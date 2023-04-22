فيديو نادر لواقعة غير مألوفة.. إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه نادر، لواقعة غير مألوف، يوثق مشهدا غريبا وغير مألوف شهدته مباراة جمعت بين فريقي الهلال والاتحاد السعوديين.

وأظهر الفيديو وصول الحكم السعودي الراحل، أحمد الحازمي، إلى أرض الملعب عن طريق طائرة مروحية أنزلت الحكم بطريقة الإسقاط الجوي لإدارة المباراة التي أقيمت قبل نحو 36 عاما، وتحديد في فبراير 1986.

انزال جوي لحكم مباراة الاتحاد والهلال عام ١٤٠٥هـ: pic.twitter.com/a49iGq9sKp — الكورة زمان (@aaaa3936) April 21, 2023

تفاعل واسع

أثار الفيديو حالة من الجدل، وحاز على الكثير من التعليقات بين النشطاء، فقال أبو حلا ساخرا : “احذفها ..احذفها..لايشوفها الفيفا ثم يجمّد نشاط الاتحاد السعودي”.

احذفها ..احذفها..لايشوفها الفيفا ثم يجمّد نشاط الاتحاد السعودي — ابو حلا (@h55gfr) April 22, 2023

وغرد سعد المطيري: “شكله نزل دايخ”.

شكله نزل دايخ 😂😂😂 — سعد المطيري (@_s2008d) April 21, 2023

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وتفاعل أبو طلال: “أثرهم من زمان مرهبين الحكام”.

اثرهم من زمان مرهبين الحكام — أبو طلآل العتيبي (@bdlzyz14858633) April 22, 2023

وكتب عبدالعزيز: “ليش يعني على اساس ان الحكم كان معجزة والا وش ومنه هذا الحكم”.

🤣🤣🤣🤣🤣 ليش يعني على اساس ان الحكم كان معجزة والا وش ومنهو ذالحكم — عبدالعزيز العمري (@AbuEyad14512) April 22, 2023

أجواء المباراة

وكانت المباراة ودية، وفاز فيها الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف على كأس أمير منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج “أسبوع شباب المنطقة الغربية” بمناسبة السنة الدولية للشباب.

وتزامنت تلك المباراة مع الاحتفال بافتتاح ملعب الاتحاد في مدينة جدة بعد زراعته بالعشب الطبيعي.

ولم يشارك في تلك المباراة لاعبي المنتخب السعودي الذي كان يستعد للعب في النسخة الثامنة لبطولة الخليج لكرة القدم.