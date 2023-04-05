الأربعاء, أبريل 5, 2023
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وزير الأمن الأرجنتيني يتعرض للضرب المبرح على يد سائقين.. ما فعلوه به لا يصدق! (شاهد)

المظاهرت تمت على خلفية جريمة مقتل دانييل باريينتوس، وهو سائق يبلغ من العمر 65 عامًا قتل برصاصة في صدره بعد تبادل للنار بين الشرطة وعصابة إجرامية

كتب سالم حنفي
تعرض وزير الأمن الأرجنتيني للضرب watanserb.com
تعرض وزير الأمن الأرجنتيني سيرجيو بيرني للضرب على أيدي سائقين محتجين على مقتل زميل لهم
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وطن – تعرض سيرجيو بيرني ، وزير الأمن في مقاطعة بوينس آيرس ، للضرب المبرح على يد مجموعة من سائقي الحافلات الذين كانوا يحتجون على مقتل زميل لهم في مدينة لا ماتانزا في بوينس آيرس الخطرة .

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فقد اقترب بيرني من مظاهرة لمجموعة من “colectiveros” (كما يُعرف سائقي الحافلات الحضرية هناك) حيث تم الترحيب به بالشتائم واللكمات على وجهه، قبل أن يلقوا عليه العصي والبندورة والزجاجات وهم يصفونه بـ “الكاذب!” و”ابن العاهرة!”

وكان بيرني برفقة شريكه وزير النقل ، خورخي دونوفريو وكلاهما عضوا في حكومة مقاطعة كيرشنريست أكسل كيسيلوف في الأرجنتين، حيث كانا يسيران باتجاه مجموعة كانت تتظاهر من أجل جريمة دانييل باريينتوس، وهو سائق يبلغ من العمر 65 عامًا قتل برصاصة في صدره بعد أن قبض عليه وسط تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من المجرمين وضابط شرطة.

وكان باريينتوس يقود الحافلات منذ أكثر من 30 عامًا و “بقي له شهرًا قبل التقاعد” ، وفقًا لما ذكره أحد زملائه.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون محلي بشكل مباشر لحظة العدوان على الوزير، الذي كان سيعلن عن العثور على مشتبه به في قتل “باريينتوس”، ولكن جاء وقت كان فيه من المستحيل فيه الحوار، حيث كانت مجموعة صغيرة جدًا ، لكنها لم تسمح بالحوار ، وفقا لما قاله وزير النقل “دونوفريو”.

إخراج الوزير بسيارة مصفحة

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وعندما وصلت شرطة المدينة لإبعاده عن المكان ، قاوم بيرني ، ساعيًا إلى البقاء على الفور لمحاولة التحدث.

كانت هناك دفعات بين العملاء والوزير الذي أراد عدم مغادرة المكان، حيث صرخ قائلا: “أنا لن أغادر”. في النهاية ، تم اقتياده من المنطقة التي وقع فيها الهجوم في سيارة مصفحة.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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