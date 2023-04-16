كشفت بطنها.. فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة تثير جدلا (شاهد)

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وطن- وصف ناشط عماني إطلالة أحد الفتيات بالسلطنة، كانت ترتدي قميصا أظهر بعضا من بطنها، بالمشهد “المقزز” واعتبر أن بلاده “مُحافظة” وأن مجتمعها يحترم عاداته وتقاليده ولايقبل مثل تلك المظاهر.

سلطان المحروقي ينتقد مظاهر العُري في سلطنة عُمان

وقال الناشط سلطان المحروقي إن مجتمعه، العُماني، تؤطره مجموعة من القيم والمباديء الراسخة والمتجذرة، والتي ترفض مظاهر العُري والانحلال الأخلاقي.

مشهد مقزز لبنت لابسة تي شيرت تطلع نص بطنها، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان

بيض الله وجهك

منقووووووول pic.twitter.com/RUHBTnXTMM — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) April 16, 2023

وجاء تعليق سلطان المحروقي، وهو ناشط مُجتمعي فاعل بشكل كبير، على خلفية بعض الملاحظات التي عاينها لفتاة “عمانية” ظهرت في أحد الفضاءات العامة بملابس غير محتشمة.

حيث ارتدت الفتاة العمانية، بحسب المحروقي، قميصا أظهر بعضا من جسمها.

وهو ما رأى فيه الناشط العماني “علامة غير مسبوقة على المستوى الذي بلغه البعض في الإمعان في مخالفة تقاليد المجتمع العماني المحافظ.”

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تفاعل كبير مع سلطان المحروقي

تعليق الناشط العماني سلطان المحروقي على إطلالة الفتاة العمانية، قُوبل بتفاعل واسع في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ردود الأفعال، ما كتبه حساب باسم “وحيد كالقمر” الذي اعتبر أن ما رآه المحروقي أصبح أمرا عاديا هذه الأيام.

وقال “أصبحت عادي هذه الامور حبوب، وازيدك البعض منهن اهلهن موجودين معها وهي باللباس الفاضح حبوب.”

وتابع:”تو جاي العيد واتشوف الكشخه في السوشل ميديا وشو لابسه والا مع زوجها، لا تفوت الفرصه الدنيا نظر عين”.

اصبحت عادي هذه الامور حبوب، وازيدك البعض منهن اهلهن موجودين معها وهي باللباس الفاضح

حبوب ، تو جاي العيد واتشوف الكشخه في السوشل ميديا وشو لابسه والا مع زوجها ،

لا تفوت الفرصه الدنيا نظر عين 😉 — وحيد كالقمر (@OMANI03102566) April 16, 2023

وقرر ناشط آخر مشاركة تجربته الخاصة بعض مظهر من مظاهر الانحلال الأخلاقي، عايشه بنفسه وقال “أذكر قبل أيام كنت ف سكوير والله أنه أغلب البنات من غير شيل وشعور برا يعني.”

وأضاف مستنكرا:”رمضان ما حرك فيكن شوي شعور الخوف من الله ف افضل شهور واغلبهن كبار مب صغار نسأل الله الهداية والثبات بس”.

أذكر قبل أيام كنت ف سكوير والله أنه أغلب البنات من غير شيل وشعور برا يعني رمضان ما حرك فيكن شوي شعور الخوف من الله ف افضل شهور واغلبهن كبار مب صغار نسأل الله الهداية والثبات بس . — ﮼هيف💎 (@haifoon94) April 16, 2023

فيما تساءل آخر: “الله المستعان ونسأل الله الهداية والصلاح لها.كيف دخلت المجمع التجاري بهذا اللبس غير المحتشم أليست هنآك ضوابط تمنعها”.

بدوره، قال عامر المعمري “هذا الانفتاح اللي تنشده النسويات هذه الافكار اللي تريد تدخلها بين فتيات المجتمع الانفتاح في كل شي.”

واستطرد:”الملبس والفكر وغيره من الامور التي تتنافى مع ديننا الاسلامي الحنيف وعادات واعراف وقيم ومبادئ مجتمعنا العماني الاصيل…نسأل الله العافية”.

وفي السياق أيضاً، تفاعلت مغردة بقولها “لا عجب ولا غرابة على الزط.اما الأصيل فيموت عشرون موتة قبل أن يسمح لأهله هكذا.”

لاعجب ولاغرابة على الزط.اما الأصيل فيموت عشرون موتة قبل أن يسمح لأهله هكذا.والبنت لو كان يردها أصل وفضيلة لأحتشمت حتى في نومها وبين عائلتها.فمابالك وهي خارجة كاشفة عارية — هدووء الكون (@Fgypnxw2002Roof) April 16, 2023

وتابعت:”والبنت لو كان يردها أصل وفضيلة لأحتشمت حتى في نومها وبين عائلتها.فمابالك وهي خارجة كاشفة عارية”.