السبت, أبريل 22, 2023
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الهدهد

فيديو نادر لواقعة غير مألوفة.. إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين

المباراة كانت ودية وفاز فيها الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف على كأس أمير منطقة مكة المكرمة

كتب شيراز ماضي
إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين watanserb.com
إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه نادر، لواقعة غير مألوف، يوثق مشهدا غريبا وغير مألوف شهدته مباراة جمعت بين فريقي الهلال والاتحاد السعوديين.

وأظهر الفيديو وصول الحكم السعودي الراحل، أحمد الحازمي، إلى أرض الملعب عن طريق طائرة مروحية أنزلت الحكم بطريقة الإسقاط الجوي لإدارة المباراة التي أقيمت قبل نحو 36 عاما، وتحديد في فبراير 1986.

تفاعل واسع

أثار الفيديو حالة من الجدل، وحاز على الكثير من التعليقات بين النشطاء، فقال أبو حلا ساخرا : “احذفها ..احذفها..لايشوفها الفيفا ثم يجمّد نشاط الاتحاد السعودي”.

وغرد سعد المطيري: “شكله نزل دايخ”.

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وتفاعل أبو طلال: “أثرهم من زمان مرهبين الحكام”.

وكتب عبدالعزيز: “ليش يعني على اساس ان الحكم كان معجزة والا وش ومنه هذا الحكم”.

أجواء المباراة

وكانت المباراة ودية، وفاز فيها الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف على كأس أمير منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج “أسبوع شباب المنطقة الغربية” بمناسبة السنة الدولية للشباب.

وتزامنت تلك المباراة مع الاحتفال بافتتاح ملعب الاتحاد في مدينة جدة بعد زراعته بالعشب الطبيعي.

ولم يشارك في تلك المباراة لاعبي المنتخب السعودي الذي كان يستعد للعب في النسخة الثامنة لبطولة الخليج لكرة القدم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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