شريك من خلال التقنيات الجديدة.