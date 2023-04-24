الإثنين, أبريل 24, 2023
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صدمة للشباب .. فتاة تفضح شكل الفتيات قبل وضع المكياج وبعده! (فيديو)

اعتبر المقطع دليلاً على أن الشبان "مخدوعون" بالمكياج والفلاتر التي تلجأ إليها الفتيات

كتب أنس السالم
فتاه توثق شكل الفتيات قبل وضع المكياج وبعده watanserb.com
فتاه توثق شكل الفتيات قبل المكياج وبعده
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وطن – وثقت فتاة عبر مقطع فيديو، انتشر بشكلٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، شكل الفتيات قبل وضع المكياج والفلاتر وبعد ازالتهما.

فتاة توثّق شكل الفتيات قبل وضع المكياج

وكانت النتيجة صادمة في ختام المقطع الذي شوهد آلاف المرّات، واثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، فيما اعتبر دليلاً على أن الشبان “مخدوعون” بالمكياج والفلاتر التي تلجأ إليها الفتيات .

وقالت إحدى المغردات على الفيديو: “الحلوه حلوه بميك اب ولا بدون. بالعكس انا بدونه احلى وبس”.

وغرّدت أخرى: “الحمد لله انا كتير حلوه بدون المك اب علي الطبيعه احل بكتير يعني بدون غرور لو غسلت وجهي بشوف القمر الحقيقي على طبيعته”.

بينما كتبت مغردة: “ويبقى الحياء أجمل تاج على رؤس الإناث”. فيما علقت مغردة تدعى رهف: “هاد مش ميك اب هاد انتحال شخصية اسمو. بس ع الحالتين حلو وبلا ميك اب لطيفة”.

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أما المغرد حسين فقال: “هذه إعادة تصنيع مش تغيير مكياج. مساكين الشباب قديش مخدوعين”.

فيم حين غرد أخير بقوله: “وانا اقول ليش اللي نشوفهم بالسناب شات مو موجودين بأرض الواقع”.

دنيا بطمة قبل المكياج وعمليات التجميل وبعدهما! 

في هذا السياق، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، خلال الفترة الأخيرة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وذلك بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل التي لجأت إليها، حيث رآى المتابعون أنها بالغت كثيراً فيها، لدرجة أنّ شكلها تحوّل إلى شخصية ثانية. وفق تعبيرهم

دنيا بطمة تستعرض نتيجة عملية تجميل جديدة في عينيها.. شاهد كيف أصبحت! watanserb.com
دنيا بطمة بعد عمليات التجميل

فقد نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، سلسلة فيديوهات توثّق حقن وجهها بالبوتوكس.

وشرحت دنيا بطمة لمتابعيها فائدة حقن حاجبيها وشفتيها بالبوتوكس، وسط ضحك ومزح مع طبيبتها التجميلية.

وقبل 12 يوم فقط، خضعت دنيا بطمة لنفس الإجراء التجميلي.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

في رمضان.. دنيا بطمة تستعرض أنوثتها بعبايات وكتف مكشوف! (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبنَ عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “أراب آيدول”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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