السيتي يضرب موعداً نارياً مع الريال بعد إقصاء البايرن وقمة كروية بين ميلان والإنتر(فيديو)

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وطن- ضرب فريق مانشستر سيتي موعداً نارياً للموسم الثاني على التوالي أمام حامل اللقب ريال مدريد بعد نجاحه في إقصاء بايرن ميونخ الألماني، إلى جانب قمة كروية إيطالية بين ميلان وجاره الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتغلب مانشستر سيتي على نظيره بايرن ميونخ برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، التي جمعت الفريقين على ملعب (أليانز أرينا).

وافتتح الفريق الضيف مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الهدف الأول عند الدقيقة ال57 عن طريق اللاعب إرلينغ هالاند.

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كما وأدرك صاحب الأرض بايرن ميونخ (البافاري)، هدف التعادل في الدقيقة ال83 من ركلة جزاء، جاءت عن طريق اللاعب جوشوا كيمش.

مباراة ميلان ضد إنتر ميلان

ونجح فريق إنتر ميلان في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي، بعد الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3.

وتعادل فريق إنتر ميلان أمام بنفيكا بثلاثية لكليهما، في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأحرز ثلاثية إنتر ميلان في المباراة داخل شباك بنفيكا البرتغالي، نيكولو باريلا في الدقيقة ال14. ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة ال65 وخواكين كوريا في الدقيقة ال78.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كما وسجل أهداف بنفيكا فردريك أورسنيس في الدقيقة ال38. وأنطونيو سيلفا في الدقيقة ال86، وبيتار موسى في الدقيقة ال95 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

وستنطلق مباريات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفرق الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور في ال9 من شهر مايو/ آيار القادم، على أن تكون مباريات العودة الحاسمة في ال16 من الشهر ذاته.