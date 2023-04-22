السبت, أبريل 22, 2023
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فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

تقول مصادر إن حفتر دعَّم قوات الدعم السريع رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف

كتب خالد السعدي
فاغنر الروسية و قوات الدعم السريع watanserb.com
دعم فاغنر الروسية لحميدتي بالصواريخ
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وطن- كشفت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، لشبكة CNN، إن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر تزود قوات الدعم السريع السودانية بالصواريخ لمساعدتها في قتالها ضد جيش البلاد.

وقالت المصادر إن صواريخ أرض-جو دعمت بشكل كبير مقاتلي الدعم السريع وقائدهم محمد حمدان دقلو بينما يقاتل على السلطة مع الجنرال عبد الفتاح البرهان ، الحاكم العسكري للسودان وقائد قواته المسلحة.

وقالت الشبكة الأمريكية: “على الحدود مع ليبيا ، حيث يسيطر الجنرال المارق المدعوم من فاغنر ، خليفة حفتر ، على مساحات من الأرض ، تدعم صور الأقمار الصناعية هذه الادعاءات ، مما يدل على زيادة غير عادية في النشاط على قواعد فاغنر”.

وأضافت: “لعبت مجموعة المرتزقة الروسية القوية دورًا عامًا ومحوريًا في الحملات العسكرية الخارجية لموسكو ، وتحديداً في أوكرانيا ، واتُهمت مرارًا بارتكاب فظائع. في إفريقيا ، ساعدت في دعم نفوذ موسكو المتزايد والاستيلاء على الموارد”.

وكان دقلو والبرهان يتنافسان على السلطة في مفاوضات بشأن استعادة القيادة المدنية في السودان قبل انهيار المحادثات، ما أدى إلى اندلاع بعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وأودى القتال بحياة مئات الأشخاص وحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء والماء والطعام.

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وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها CNN ومجموعة “All Eyes on Wagner” مفتوحة المصدر، طائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين ليبيتين رئيسيتين تابعتين لحفتر وتستخدمهما المجموعة المقاتلة الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتقول مصادر إن حفتر دعَّم قوات الدعم السريع رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف. وتشير زيادة نشاط فاغنر في قواعد حفتر ، إلى جانب مزاعم مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية ، إلى أن كلاً من روسيا والجنرال الليبي ربما كانا يستعدان لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف.

وبدأت الزيادة الحادة في حركة طائرات النقل من طراز إليوشن 76 قبل يومين من بدء الصراع في السودان يوم السبت، واستمرت حتى يوم الأربعاء على الأقل ، وفقًا لصور الأقمار الصناعية وخبير المصدر المفتوح جيرجون في هولندا.

صورة أقمار صناعية لطائرة إليوشن 76 كانديد في قاعدة الخادم الجوية بليبيا ، استخدمها فاغنر في 18 أبريل 2023.
صورة أقمار صناعية لطائرة إليوشن 76 كانديد في قاعدة الخادم الجوية بليبيا ، استخدمها فاغنر في 18 أبريل 2023.

وتحركت لطائرة ، وهي واحدة من فئة الطائرات المعروفة باسم Candid المُصنَّف من قبل حلف شمال الأطلسي، من قاعدة خادم التابعة لحفتر في ليبيا إلى مدينة اللاذقية الساحلية السورية – حيث يوجد لروسيا قاعدة جوية رئيسية – يوم الخميس 13 أبريل / نيسان. من اللاذقية إلى خادم.

بدأ تصاعد حركة طائرات النقل من طراز إليوشن 76 قبل يومين من بدء الصراع في السودان يوم السبت.
بدأ تصاعد حركة طائرات النقل من طراز إليوشن 76 قبل يومين من بدء الصراع في السودان يوم السبت.

في اليوم التالي ، طارت مرة أخرى إلى قاعدة أخرى لحفتر الجوية في الجفرة الليبية. كانت متوقفة في منطقة منعزلة ، وهو أمر اعتبره متعقب الرحلات جرجون أمرًا غير معتاد للغاية. كان هذا هو اليوم الذي اندلع فيه الصراع.

وعادت طائرة النقل إلى اللاذقية، الثلاثاء،قبل أن تتجه عائدة إلى قاعدة خادم الميليشيات الليبية ثم إلى الجفرة ، بحسب بحث جرجون. في ذلك اليوم ، أسقطت روسيا صواريخ أرض – جو على مواقع ميليشيات دقلو في شمال غرب السودان ، وفقًا لمصادر إقليمية وسودانية.

لسنوات ، كان دقلو أحد المستفيدين الرئيسيين من التدخل الروسي في السودان ، باعتباره المتلقي الأساسي لأسلحة موسكو وتدريبها.

العلاقة بين روسيا ودقلو

وكشف تحقيق أجرته شبكة سي إن إن في يوليو 2022، عن تعميق العلاقات بين موسكو والقيادة العسكرية السودانية ، التي سمحت لروسيا بالوصول إلى ثروات الذهب في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مقابل الدعم العسكري والسياسي. بدأت العلاقة بشكل جدي بعد غزو موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 ، عندما بدأت روسيا تتطلع إلى ثروات الذهب الأفريقية كوسيلة للتحايل على سلسلة من العقوبات الغربية.

أدى غزو أوكرانيا في عام 2022 وموجة العقوبات التي أعقبت ذلك إلى تسريع نهب روسيا للذهب في السودان ودعم الحكم العسكري ، مما زاد من نشاط فاغنر في البلاد.

في اليوم السابق لشن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022 ، ترأس دقلو وفدًا سودانيًا في موسكو من أجل “تعزيز العلاقات” بين البلدين.

كما تلقى البرهان والجيش السوداني دعما من روسيا في وقت سابق. كان البرهان وداقلو حليفين قبل بدء القتال. وقادا معًا انقلابات في عامي 2019 و 2021. وكان كلا الزعيمين مدعومين في السابق من الإمارات والسعودية.

ودعت كلتا القوتين في الشرق الأوسط إلى الهدوء في السودان وسط مخاوف من تداعيات إقليمية أوسع.

قوى إقليمية تتدخل في النزاع

ومع ذلك ، بدأت الجهات الأجنبية بالفعل في التدخل في الصراع. وفقاً لمصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية ، تتمتع مصر بعلاقة طويلة الأمد مع البرهان ، وقد دعمته سراً في الصراع على السلطة. أسرت قوات الدعم السريع مجموعة من الجنود المصريين في مطار عسكري في شمال السودان في اليوم الأول من أعمال العنف ، وأفرجت عنهم بعد أيام.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان لشبكة CNN تلقيها مساعدات من روسيا وليبيا. وكررت نفيها يوم الجمعة وزعمت أن منافستها ، القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ، تحالفت “مع هذه القوات الأجنبية ، وليس قوات الدعم السريع”.

ونفى رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوزين أي تورط في الصراع، وقال: “اسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى.. فاغنر ليست متورطة بأي حال من الأحوال في الصراع السوداني.. الأسئلة التي تطرحها وسائل الإعلام حول أي مساعدة للجنرال دقلو أو البرهان أو أي فرد آخر في السودان ما هي إلا محاولة استفزاز”.

المصدرCNN ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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