طريقة سهلة لتوديع الشعر الرمادي إلى الأبد بطلها الجوز..

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وطن-أصبح ظهور الشعر الرمادي في وقت مبكّر مصدر قلق كبير لكثير من الناس، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في إبرازه، ويبحثون عن الطريقة الأكثر فاعلية لتغطيته، على غرار: الصبغات التي تساعد وقتيًا على التخلص من هذه المشكلة التي يسببها نقص الميلانين.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، هناك طريقة طبيعيّة تساعد على التخلّص من الشعر الرمادي، والتي تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية التي يمكن ان تغنيك عن الصبغات وتُخفي اللون الرمادي.

على الرغم من أن الصبغة عادة ما تكون أولا الحلول التي تُستخدم لإزالة الشعر الرمادي، فإن هناك العديد من الطرق التي ستساعدك أيضًا على التخلّص منه.

خدعة الجوز لإزالة الشيب

من بين العديد من الطرق التي يمكن أن تجدها على الشبكات الاجتماعية للتخلص من الشعر الرمادي أو الأبيض المزعج بالنسبة لكثير من الناس، تظهر طريقة الجوز، الفعّالة للغاية والتي ستتيح لك التخلص من الشيب في ثلاثة أيام فقط.

لتطبيق وصفة الجوز، ما عليك سوى استخدام الجوز الأسود والماء. وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإزالة الشيب:

أول ما عليك فعله هو تحضير المكونات الضرورية، وهي 8 حبات جوز أسود ولتر من الماء.

نسكب الماء في قدر ونضيف المكسرات. يُغلى المزيج لمدة 25 دقيقة.

بمجرد انقضاء الوقت المحدد، اتركه يرتاح لبضع دقائق وقم بتصفيته للاحتفاظ فقط بغسول الجوز الأسود الناتج.

قم بتخزين المستحضر في زجاجة مخصصة، مثل زجاجات زيت الشعر الخاصة.

قم بتخزين المستحضر في زجاجة مخصصة، مثل زجاجات زيت الشعر الخاصة. ضعي لوشن الجوز الأسود على شعرك واتركه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفه بالكثير من الماء الفاتر.

كرر هذه الخدعة كل يومين وستلاحظين نتائج جيدة جدًا على شعرك على المدى القصير.

الجوز الأسود؟

الجوز الأسود أو الجوز الأمريكي، هو نوع من أنواع الجوز ينمو على أشجار ضخمة تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الآسيوية.

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تنمو ثمار الجوز الأسود عادة من الزهور التي تظهر على شجرة الجوز الأسود، وغالبًا ما تتواجد ثمار الجوز على الشجرة في تجمعات تصطف فيها 4-5 ثمار من الجوز جنبًا إلى جنب.

ومن الممكن الاستفادة من الجوز الأسود واستخدامه بعدة طرق، إذ إن للجوز الأسود لب صالح للأكل ويشيع استخدامه في صناعة أطباق طعام مختلفة في أوروبا والأمريكتين بشكل خاص.

كما يدخل هذا الجوز في بعض وصفات الطب البديل وذلك نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية قد يكون لها عدة فوائد صحية محتملة، ومن الشائع استخدام الجوز الأسود في وصفات الطب الشعبي لأغراض مثل: مكافحة الحمى، علاج الكلى، تسكين ألم الأسنان.