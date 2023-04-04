الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

هل يمكن لرائحة القهوة أن تجعلك أكثر إنتاجية؟

وجدت الدراسات أن رائحة القهوة تعمل على تحسين قدراتنا على الإنتاجية

كتب ايمان الباجي
هل يمكن لرائحة القهوة أن تجعلك أكثر إنتاجية؟ watanserb.com
رائحة القهوة
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وطنلا يستطيع بعض الأشخاص بدء يومهم بدون فنجان أو كوبين من القهوة لتعزيز الطاقة والشعور بالانتعاش طوال اليوم.

بالإضافة إلى التعزيز الجسدي الذي تقدمه القهوة، يبدو أيضًا أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان والخرف ومرض الزهايمر. وقد ثبت كذلك أن رائحة القهوة لها تأثير إيجابي على اليقظة وزيادة النشاط والحيوية.

رائحة القهوة والإنتاجية

وفقا لموقع “lifesavvy“، القهوة هي مشروب منبه. يحتوي متوسط كوب القهوة على 95 ملليغرام من الكافيين لمساعدتك على “الاستيقاظ” والشعور بالنشاط لبضع ساعات.

أظهرت العديد من الأبحاث أن الرائحة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الأداء. والغريب أن رائحة القهوة لا تغير أي شيء في أجسامنا. ومع ذلك، فإننا ندرك أن القهوة تمدنا بالطاقة.

رائحة القهوة

ترتبط الرائحة ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة. عندما تشم رائحة القهوة، يمكن أن تزيد من نشاط دماغك وتجعلك تشعر بالحيوية والتركيز دون الحاجة إلى تناول رشفة.

بشكل أساسي، أنت تخدع عقلك للاعتقاد بأنك تتناول شيئًا يحتوي على الكافيين. يساعدك القيام بذلك على الشعور بمزيد من اليقظة، مما قد يساعد في إنتاجيتك سواء في العمل أو في المنزل. 

لذا، في المرة القادمة التي تشعر فيها بعدم التحفيز، لا تشرب كوبًا آخر من القهوة. بدلًا من ذلك، حاول شم بعض حبوب البن وقد تتفاجأ بمدى شعورك بالحيوية.
المصدرموقع "lifesavvy"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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