الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

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وطن-تعود أصول مشروب الكومبوتشا إلى آسيا، وهو من فئة المشروبات الصحية، حيث يحتوي على العديد من الفوائد، كما أنه فعال بشكل خاص بعد تناول وجبة دسمة أو كعلاج مع اقتراب المواسم الباردة.

ونحصل على هذا المشروب الفوار بعد تخمير الشاي (أخضر أو ​​أسود) والتفاعل بين سكر المشروب والسيمبيوت المسمى سكوبي، الذي يوضع عليه، فضلاً عن أنه مشروب لذيذ، بحسب تقرير “غرازيا” الفرنسية.

إنقاص الوزن: فوائد الكمبوتشا

هذا المشروب المعجزة الذي يزيّنه اللون الأصفر الكهرماني له مذاق يذكرنا بعصير التفاح مع بعض النكهات الحمضية. وفيما يلي بعض من فوائده:

في الحقيقة، إنه مشورب مفيد للغاية بالنسبة للنباتات المعوية، حيث يحفز عملية العبور البطيء، ويسهل هضم الطعام، ويساعد الجسم على استيعاب العناصر الغذائية الجيدة بشكل أفضل والتخلص من السموم، وفق ترجمة “وطن“.

كما أنه يساعد على محاربة إجهاد العضلات مع تعزيز التعافي بعد ممارسة الرياضة. وبفضل خصائصه، يقلل الكومبوتشا من امتصاص بعض الدهون ويعزز الكوليسترول الجيد. وأخيرًا، ينظم الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن.

ويُذكر أن مشروب الكومبوتشا ليس مجرد مشروب آخر مثبط للشهية أو بديل للوجبات، بل إنه مشروب يساعدك على المحافظة على توازنك الغذائي.

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ويقع تخمير هذا المشروب، ما يجعله يحتوي على العديد من البروبيوتيك. لذلك، فهو مليء بالبكتيريا الجيدة التي تغذي النباتات الطبيعية للأمعاء. والنباتات الصحية هي نباتات تساعد على الهضم بشكل أفضل. وباختصار، إنه مشروب يساعدك على البقاء في حالة صحيّة جيدة ويعتني بجسمك.

كيف يمكن تحضير الكومبوتشا؟

فيما يلي المكونات اللازمة لصنع الكمبوتشا في المنزل:

شاي أسود أو أخضر

250 مل سكر قصب

ماء مغلي

2.5 لتر من مياه الينابيع

1 سكوبي

500 مل كومبوتشا سادة.

وصفة الكمبوتشا:

1. اغلي الماء واسكبه في وعاء كبير. انقع الشاي لمدة 5-10 دقائق.

2. انزع أوراق الشاي وأضف السكر إلى التحضير. يقلب الخليط حتى يذوب تمامًا.

3. أضف الماء البارد واترك السائل يبرد حتى يصبح فاترًا.

4. صب كل شيء في الوعاء، أضف الكومبوتشا وضع سكوبي عليه.

5. غطي البرطمان بقطعة قماش.

6. احتفظي بالمستحضر في مكان مظلم في درجة حرارة الغرفة، لمدة 7 إلى 10 أيام.

7. يمكنك بعد ذلك تخزين هذا السائل في عبوات زجاجية. يمكن أن يُشرب كما هو أو يتخمر مرة ثانية، ما يضيف له النكهة.

إذا اخترت تخمير المستحضر مرة ثانية: فكر في ترك السائل في درجة حرارة الغرفة، مع إضافة العصير أو الفاكهة أو الأعشاب. ثم احتفظ بالخليط لمدة يوم أو يومين (دائمًا في درجة حرارة الغرفة). عند الانتهاء من التخزين، لا تنس أن تحافظ على برودة المستحضر.