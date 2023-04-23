الأحد, أبريل 23, 2023
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فيديو هروب عمر البشير من سجن كوبر وضجة في السودان.. ما القصة؟

تداول نشطاء سودانيون مقاطع فيديو لعشرات المساجين وهم يفرون من داخل سجن كوبر الذي يقع شمالي الخرطوم والذي يحتجز فيه أيضا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

كتب خالد الأحمد
هروب عمر البشير من سجن كوبر watanserb.com
هروب عمر البشير من سجن كوبر
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وطن- في معلومات متضاربة أفادت وسائل إعلام سودانية أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تمكن من الفرار من “سجن كوبر” رفقة مساجين آخرين حيث يقضي عقوبة السجن مع عدد من رموز النظام السابق، بينما نفت تقارير أخرى هذه الأنباء.

هروب عمر البشير من سجن كوبر.. ما القصة؟

وجاء ذلك بعد تعرض سجن كوبر، لهجوم في ظل الاشتباكات الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتداول نشطاء سودانيون مقاطع فيديو لعشرات المساجين وهم يفرون من داخل سجن كوبر الذي يقع شمالي الخرطوم.

وظهر في أحد المقاطع عدد منهم وهم يحملون حقائب ويمشون في ممر أمام أحد الأبنية.

ورغم أن وكالة الأناضول التركية، نقلت عن وسائل إعلام سودانية محلية خبر هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من سجن كوبر.

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إلا أن الأنباء عن هروب عمر البشير، لم تؤكدها أو تنفيها أي مصادر رسمية حتى الآن، سواء من الجيش السوداني، أو من قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وكانت الهجمات قد تكرّرت، اليوم الأحد، على السجن الشهير الذي يضم قادة بارزين إبان حكم البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه.

وصد الجيش السوداني هجوما لقوات الدعم السريع على “سجن كوبر” في الخرطوم بحري، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، السبت.

وقالت المصادر إن الهجوم كان يهدف على ما يبدو إلى تحرير قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير من السجن.

وقال موقع “سكاي نيوز” إن 7 آلاف سجين، من بينهم عدد كبير من المنتظرين المحكومين بالإعدام، وجدوا أنفسهم خارج السجن، بعد أن اقتحمت قوة مسلحة سجن رئيسي في منطقة الهدى في أم درمان غرب الخرطوم، وأخذت معها 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جريمة قتل المعلم أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح بنظام عمر البشير في أبريل 2019.

وأرسل الجيش تعزيزات جديدة إلى السجن لحمايته من هجمات قوات الدعم السريع، مع نهاية الأسبوع الأول من المعارك بين الطرفين.

أنباء هروب عمر البشير من محبسه فى سجن كوبر شديد الحراسة، أثارت الكثير من التساؤلات حول حقيقة تلك الأنباء.

خصوصًا أنها ليست المرة الاولى التى تتردد فيها أنباء عن هروب البشير، كما جرت محاولات عدة من قبل لاقتحام السجن وتهريبه هو وكبار مساعديه المحتجزين معه في السجن نفسه.

دخان متصاعد من جراء الاشتباكات في السودان
دخان متصاعد من جراء الاشتباكات في السودان

مصادر تنفي هروب عمر البشير

هذا ونفت مصادر لقناة الحدث، ما تم تداوله عن هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من سجن كوبر، مؤكدة وجود البشير بمستشفى «السلاح الطبي».

وحسب مصادر الحدث، يتواجد البشير وبكري حسن صالح و2 آخران بمستشفى السلاح الطبي في أم درمان بالسودان.

وأكد حزب الأمة القومي لـ«الحدث»، ان فرار السجناء قد يفتح باب الجريمة المنظمة والإرهاب على السودان، ونتخوف من تداعيات فرار سجناء خطيرين على السودان وعلى المنطقة، والأوضاع الصحية والإنسانية تنذر بكارثة وشيكة.

تداول أنباء عن هروبه من سجن كوبر تكشف مكان عمر البشير
تداول أنباء عن هروبه من سجن كوبر تكشف مكان عمر البشير

اتهامات متبادلة

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اللذين يتقاتلان في الخرطوم لليوم الثامن على التوالي؛ الاتهامات حول عملية اقتحام السجن؛ الذي يعتبر أحد أكبر السجون في السودان.

وكان من بين المسجونين محمد توباك، الذي يحاكم في قضية قتل ضابط برتبة عميد في الشرطة السودانية.

لكن توباك فاجأ الرأي العام بظهوره في مقطع فيديو، السبت، قال فيه إن “المسجونين أُجبروا على الخروج”، مؤكدا “استعداده للعودة إلى السجن وتسليم نفسه، متى ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة، لأنه واثق من براءته”.

عمر البشير أطاح به انقلاب عسكري بعد احتجاجات شعبية

والبشير، الذي أطيح به عشيّة العاشر من نيسان/أبريل عام 2019 في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، يقضي مع نائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين عقوبة السجن داخل سجن كوبر.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام.

هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن “سوبا” جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.

سجن كوبر

وسجن كوبر هو من أقدم السجون في السودان، يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1903، حيث شيده الإنجليز في فترة احتلالهم للبلاد، وأطلق عليه اسم كوبر نسبة للجنرال الإنجليزي كوبر الذي تولى مهام إدارة السجن.

ويمتد هذا السجن على مساحة خمسة آلاف متر مربع تقريبًا، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسمًا، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثانٍ لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للسجناء السياسيين.

ويضم السجن حوالي 4 آلاف نزيل خلف جدرانه، وبعد الاستقلال تولى إدارة السجن أول مدير سوداني الحكمدار مصطفى سعيد في الفترة من 1935 إلى 1954 ثم تغير اسم الحكمدار إلى عميد السجن.

المصدرتويتر، موقع سكاي نيوز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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