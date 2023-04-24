صدمة للشباب .. فتاة تفضح شكل الفتيات قبل وضع المكياج وبعده! (فيديو)

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وطن – وثقت فتاة عبر مقطع فيديو، انتشر بشكلٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، شكل الفتيات قبل وضع المكياج والفلاتر وبعد ازالتهما.

فتاة توثّق شكل الفتيات قبل وضع المكياج

وكانت النتيجة صادمة في ختام المقطع الذي شوهد آلاف المرّات، واثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، فيما اعتبر دليلاً على أن الشبان “مخدوعون” بالمكياج والفلاتر التي تلجأ إليها الفتيات .

فتاه توثق شكل الفتيات قبل الميك اب والفلاتر وبعد ازاله الميك ابpic.twitter.com/05AB88kd8k — Screen Mix (@ScreenMix) April 24, 2023

وقالت إحدى المغردات على الفيديو: “الحلوه حلوه بميك اب ولا بدون. بالعكس انا بدونه احلى وبس”.

وغرّدت أخرى: “الحمد لله انا كتير حلوه بدون المك اب علي الطبيعه احل بكتير يعني بدون غرور لو غسلت وجهي بشوف القمر الحقيقي على طبيعته”.

بينما كتبت مغردة: “ويبقى الحياء أجمل تاج على رؤس الإناث”. فيما علقت مغردة تدعى رهف: “هاد مش ميك اب هاد انتحال شخصية اسمو. بس ع الحالتين حلو وبلا ميك اب لطيفة”.

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أما المغرد حسين فقال: “هذه إعادة تصنيع مش تغيير مكياج. مساكين الشباب قديش مخدوعين”.

فيم حين غرد أخير بقوله: “وانا اقول ليش اللي نشوفهم بالسناب شات مو موجودين بأرض الواقع”.

دنيا بطمة قبل المكياج وعمليات التجميل وبعدهما!

في هذا السياق، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، خلال الفترة الأخيرة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وذلك بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل التي لجأت إليها، حيث رآى المتابعون أنها بالغت كثيراً فيها، لدرجة أنّ شكلها تحوّل إلى شخصية ثانية. وفق تعبيرهم

فقد نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، سلسلة فيديوهات توثّق حقن وجهها بالبوتوكس.

وشرحت دنيا بطمة لمتابعيها فائدة حقن حاجبيها وشفتيها بالبوتوكس، وسط ضحك ومزح مع طبيبتها التجميلية.

وقبل 12 يوم فقط، خضعت دنيا بطمة لنفس الإجراء التجميلي.