هذه هي البكتيريا التي لا تستجيب للمضادات الحيوية

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وطن-تشكّل البكتيريا عمومًا خطرًا كبيرًا على الصحة العالمية، ففي عام 2019 وحده، توفي 7.7 مليون شخص بسبب عدوى بكتيرية، وهو رقم تجاوز معدّل الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية أو الزهايمر أو مرض السكري. وتأتي معظم الوفيات من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يكون الوصول إلى المضادات الحيوية منخفضًا للغاية.

وإذا جذبت أنواع البكتيريا التي تسبب “السيلان الشديد” الانتباه مؤخرًا، فإن بكتيريا الشيغيلا اليوم هي البارزة أكثر. . وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فقد ورد هذا في تنبيه صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يحذر من أنه في عام 2022، أظهر هذا المرض الذي تسببه بكتيريا الشيغيلا، مقاومة عالية للغاية للمضادات الحيوية بنسبة 5٪، مقارنة بنسبة 0٪ في عام 2015.

ويُذكر أن داء الشيغيلا هو مرض إسهالي تسببه بكتيريا عائلة الشيغيليات، على الرغم من أن “الشيغيلا سوني” (Shigella sonnei) المعروفة أيضا باسم “الشيغيلا المجموعة دي” هو سبب معظم الحالات. ناهيك بأن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والأمعاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفي أسوأ الحالات، ينجرّ عنه الزحار، وهو نوع من الإسهال يظهر مع الدم والمخاط؛ هذا لأن الالتهاب المعوي الذي تسببه البكتيريا عدواني للغاية.

وكما هو مفصل في دليل الجمعية الإسبانية للطب الباطني، فإن التشخيص الدقيق والمبكّر جدًا لمعظم المرضى يمكن أن يساعد في العلاج، بيد أن أن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يمكن أن يصابوا بمضاعفات إذا لم يتلقوا العلاج المناسب. ولأنهم الأكثر عرضة للعدوى، يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن انتشار السلالات متعددة المقاومة.

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

يقول الخبير غونزالس زورن، أن المشكلة تكمن في وجود عدد من البكتيريا ووليس بكتيريا واحدة. كما هناك العديد منها يمكن أن تقاوم المضادات الحيوية، وهذا ما يثير قلق المجتمع العلمي والطبي، مثل بكتيريا: Escherichia coli أو Enterococcus faecium أو Staphylococcus aureus أو Helicobacter pylori أو Salmonella.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فالوضع حرج، وما لم يتم اتخاذ إجراء سريعة وفعّالة، هناك تقديرات بأنه بحلول عام 2050، يمكن أن تسبب هذه المشكلة حوالي 10 ملايين حالة وفاة.

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إن استخدام المضادات الحيوية، إلى جانب استخدامها العشوائي، هو سبب هذه الكارثة المستقبلية. تكتسب البكتيريا مقاومة الأدوية من خلال الطفرات العشوائية في حمضها النووي أو عن طريق تبادل الجينات مع سلالات أو أنواع أخرى، ومع بكتيريا الشيغيلا يصبح الموقف خطيرًا بشكل خاص. ويوضح González-Zorn: “من الجيد جدًا مشاركة جينات مقاومة المضادات الحيوية مع بكتيريا أخرى، مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا”.

وتوضح تصريحات الخبير والبيانات أن هذه المشكلة تستحق استجابة منسقة في جميع أنحاء العالم، خاصة بالنظر إلى أنه قبل شهور من تنبيه مركز السيطرة على الأمراض، وقع نشر دراستين في منطقتين جغرافيتين مختلفتين تمامًا في مجلّة The Lancet Infectious Diseases.

واحدة أعدت في واشنطن، حيث تم الكشف عن سلالة الشيغيلا المقاومة للعديد من الأدوية (MDR) وأخرى في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أنهما منطقتان منفصلتان، فإنهما يحذران من نفس المشكلة في نفس الوقت، ما يجعل خطورة المشكلة واضحة، على الرغم من أنه كما يشير غونزاليس زورن، فإن هذا ليس سوى دراسة تبقى مهمة وتساعد على تصور ما يحدث مع باقي البكتيريا.