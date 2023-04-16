الأحد, أبريل 16, 2023
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الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

كتب معالي بن عمر
مشروب الكاومبوتشا watanserb.com
مشروب الكاومبوتشا
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وطن-تعود أصول مشروب الكومبوتشا إلى آسيا، وهو من فئة المشروبات الصحية، حيث يحتوي على العديد من الفوائد، كما أنه فعال بشكل خاص بعد تناول وجبة دسمة أو كعلاج مع اقتراب المواسم الباردة.

ونحصل على هذا المشروب الفوار بعد تخمير الشاي (أخضر أو ​​أسود) والتفاعل بين سكر المشروب والسيمبيوت المسمى سكوبي، الذي يوضع عليه، فضلاً عن أنه مشروب لذيذ، بحسب تقرير “غرازيا” الفرنسية.

إنقاص الوزن: فوائد الكمبوتشا

هذا المشروب المعجزة الذي يزيّنه اللون الأصفر الكهرماني له مذاق يذكرنا بعصير التفاح مع بعض النكهات الحمضية. وفيما يلي بعض من فوائده:

في الحقيقة، إنه مشورب مفيد للغاية بالنسبة للنباتات المعوية، حيث يحفز عملية العبور البطيء، ويسهل هضم الطعام، ويساعد الجسم على استيعاب العناصر الغذائية الجيدة بشكل أفضل والتخلص من السموم، وفق ترجمة “وطن“.

فوائد الكومبوتشا
فوائد الكومبوتشا

كما أنه يساعد على محاربة إجهاد العضلات مع تعزيز التعافي بعد ممارسة الرياضة. وبفضل خصائصه، يقلل الكومبوتشا من امتصاص بعض الدهون ويعزز الكوليسترول الجيد. وأخيرًا، ينظم الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن.

ويُذكر أن مشروب الكومبوتشا ليس مجرد مشروب آخر مثبط للشهية أو بديل للوجبات، بل إنه مشروب يساعدك على المحافظة على توازنك الغذائي.

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ويقع تخمير هذا المشروب، ما يجعله يحتوي على العديد من البروبيوتيك. لذلك، فهو مليء بالبكتيريا الجيدة التي تغذي النباتات الطبيعية للأمعاء. والنباتات الصحية هي نباتات تساعد على الهضم بشكل أفضل. وباختصار، إنه مشروب يساعدك على البقاء في حالة صحيّة جيدة ويعتني بجسمك.

كيف يمكن تحضير الكومبوتشا؟

فيما يلي المكونات اللازمة لصنع الكمبوتشا في المنزل:

  • شاي أسود أو أخضر
  • 250 مل سكر قصب
  • ماء مغلي
  • 2.5 لتر من مياه الينابيع
  • 1 سكوبي
  • 500 مل كومبوتشا سادة.
تخمير مشروب الكومبوتشا
تخمير مشروب الكومبوتشا

وصفة الكمبوتشا:

1. اغلي الماء واسكبه في وعاء كبير. انقع الشاي لمدة 5-10 دقائق.

2. انزع أوراق الشاي وأضف السكر إلى التحضير. يقلب الخليط حتى يذوب تمامًا.

3. أضف الماء البارد واترك السائل يبرد حتى يصبح فاترًا.

4. صب كل شيء في الوعاء، أضف الكومبوتشا وضع سكوبي عليه.

5. غطي البرطمان بقطعة قماش.

6. احتفظي بالمستحضر في مكان مظلم في درجة حرارة الغرفة، لمدة 7 إلى 10 أيام.

7. يمكنك بعد ذلك تخزين هذا السائل في عبوات زجاجية. يمكن أن يُشرب كما هو أو يتخمر مرة ثانية، ما يضيف له النكهة.

يجب تخزين هذا السائل في عبوات زجاجية
يجب تخزين هذا السائل في عبوات زجاجية

إذا اخترت تخمير المستحضر مرة ثانية: فكر في ترك السائل في درجة حرارة الغرفة، مع إضافة العصير أو الفاكهة أو الأعشاب. ثم احتفظ بالخليط لمدة يوم أو يومين (دائمًا في درجة حرارة الغرفة). عند الانتهاء من التخزين، لا تنس أن تحافظ على برودة المستحضر.

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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