الخميس, أبريل 27, 2023
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رياضة

تشكيلة الوداد ضد سيمبا والموعد في دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
تشكيلة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- يُواجه بطل النسخة الماضية الوداد الرياضي المغربي مباراة قوية وحاسمة أمام منافسه سيمبا، الجمعة، في منافسات إياب دور الربع النهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستنطلق مباراة الوداد وسيمبا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس. فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة الوداد ضد سيمبا

وسيعلق على مباراة الوداد وسيمبا في منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

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كما وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في البطولة الأفريقية القارية، على قناة (beIN Sports 3 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11084. ومعامل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

وسيدخل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه سيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: احمد رضى التكناوتى، يوسف المطيع.

دفاع التشكيلة: حسين بن عيادة، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران، جلال اللداودي، أيمن حسوني.

مركز الهجوم: حميد أحداد، سيف الدين بوهرة، هشام بوصيفان.

وكان فريق الوداد الرياضي قد تلقى الخسارة في مباراة الذهاب الماضية من منافسات هذا الدور، بهدف نظيف دون مقابل.

تدريبات الوداد المغربي
تدريبات الوداد المغربي

والجدير بالذكر، بأن فريق الوداد يحتل وصافة ترتيب الدوري المغربي الممتاز. برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الجيش الملكي برصيد 50 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الوداد الرياضي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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