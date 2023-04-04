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الراقصة شمس تفضح سعد الصغير بتسجيلات صوتية خاصة جداً (فيديو)

أكدت شمس أنها هربت من مصر خوفاً من سعد الصغير واصفةً إياه بـ"المجرم القذر"

كتب رفيف عبدالله
الراقصة شمس تفضح سعد الصغير بتسجيلات صوتية خاصة جداً (فيديو) watanserb.com
سعد الصغير والراقصة شمس
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وطن– نشرت الراقصة شمس المغربي، تسجيلاً صوتياً، لتثبتَ أنّ المطرب المصري الشعبي سعد الصغير، قام بخطفها وقتل ابنتها.

“ربنا مش هيسامحني”

وخرجت الراقصة شمس بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت به تسجيلاً لسعد الصغير وهو يعبّر عن شعوره بالذنب بعد قتل طفلتها.

ويقول سعد الصغير في التسجيل الصوتي الذي نشرته شمس: “عايز أصلح اللي أنا عملته ده.. عايز أروح السجن.. عشان ضميري.. عايز أعالجك.. عشان الحاجات اللي أنا بوظتها”.

ويتابع سعد: “ربنا مش هيسامحني على ذنب البنت اللي اتقتلت دي”.

اختطاف وقتل

وعلّقت شمس بعدها: “سعد خطفني من اسكندرية لمصر وقطعت بنتي حتت وهي عمرها 7 شهور”.

وتابعت: “مالك قاعد كده خايف مرعوب وبتبص يمين وبتبص شمال ومش عارف تقول ايه.. ما تخليك راجل وتعترف”.

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ووصفت الراقصة ما حدث معها قائلة: “فتحت رحمي بالعافية، وقطعت بنتي حتت، وبعدها شفطت البنت وموتتها.. وأجبرت الدكتور وكنت حاطط سلاح في دماغ الدكتور عشان يعمل فيا كده”.

“مجرم قذر”

وزادت: “ومضيتني إيصالات أمانة على بياض، وعقد زواج بالاكراه”.

وأكدت شمس أنها هربت من مصر خوفاً من سعد الصغير، واصفةً إياه بـ”المجرم القذر”.

وأضافت: “لو في مسؤولين شايفيني.. أنا بقدم بلاغ ضد المدعو سعد محمود حنفي الشهير بسعد الصغير.. خطفني وقتل بنتي وبيهددني كل شوي بالقتل.. وعرضني أكتر من مرة للقتل”.

طفلة دار الأيتام

ونشرت شمس تسجيلاً آخرَ لسعد الصغير، وهو يعترف بأنه استلم الطفلة من دار الأيتام.

وقالت: “اتفق عليا عشان يلبسني مشكلة ويدمر مستقبلي وشغلي لأنه إنسان حقود ومريض نفسيا.. كان بيغير مني طول الوقت.. وبيأذيني في ظهري.. وبعتلي أكتر من مرة بلطجية”.

وجاءت التسجيلات الصوتية ردّاً على تصريحات سعد الصغير في برنامج “العرافة”، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال سعد الصغير: “أنا متجوزتش شمس.. ولما قولت كده في برنامج دي كانت واحدة بتعيط وأخواتها ضربوها وقالتلي أطلع قول كده وقولت كده.. وبعدين لو أنا أتجوزتها مش في محامي وورقة وشهود؟ هما فين؟ وأنا مينفعش أتجوز رقاصة وتطلع تثبت”.

“تمثيلية لأجل النقود”

وحول مقطع تقبيل قدمها، ردّ الفنان الشعبي: “أنا وقعت مع ناس متعرفش ربنا وكنت مضروب على إيدي، هو فيديو زي ده ينفع يطلع؟ دي مش بنت ناس”.

وادّعى سعد أنّ قصة إجهاض الطفلة تمثيلية من أجل النقود.

وقال: “هو فين الدكتور؟ كل دا تمثيل علشان 1.5 مليون جنيه.. ومين قال إن شمس كانت حامل؟ الموضوع أنها كانت متبنية بنت صغيرة وبتاخدها من ملجأ أيتام خميس وجمعة وسافرت ومرجعتهاش”.

وتابع: “دار الأيتام رفعت قضية عليها وخدت 10 سنين سجن، وعشان كده هي هربانة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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