الأربعاء, أبريل 19, 2023
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حياتنا

ماذا تقول رائحة بولك عن صحتك؟!..سوف تندهش من الإجابة

إذا كانت رائحة البول قوية، فمن المحتمل أن ذلك يعني أنك لا تشرب كمية كافية من السوائل وأنك تعاني من جفاف الجسم

كتب ايمان الباجي
ماذا تقول رائحة بولك عن صحتك؟!..سوف تندهش من الإجابة watanserb.com
ماذا تقول رائحة بولك عن صحتك؟
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وطن– تعطينا أجسادنا باستمرار إشارات حول صحتنا ورفاهيتنا. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، يمكنك تحديد ما إذا كانت صحتك على ما يرام أو لا، من خلال رائحة بولك.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الثوم إلى جعل البول كريه الرائحة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، لأنه يحتوي على مواد كيميائية قوية الرائحة يمكن أن تنتقل إلى بولك.

حتى تناول بعض الأدوية والفيتامينات يمكن أن تجعل رائحة البول غير طبيعية، وخاصة مكملات فيتامين ب 6.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تخبرك رائحة البول الكريهة بمشكلات صحية.

الإصابة بالجفاف

إذا كانت رائحة البول قوية ولونه داكنًا، فمن المحتمل أن ذلك يعني أنك لا تشرب كمية كافية من السوائل وأنك تعاني من الجفاف.

ماذا تقول رائحة بولك عن صحتك؟

قد تلاحظ أيضًا أنك تشعر بالعطش وجفاف الفم وأنك تتبول بشكل أقل من المعتاد.

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إذا لاحظت هذه الأعراض، حاول شرب الكثير من الماء.

التهاب المسالك البولية

إذا كانت رائحة البول تشبه رائحة الأمونيا، فقد تكون علامة مبكرة على التهاب المسالك البولية (UTI).

قد يكون بولك أيضًا لونه داكنََا، وقد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام فجأة وأكثر من المعتاد. يعتبر الإحساس بالحرقان عند التبول علامة حمراء في التهاب المسالك البولية.

يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المسالك البولية وتشعر بـ:

  • ألم في أسفل البطن أو في الظهر، أسفل الضلوع مباشرة.
  • رؤية الدم في البول.
  • لديك درجة حرارة عالية جدًا، أو تشعر بالحرارة والرجفة.

عدوى الخميرة

إذ لاحظت رائحة أقرب إلى رائحة الخميرة، فقد تكون مصابًا بعدوى الخميرة.

قد تشعر بالحكة أو التهيج، لكن إذا إستخدمت جرعة واحدة من الدواء أو الكريم بصفة يومية، يمكن أن تختفي العدوى في غضون أسبوعين.

العدوى المنقولة جنسيا

يمكن أن يكون البول ذو الرائحة الكريهة علامة على عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI)، مثل الكلاميديا.

تميل الأمراض المنقولة جنسيََا إلى التسبب في إفرازات غير عادية من المهبل أو القضيب أو فتحة الشرج، بالإضافة إلى الحكة والطفح الجلدي والبثور والألم عند التبول.

 داء السكري من النوع 2

إذا كانت رائحة بولك أشبه بالفاكهة وكنت تذهب إلى الحمام كثيرًا – خاصة في الليل – وتشعر بالعطش، فهذا يعني أنك مصاب بداء السكري من النوع 2.

داء السكري

متى يجب أن تحصل على المساعدة؟

يجب عليك تحديد موعد مع طبيب عام إذا كان بولك كريه الرائحة وداكنََا وتحتاج إلى التبول فجأة، أو أكثر من المعتاد، أو أثناء الليل وخاصة إذا كان لديك ألم أو حرقان عند التبول.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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