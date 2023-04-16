الأحد, أبريل 16, 2023
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حياتنا

أم جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر بث “تيك توك”!

ادعى ناشطون أن الفتاة كانت تتحدث مع شاب وضبطتها والدتها وعاقبتها بهذه الطريقة

كتب رفيف عبدالله
أم جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر بث
تحدي تيك توك
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم يوثق لحظة قيام أم جزائرية بحلق شعر ابنتها تماماً.

ترقص على التيك توك!

وكانت الأم الجزائرية في بث مباشر عبر “تيك توك“، تقوم بحلق شعر ابنتها كاملاً، دون أن يتضح سبب قيامها بهذا التصرف.

لكن المقطع تم حذفه عبر منصة “تيك توك” وجميع المنصات.

بداية البث

وبدأ الناشطون بتخمين سبب تصرف الأم، وقال بعضهم إنها ضبطت ابنتها ترقص عبر “تيك توك”.

بينما ادعى آخرون أن الفتاة كانت تتحدث مع شاب، وضبطتها والدتها وعاقبتها بهذه الطريقة.

استخدمت الأم آلة حادة

وعبر البعض عن غضبهم بسبب الصدمة النفسية التي ستتعرض لها الطفلة مدى الحياة.

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وتحدثوا عن دور الأم في حماية أبناءها بدل أن تكون مصدر أذيتهم.

تحدي فقط

لكن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الأمر لا يتعدى كونه تحدياً خاضته الأم من أجل كسب المال.

تقوم تحديات “تيك توك“، على اقتراح تحدي بين شخصين، ويفوز الذي يحصل على عدد إعجابات أكثر.

أما المستخدم الخاسر، ينفذ تحكيمات يطلبها الفائز أو من يهدي الخاسر الأموال.

ودائماً ما يشهد “تيك توك” تحديات خطيرة تحذر منها الجهات المختصة على الفور.

حيث أطلق الأطباء ناقوس الخطر في وقت سابق، بسبب تحدٍّ جديد لفقدان الوزن، انتشر بشكل كبير على تيك توك.

تحديات خطيرة

هذا التحدي كان يتركّز على شرب الماء مع المِلح، من أجل القضاء على كل بقايا الطعام الموجودة في الأمعاء، وبهذه الطريقة يتم إنقاص الوزن.

من أشهر التحديات التي انتشرت على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية في العام الماضي، هي أن تقوم ببرد أسنانك في المنزل باستخدام مبرد أظافر من أجل الحصول على ابتسامة مثالية.

ومع ذلك، حذّر أطباء الأسنان من المخاطر العديدة التي تنطوي عليها هذه الممارسة، وهي كالآتي: تكسير الأسنان، وزيادة الحساسية، وظهور التشققات.

ومن الأفكار الأخرى التي انتشرت على نطاق واسع، هي: تبييض الأسنان في المنزل باستخدام منتج تنظيف مضاد للرواسب الكلسية، وهذا المنتج يحتوي على مادة أكالة تعمل على تكسير مينا الأسنان، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى المتوسط ​​والطويل.

كما انتشر تحدي المتمثل في تناول كمية كبيرة من مضادات الهيستامين لتوليد تأثير الهلوسة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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