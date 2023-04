ستورمي دانيلز تفاجئ ميلانيا ترامب برسالة عن علاقتها الجنسية مع زوجها

- Advertisement -

وطن- في رد فعل جديد بالتزامن مع قضيتها المثيرة ضد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وجهت ممثلة الأفلام الإباحية “ستورمي دانيلز” رسالة إلى زوجته ميلانيا ترامب، مؤكدة فضيحة الجنس التي فجرتها منذ سنوات.

وقالت “ستورمي دانيلز” خلال مقابلتها في برنامج “صباح الخير بريطانيا” الذي يقدمه الإعلامي الشهير بيرس مورغان، إنه كان لديها علاقة جنسية خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.

وقالت إنها تشعر “بالسوء” تجاه ميلانيا ترامب بعد أن سألها “مورغان” عما إذا كان لديها أي تعاطف معها.

وأضافت: “اتصل بي إذا كنت تريد مني أن أشهد على طلاقك”.

وقالت ستورمي دانيالز مازحة إن دونالد ترامب ما زال “مدينًا لي بالعشاء” لأنها أخبرت بيرس مورغان عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق.

ولم تعلق ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق دونالد ترامب حينها على علاقة زوجها المزعومة بستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وبحسب تقرير لصحيفة “newsweek” فإن صمت السيدة الأولى السابقة “ينطق بالكثير” عن شعورها تجاه لائحة اتهام زوجها.

وعندما تم الإبلاغ عما بات يعرف “بمدفوعات الأموال الصامتة” التي يُزعم أنها دفعت إلى كليفورد لأول مرة ، قالت ميلانيا إن المزاعم “ليست مصدر قلق وتركيز بالنسبة لي ” .

ومع استمرار الكشف عن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، تكهن الكثيرون حول كيفية تعامل زوجته ميلانيا ترامب مع الأخبار المتعلقة بعلاقة زوجها المزعومة مع ستورمي دانيلز.

ويوم، الثلاثاء الماضي، تم تقديم الرئيس السابق إلى محكمة في “مانهاتن” فيما يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها كجزء من التحقيق في قضية ستورمي دانيلز.

ودفع الرئيس السابق بأنه “غير مذنب” في 34 تهمة جنائية ، ونفى وجود علاقة غرامية مع “دانيلز” واتهم المدعين العامين بمطاردته لدوافع سياسية.

ولفتت الصحيفة في التقرير االذي كتبته “كاترين فونغ” إلى أن الرئيس السابق عندما تناول الأمر من مارالاغو في تلك الليلة، لاحظ العديد من المراقبين أنه بينما شكر جميع أبنائه بالاسم ، لم يذكر اسم زوجته. كما أنها كانت غائبة بشكل ملحوظ عن ظهوره العام الأخير.

وسبق أن سُمع صوت ميلانيا ترامب وهي تشير إلى ستورمي دانيلز، على أنها “عاهرة إباحية” في شريط تسجيل أصدرته ستيفاني ونستون وولكوف ، وهي صديقة سابقة للسيدة الأولى السابقة والتي نشرت لاحقًا كتابًا بعنوان “ميلانيا وأنا”.

ورداً على الأشرطة الصوتية ، غردت ستورمي في أكتوبر 2020 بالقول: “هاهاها! على الرغم من أنني لم أتلقى أجراً مقابل ممارسة الجنس، وبالتالي من الناحية الفنية لست” عاهرة “، إلا أنني سأخذ بعد ذلك مثلما تفعلي أنت” -في إشارة إلى زوجة ترامب-

Hahaha! Although I wasn't paid for sex and therefore technically not a "hooker" I'll take being that over what you are any day. You sold your pussy AND your soul…and I'm legal. Keep talking about me. I like your new tits btw. Post (more) nudes? #bebest lol

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 6, 2020