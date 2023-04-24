خطأ حجازي يُحرم اتحاد جدة من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي (فيديو)

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وطن- حرم فريق اتحاد جدة من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام الهلال، بخطأ ارتكبه صخرة دفاع العميد أحمد حجازي الذي سجل هدفاً في شباك مرمى فريقه.

وارتكب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي الخطأ، عند الدقيقة ال106، بعد دخول فريقه اتحاد جدة ومنافسه الهلال في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بين كلا الفريقين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

خطأ حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي

وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة بطريق الخطأ عن طريق المدافع المصري حجازي، بعد تسديدة من الجهة اليمنى عن طريق المهاجم المالي موسى ماريغا، لتصطدم في قدم اللاعب وتدخل بطريق الخطأ داخل شباك مرماه خلال محاولة ابعادها.

هدف أحمد حجازي لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه لصالح الهلال ⚽#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/czzO7UvB7z — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 23, 2023

وبهذا الفوز نجح فريق الهلال من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي، على حساب اتحاد جدة.

كما وينتظر الزعيم الآسيوي الفائز من مباراة النصر والوحدة، الاثنين، في دور النصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

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مباراة اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

وسيلتقي المتصدر اتحاد جدة، أمام منافسه الشباب، في الجولة ال24 من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم، الخميس. من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم مع الثلاثي النصر والشباب والهلال.

ولعب اتحاد جدة 23 مباراة في منافسات الدوري السعودي (روشن)، حقق فيها الفوز في 17 مباراة، كما وتعادل في 5 مباريات. وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

ويعتلي فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن). برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.