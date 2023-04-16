الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكشفت بطنها.. فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة تثير جدلا (شاهد)
الهدهد

كشفت بطنها.. فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة تثير جدلا (شاهد)

انتشار مظاهر العُري والانحلال الأخلاقي في سلطنة عُمان أصبح موضوعا مثيرا للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية

كتب فهمي الورغمي
فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة watanserb.com
فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة
- Advertisement -

وطن- وصف ناشط عماني إطلالة أحد الفتيات بالسلطنة، كانت ترتدي قميصا أظهر بعضا من بطنها، بالمشهد “المقزز” واعتبر أن بلاده “مُحافظة” وأن مجتمعها يحترم عاداته وتقاليده ولايقبل مثل تلك المظاهر.

سلطان المحروقي ينتقد مظاهر العُري في سلطنة عُمان

وقال الناشط سلطان المحروقي إن مجتمعه، العُماني، تؤطره مجموعة من القيم والمباديء الراسخة والمتجذرة، والتي ترفض مظاهر العُري والانحلال الأخلاقي.

وجاء تعليق سلطان المحروقي، وهو ناشط مُجتمعي فاعل بشكل كبير، على خلفية بعض الملاحظات التي عاينها لفتاة “عمانية” ظهرت في أحد الفضاءات العامة بملابس غير محتشمة.

حيث ارتدت الفتاة العمانية، بحسب المحروقي، قميصا أظهر بعضا من جسمها.

وهو ما رأى فيه الناشط العماني “علامة غير مسبوقة على المستوى الذي بلغه البعض في الإمعان في مخالفة تقاليد المجتمع العماني المحافظ.”

- Advertisement -
الناشط سلطان المحروقي
الناشط سلطان المحروقي

تفاعل كبير مع سلطان المحروقي

تعليق الناشط العماني سلطان المحروقي على إطلالة الفتاة العمانية، قُوبل بتفاعل واسع في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ردود الأفعال، ما كتبه حساب باسم “وحيد كالقمر” الذي اعتبر أن ما رآه المحروقي أصبح أمرا عاديا هذه الأيام.

وقال “أصبحت عادي هذه الامور حبوب، وازيدك البعض منهن اهلهن موجودين معها وهي باللباس الفاضح حبوب.”

وتابع:”تو جاي العيد واتشوف الكشخه في السوشل ميديا وشو لابسه والا مع زوجها، لا تفوت الفرصه الدنيا نظر عين”.

وقرر ناشط آخر مشاركة تجربته الخاصة بعض مظهر من مظاهر الانحلال الأخلاقي، عايشه بنفسه وقال “أذكر قبل أيام كنت ف سكوير والله أنه أغلب البنات من غير شيل وشعور برا يعني.”

وأضاف مستنكرا:”رمضان ما حرك فيكن شوي شعور الخوف من الله ف افضل شهور واغلبهن كبار مب صغار نسأل الله الهداية والثبات بس”.

فيما تساءل آخر: “الله المستعان ونسأل الله الهداية والصلاح لها.كيف دخلت المجمع التجاري بهذا اللبس غير المحتشم أليست هنآك ضوابط تمنعها”.

بدوره، قال عامر المعمري “هذا الانفتاح اللي تنشده النسويات هذه الافكار اللي تريد تدخلها بين فتيات المجتمع الانفتاح في كل شي.”

واستطرد:”الملبس والفكر وغيره من الامور التي تتنافى مع ديننا الاسلامي الحنيف وعادات واعراف وقيم ومبادئ مجتمعنا العماني الاصيل…نسأل الله العافية”.

وفي السياق أيضاً، تفاعلت مغردة بقولها “لا عجب ولا غرابة على الزط.اما الأصيل فيموت عشرون موتة قبل أن يسمح لأهله هكذا.”

وتابعت:”والبنت لو كان يردها أصل وفضيلة لأحتشمت حتى في نومها وبين عائلتها.فمابالك وهي خارجة كاشفة عارية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الشيخ الهنائي اختطف وقتل وهو صائم.. عضو بالشورى طالب بجعل قاتليه “عبرة”

الهدهد

خير من ألف شهر.. ليلة القدر ودعاء نبوي مُستجاب في أفضل ليالي رمضان

الهدهد

أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

الهدهد

مدرب باريس سان جيرمان متهم بالإدلاء بتصريحات معادية للإسلام: ممنوع الاحتفال بشهر رمضان

الهدهد

فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

حياتنا

صورة للمئات من المعتمرين لحظة سجودهم أمام الكعبة المشرفة تخطف الأنظار

الهدهد

صدمة في تونس بعد وفاة لاعب كرة قدم أضرم النار في جسده واحتجاجات تعصف بمدينته.. ما القصة؟

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

الهدهد

هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

الهدهد

“جواسيس” لمنع المسلمين من صيام رمضان.. الصين تُمعن في قمع الإيغور

الهدهد

“تسريح عاملات النسيج” يفجر غضب العمانيين ودعوات لتدخل السلطان:”مؤشر خطير”

الهدهد

عُمان تكشف موقفها تجاه صلح قطر والبحرين واحتضان السعودية للأسد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسلم رفض تمجيد إله الهندوس.. اغتيال نائب هندي سابق وتفجير رأسه على الهواء

قوات الدعم السريع تسقط “أباتشي” تابعة للجيش في الخرطوم (فيديو)

الشيخ الهنائي اختطف وقتل وهو صائم.. عضو بالشورى طالب بجعل قاتليه “عبرة”

العيد الجمعة أم السبت؟.. “مركز الفلك” يحسم الجدل الدائر ببيان رسمي

صراع أجهزة.. من يقف وراء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك؟

فيديو لسيطرة “الدعم السريع” على القصر الجمهوري وهروب رجال البرهان

ليلة القدر.. حين بكى أحمد القطان وأبكى الجميع في المسجد الكبير بالكويت (فيديو)

أوكرانية تتزوج صديقتها في بريطانيا بعد 10 سنوات من الكتمان (شاهد)

خير من ألف شهر.. ليلة القدر ودعاء نبوي مُستجاب في أفضل ليالي رمضان

عباس وهنية في السعودية.. ما هدف ابن سلمان الخفي من محاولته لم الشمل الفلسطيني؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC