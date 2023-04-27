مصر.. لقطات خادشة وخلع ملابس أثناء التحرش بسائحة يستنفر الأمن (فيديو)

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وطن– فجر فيديو خادش للحياء، غضباً واسعاً في مصر، وسط الحديث مرة أخرى عن مشاكل السياحة في البلد، بسبب التحرش بسائحة أجنبية.

خلع ملابسه

ويظهر بالفيديو، سائحة أجنبية تسير مرتدية “ميني جيب”، بينما حاصرها ثلاثة شباب، وسط ميدان التحرير في القاهرة.

وبدأ أحد الشبان بالتحرش لفظياً بالفتاة، بكلام إباحي صريح، قبل أن يقوم الآخر بخلع ملابسه.

وأبدت السائحة غضبها وامتعاضها رغم أنها لم تفهم ما يتلفظ به الشبان، وحاولت إيصال رسالتها لهم بأن يكفوا عن أفعالهم ويبتعدوا عنها. ولكن دون جدوى.

السياحة في مصر!

وتدخل بعض المارة لإنقاذ الفتاة من التحرش.

وما أن انتشر الفيديو، حتى ثار غضب الناشطين الذين أكدوا أن مشاكل السياحة في مصر، بسبب هؤلاء.

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كما طالبوا بسرعة القبض على الفاعلين.

وأعلنت وزارة الداخلية بعد ساعات، تمكنها من ضبط الفاعلين بعد تحديد هويتهم.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: “تم رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة.. وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة”.

وتابعت الوزارة في البيان: “بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبي الواقعة.. وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

تحرش في الأهرامات

وسبق أن نشرت صحيفة “الوفد” المصرية مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تحرش جماعي بعدد من السائحات بمنطقة هضبة الاهرام بالجيزة في مصر.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بعض السائحات الاجنبيات وهن يتعرضن لممارسات بذيئة وملامسة أجسادهن، وتصويرهن دون إرادتهن من قبل السكان المحليين، لا سيما الشباب من صغار السن.

وتحدث مصور مقطع الفيديو، عن تعرض السائحات للتحرش، ومحاولة الصبية التقاط الصور التذكارية معهن، إلى جانب فوضى الشبان خلف السائحات.

وأعرب مصور المقطع عن غضبه من عدم وجود أفراد أمن لمتابعة الموقف، والتصدي لتلك الممارسات. مطالبًا بتداول الفيديو حتى يصل إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على أمل أن يأخذ الأخير ما يلزم لإيقاف تلك السلوكيات والممارسات.