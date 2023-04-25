مليئا بالأسرار..العلماء يكتشفون ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم

- Advertisement -

وطن- عثر مؤخراََ فريق بحث مكسيكي على ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم يقع في خليج شيتومال قبالة سواحل المكسيك.

“تام جا”

يُعرف الثقب باسم “تام جا”، والذي يعني “المياه العميقة” في حضارة المايا.

ويصل عمقه الإجمالي إلى 900.2 قدم (274.4 مترًا) وهو ثاني أكبر اكتشاف على الإطلاق بعد ثقب التنين في بحر الصين الجنوبي، والذي يبلغ عمقه أكثر من 980 قدمًا والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2016.

يُعتقد أن الثقوب الزرقاء الهائلة قد تكونت خلال العصور الجليدية الأخيرة، مما أدى إلى غمر المناطق الساحلية وتآكلها بمياه البحر. مع ارتفاع البحر، امتلأت هذه الكهوف وظلت مخفية منذ ذلك الحين.

وحصل العلماء على عينات وأجروا عملية مسح للثقب الأزرق في سبتمبر 2021، قبل أن يعلنوا عن اكتشافه في دراسة جديدة.

وقد تم نشر النتائج في مجلة “Frontiers in Marine Science” العلمية.

- Advertisement -

كما تم إجراء هذا البحث من قبل فريق من مركز الأبحاث “كوليجيو دي لا فرونتيرا سور” (إيكوسور) بالمكسيك، بتنسيق من المجلس الوطني المكسيكي للعلوم والتكنولوجيا (Conacyt).

الثقوب الزرقاء

هذه الثقوب الزرقاء تشبه الثقوب الغارقة على الأرض وهي مليئة بالحياة البحرية، من بينها الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والسلاحف البحرية وأسماك القرش وغيرها.

كما أنها البيئة المثالية للبحث عن الحفريات، حيث إنها محفوظة جيدًا، مما قد يغير فهمنا للظروف على الأرض منذ آلاف السنين.