الأحد, أبريل 9, 2023
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حياتنا

التمساح أم القارب؟!..ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف عن سمات شخصيتك المخفية

ما تراه أولاً قد يكشف عن بعض خبايا شخصيتك

كتب ايمان الباجي
التمساح أم القارب؟!..ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف عن سمات شخصيتك المخفية watanserb.com
أنظر جيداً وأخبرنا ماذا لفت انتباهك أولا؟
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وطن-تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير صور الخدع البصرية، وخاصة تلك الصور التي تساعد في تحديد سمات الشخصية.

تعتبر الأوهام البصرية طريقة ممتعة لتحديد السرعة التي يمكنك بها حل الألغاز المعقدة من خلال قوة الملاحظة والفطرة السليمة لديك.

والصورة التي اخترناها لك اليوم، نقلا عن موقع timesofindia يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتك.

فانظر إليها جيداً وأخبرنا ماذا لفت انتباهك أولاََ؟

ماذا رأيت للوهلة الأولى؟

 قد تبدو الصورة واضحة للوهلة الأولى، ولكن بالتدقيق فقد تلاحظ وجود تمساح وقارب.

فما تراه أولاً قد يكشف عن بعض خبايا شخصيتك.

فماذا رأيت أولاََ من النظرة الأولى؟

التمساح

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إذا رأيت تمساحًا أولاً، فهذا يعني أنك تميل إلى التركيز على الصورة الكبيرة. على الجانب المشرق، يساعدك هذا على تجاوز الأوقات العصيبة بشكل أسرع.

ومع ذلك، على الجانب السلبي، قد تضطر إلى تحمل تداعيات فقدان بعض الأشياء المهمة. تفتقر  أحيانا إلى التركيز وعادة ما يكون لديك القليل من الصبر.

ومع ذلك، فأنت بشكل عام هادئ مما يساعدك على تحمل مسؤولية أفكارك ومشاعرك وأفعالك.

القارب

إذا كان أول ما لاحظته هو القارب، فهذا يعني أنك تقدر الأشياء الصغيرة في الحياة وتفضل قضاء وقت ممتع في غرفة المعيشة الخاصة بك، بدلاً من الخروج مع أصدقائك. كما لديك عدد محدود من الأصدقاء المقربين.

لماذا يرى الناس أشياء مختلفة في الأوهام البصرية؟

في الأوهام البصرية، يميل الأشخاص إلى ملاحظة أو إدراك نفس الصورة بشكل مختلف بسبب خصائص المناطق المرئية في الدماغ اعتمادًا على كيفية تلقيهم للمعلومات ومعالجتها.

لذلك، فإن كيفية “رؤيتك” أو “إدراكك” لصورة ما لها علاقة أكبر بكيفية عمل عقلك.

ولا تنسى إخبارنا في التعليقات ماذا رأيت أول شيء في هذه الصورة.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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