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ابن سلمان يتجاهل محمود عباس.. نائب أمير مكة هو من استقبله (شاهد)

يهدف لقاء عباس وولي العهد السعودي للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة

كتب خالد الأحمد
ابن سلمان يتجاهل محمود عباس watanserb.com
ابن سلمان يتجاهل محمود عباس
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وطن- وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تلبيةً لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. وذلك للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات.

نائب أمير مكة يستقبل محمود عباس في المطار

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وفد من حركة حماس للمملكة، لأداء مناسك العمرة في ظلّ غياب أيّ معلومات عن اجتماع متوقّع بين رئيس السلطة الفلسطينية ووفد حماس.

وذكرت وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس“، أنّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، كان في استقبال محمود عباس بمطار الملك عبد العزيز.

وتساءل ناشطون عن سبب عدم استقبال ولي العهد بنفسه لعباس في المطار، وإذا كان ذلك بروتوكولاً متّبعاً أم إنه تجاهل متعمّد من قبل ابن سلمان لرئيس السلطة الفلسطينية.

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ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن اللقاء المرتقب بين عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يهدف “للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية”.

وبحسب الوكالة، “يرافق عباس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الآغا”.

وكان سفير دولة فلسطين لدى السعودية “باسم الأغا” أكد لإذاعة “صوت فلسطين” المدعومة من السلطة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين.

نائب أمير مكة يستقبل محمود عباس في المطار
نائب أمير مكة يستقبل محمود عباس في المطار

سفير فلسطين بالسعودية يكشف سبب زيارة عباس

وذكر الآغا أنّ الزيارة تأتي استمراراً لزيارات سابقة، “وهناك تواصل مستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية لمواقفها المتميزة والراسخة تجاه فلسطين، ولبحث آخر المستجدات السياسية” دون تحديد مدة الزيارة.

وقال، إن عباس “سيتحدث بإسهاب مع الملك سلمان ومع ولي العهد محمد بن سلمان عن الإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ونسف للبيوت وهدمها”.

ووفق السفير الفلسطيني، سيجري عباس لقاءات أخرى لم يحدّدْها، وفق ما يسمح به الوقت.

ويتزامن الإعلان عن زيارة عباس إلى الرياض، مع ما كشف عنه مصدر فلسطيني مُطّلع، الأحد، من أنّ وفداً رفيعاً من “حماس” بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيبدأ الإثنين، زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

واستضافت السعودية، الجمعة، اجتماعاً لوزراء الدول العربية في جدة.

وركزت النقاشات خلال الاجتماع على كيفية دعم قضية فلسطين وإنهاء الحرب في سوريا.

وشملت الدول المشاركة مصر والأردن وعمان والكويت والبحرين والعراق والإمارات العربية المتحدة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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