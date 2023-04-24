الإثنين, أبريل 24, 2023
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فيما يلي قائمة بالأطعمة التي كنت تعتقد أنها خالية من الكافيين ولكن يتركّز فيها بكميات كبيرة

"8 أطعمة تحتوي على الكافيين، وعادة ما تتناولها في المنزل..."

كتب معالي بن عمر
مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين watanserb.com
مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين
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وطن– لا شكّ في أن مشروب القهوة يُعتبر ضروريًا بالنسبة لكثير من الناس، وخاصة في الصباح، حيث يعدّ من أكثر المشروبات المحفّزة لاحتوائه على مادة الكافيين المنشّطة، فضلاً عن أنه مشروب شهير في جميع أنحاء العالم لأسباب عديدة، لأنه مفيد جدًا.

ولكن بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، بقدر ما تحتويه القهوة أو أكثر، ولم نكن على علم بذلك.

وعلى الرغم من أنّ كثيراً من الناس يعتقدون أن الكافيين موجود فقط في القهوة، فإنه متوفّر أيضًا في العديد من الأطعمة الأخرى، التي نستهلكها بصفة يومية.

فوائد القهوة watanserb.com
فوائد القهوة

وفيما يلي 8 أطعمة تحتوي على الكافيين، وعادة ما تتناولها في المنزل:

الشوكولاتة: وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين بشكل طبيعي، حيث تحتوي على الكاكاو، لذا فإن الكمية التي تحتويها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتركيز الكاكاو، علمًا وأن الشوكولاتة الداكنة لها تركيزات أعلى.

شاي الماتشا: يعتبر هذا الشاي الأخضر جزءًا من الروتين اليومي لملايين الأشخاص، ويُستهلك في شكل مسحوق، أو في كوكتيلات أو يتم تضمينه في وصفات مختلفة، ويحتوي أيضًا بشكل طبيعي على مادة الكافيين بتركيز أعلى من أنواع الشاي الأخرى.

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ألواح الطاقة والبروتين: يتوفّر في هذا النوع من الأطعمة عادةً نسبة عالية من الكربوهيدرات ومكونات التحلية، ويحتوي كثير منها أيضًا على مكونات مثل الكاكاو ومستخلصات الشاي والقهوة أو المتة، وكلها تحتوي على مادة الكافيين.

فوائد الكومبوتشا
فوائد الكومبوتشا

الكمبوتشا: هذا المشروب الرائج في الأشهر الأخيرة مصنوع من أنواع مختلفة من الشاي، لذلك عادة ما يحتوي مشروب الكمبوتشا على مادة الكافيين، على الرغم من انخفاض تركيزه بعد عملية التخمير.

القهوة منزوعة الكافيين: لا تُعتبر القهوة منزوعة الكافيين، دون كافيين، لأنها في الحقيقة تحتوي أيضًا على هذه المادة بكميات قليلة (من 2 إلى 15 ملليغراماً لكل كوب).

الحلويات والآيس كريم: الأطعمة مثل الكعك والحلويات والآيس كريم المصنوعة من الكاكاو أو القهوة تحتوي أيضًا على مادة الكافيين، حتى لو لم تكن مُدرجة كمكوّن.

دقيق الشوفان: دقيق الشوفان مكوّن صحي ومثالي لوجبات الإفطار والوجبات الخفيفة، لكن، تتوفّر في نسخته الفورية مادة الكافيين، لذلك يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند اختياره.

المسكنات التي لا تتطلب وصفة طبية: تحتوي العديد من مسكنات الألم التي تُباع دون وصفة طبية على مادة الكافيين، لأنها غالبًا ما تساعد في تقييد تدفق الدم عبر الجسم، لذا، من المهم أن تكون على علم بذلك.

الشوفان watanserb.com
الشوفان
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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