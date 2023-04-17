ابن سلمان يتجاهل محمود عباس.. نائب أمير مكة هو من استقبله (شاهد)

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وطن- وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تلبيةً لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. وذلك للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات.

نائب أمير مكة يستقبل محمود عباس في المطار

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وفد من حركة حماس للمملكة، لأداء مناسك العمرة في ظلّ غياب أيّ معلومات عن اجتماع متوقّع بين رئيس السلطة الفلسطينية ووفد حماس.

وصل إلى #جدة اليوم ( الأثنين)

فخامة الرئيس محمود عباس

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

..كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

الأمير #بدر_بن_سلطان pic.twitter.com/N398DQybNa — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 17, 2023

وذكرت وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس“، أنّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، كان في استقبال محمود عباس بمطار الملك عبد العزيز.

وتساءل ناشطون عن سبب عدم استقبال ولي العهد بنفسه لعباس في المطار، وإذا كان ذلك بروتوكولاً متّبعاً أم إنه تجاهل متعمّد من قبل ابن سلمان لرئيس السلطة الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة، وفي مقدمة مستقبليه سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.https://t.co/Ll64aQRDp1#واس_عام pic.twitter.com/gIivj20YfM — واس العام (@SPAregions) April 17, 2023

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ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن اللقاء المرتقب بين عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يهدف “للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية”.

وبحسب الوكالة، “يرافق عباس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الآغا”.

وكان سفير دولة فلسطين لدى السعودية “باسم الأغا” أكد لإذاعة “صوت فلسطين” المدعومة من السلطة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين.

سفير فلسطين بالسعودية يكشف سبب زيارة عباس

وذكر الآغا أنّ الزيارة تأتي استمراراً لزيارات سابقة، “وهناك تواصل مستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية لمواقفها المتميزة والراسخة تجاه فلسطين، ولبحث آخر المستجدات السياسية” دون تحديد مدة الزيارة.

وقال، إن عباس “سيتحدث بإسهاب مع الملك سلمان ومع ولي العهد محمد بن سلمان عن الإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ونسف للبيوت وهدمها”.

ووفق السفير الفلسطيني، سيجري عباس لقاءات أخرى لم يحدّدْها، وفق ما يسمح به الوقت.

ويتزامن الإعلان عن زيارة عباس إلى الرياض، مع ما كشف عنه مصدر فلسطيني مُطّلع، الأحد، من أنّ وفداً رفيعاً من “حماس” بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيبدأ الإثنين، زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

واستضافت السعودية، الجمعة، اجتماعاً لوزراء الدول العربية في جدة.

وركزت النقاشات خلال الاجتماع على كيفية دعم قضية فلسطين وإنهاء الحرب في سوريا.

وشملت الدول المشاركة مصر والأردن وعمان والكويت والبحرين والعراق والإمارات العربية المتحدة.