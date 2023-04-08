السبت, أبريل 8, 2023
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ستورمي دانيلز تفاجئ ميلانيا ترامب برسالة عن علاقتها الجنسية مع زوجها

تكهن الكثيرون حول كيفية تعامل ميلانيا ترامب مع الأخبار المتعلقة بعلاقة زوجها المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تقاضيه حاليا أمام المحاكم

كتب فهمي الورغمي
ستورمي دانيلز watanserb.com
ستورمي دانيلز
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وطن- في رد فعل جديد بالتزامن مع قضيتها المثيرة ضد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وجهت ممثلة الأفلام الإباحية “ستورمي دانيلز” رسالة إلى زوجته ميلانيا ترامب، مؤكدة فضيحة الجنس التي فجرتها منذ سنوات.

رسالة من ستورمي دانيلز لميلاينا ترامب

وقالت “ستورمي دانيلز” خلال مقابلتها في برنامج “صباح الخير بريطانيا” الذي يقدمه الإعلامي الشهير بيرس مورغان، إنه كان لديها علاقة جنسية خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.

وقالت إنها تشعر “بالسوء” تجاه ميلانيا ترامب بعد أن سألها “مورغان” عما إذا كان لديها أي تعاطف معها.

وأضافت: “اتصل بي إذا كنت تريد مني أن أشهد على طلاقك”.

وقالت ستورمي دانيالز مازحة إن دونالد ترامب ما زال “مدينًا لي بالعشاء” لأنها أخبرت بيرس مورغان عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق.

ولم تعلق ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق دونالد ترامب حينها على علاقة زوجها المزعومة بستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

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وبحسب تقرير لصحيفة “newsweek” فإن صمت السيدة الأولى السابقة “ينطق بالكثير” عن شعورها تجاه لائحة اتهام زوجها.

وعندما تم الإبلاغ عما بات يعرف “بمدفوعات الأموال الصامتة” التي يُزعم أنها دفعت إلى كليفورد لأول مرة ، قالت ميلانيا إن المزاعم “ليست مصدر قلق وتركيز بالنسبة لي ” .

رسالة من ستورمي دانيلز لميلاينا ترامب
رسالة من ستورمي دانيلز لميلاينا ترامب

علاقة ترامب بزوجته بعد الفضيحة

ومع استمرار الكشف عن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، تكهن الكثيرون حول كيفية تعامل زوجته ميلانيا ترامب مع الأخبار المتعلقة بعلاقة زوجها المزعومة مع ستورمي دانيلز.

ويوم، الثلاثاء الماضي، تم تقديم الرئيس السابق إلى محكمة في “مانهاتن” فيما يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها كجزء من التحقيق في قضية ستورمي دانيلز.

ودفع الرئيس السابق بأنه “غير مذنب” في 34 تهمة جنائية ، ونفى وجود علاقة غرامية مع “دانيلز” واتهم المدعين العامين بمطاردته لدوافع سياسية.

علاقة ترامب بزوجته بعد الفضيحة
علاقة ترامب بزوجته بعد الفضيحة

ترامب تجاهل اسم زوجته

ولفتت الصحيفة في التقرير االذي كتبته “كاترين فونغ” إلى أن الرئيس السابق عندما تناول الأمر من مارالاغو في تلك الليلة، لاحظ العديد من المراقبين أنه بينما شكر جميع أبنائه بالاسم ، لم يذكر اسم زوجته. كما أنها كانت غائبة بشكل ملحوظ عن ظهوره العام الأخير.

وسبق أن سُمع صوت ميلانيا ترامب وهي تشير إلى ستورمي دانيلز، على أنها “عاهرة إباحية” في شريط تسجيل أصدرته ستيفاني ونستون وولكوف ، وهي صديقة سابقة للسيدة الأولى السابقة والتي نشرت لاحقًا كتابًا بعنوان “ميلانيا وأنا”.

ورداً على الأشرطة الصوتية ، غردت ستورمي في أكتوبر 2020 بالقول: “هاهاها! على الرغم من أنني لم أتلقى أجراً مقابل ممارسة الجنس، وبالتالي من الناحية الفنية لست” عاهرة “، إلا أنني سأخذ بعد ذلك مثلما تفعلي أنت” -في إشارة إلى زوجة ترامب-

المصدرتويتر، صحيفة newsweek، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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