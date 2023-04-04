هل يمكن لرائحة القهوة أن تجعلك أكثر إنتاجية؟

- Advertisement -

وطن– لا يستطيع بعض الأشخاص بدء يومهم بدون فنجان أو كوبين من القهوة لتعزيز الطاقة والشعور بالانتعاش طوال اليوم.

بالإضافة إلى التعزيز الجسدي الذي تقدمه القهوة، يبدو أيضًا أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان والخرف ومرض الزهايمر. وقد ثبت كذلك أن رائحة القهوة لها تأثير إيجابي على اليقظة وزيادة النشاط والحيوية.



رائحة القهوة والإنتاجية

وفقا لموقع “lifesavvy“، القهوة هي مشروب منبه. يحتوي متوسط كوب القهوة على 95 ملليغرام من الكافيين لمساعدتك على “الاستيقاظ” والشعور بالنشاط لبضع ساعات.

أظهرت العديد من الأبحاث أن الرائحة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الأداء. والغريب أن رائحة القهوة لا تغير أي شيء في أجسامنا. ومع ذلك، فإننا ندرك أن القهوة تمدنا بالطاقة.

ترتبط الرائحة ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة. عندما تشم رائحة القهوة، يمكن أن تزيد من نشاط دماغك وتجعلك تشعر بالحيوية والتركيز دون الحاجة إلى تناول رشفة.

بشكل أساسي، أنت تخدع عقلك للاعتقاد بأنك تتناول شيئًا يحتوي على الكافيين. يساعدك القيام بذلك على الشعور بمزيد من اليقظة، مما قد يساعد في إنتاجيتك سواء في العمل أو في المنزل.