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هذا ما أعلنه شقيق الكويتي المفقود مبارك علي الرشيدي ورصد له مكافأة

يأتي إعلان شقيق مبارك علي الرشيدي، الذي عرف إعلاميا بـ"مفقود كبد" بعد اختفائه في ظروف غامضة في 13/3/2023

كتب خالد الأحمد
المفقود مبارك علي الرشيدي watanserb.com
المفقود مبارك علي الرشيدي
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وطن- لا يزال الغموض يلف قضية اختفاء الشاب الكويتي “مبارك علي الرشيدي”، الذي اختفى في ظروف غامضة مع سيارته في منطقة “كبد”، في آذار الماضي دون معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.

وأعلن عبد الرحمن الرشيدي، شقيق الشاب المفقود على حسابه في “سناب” عن مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بأي معلومات قد تقود إلى مكانه، وأشار إلى أن شقيقه مفقود قبل رمضان ولا يوجد له أثر.

ويأتي إعلان شقيق مبارك علي الرشيدي، الذي عرف إعلاميا بـ”مفقود كبد” بعد اختفائه في ظروف غامضة في 13/3/2023.

مفقود كبد" مبارك علي الرشيدي.. كويتي يستنفر الجهات الرسمية والشعبية بعد اختفائه الغامض
مفقود كبد” مبارك علي الرشيدي.. كويتي يستنفر الجهات الرسمية والشعبية بعد اختفائه الغامض

“مفقود كبد”

وحظيت قضية الرشيدي، والتي عرفت إعلاميا بـ”مفقود كبد” باهتمام رسمي واسع، إذ أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنه تم تسجيل بلاغ اختفاء المواطن مبارك الرشيدي في يوم فقدانه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في محاولة الوصول إليه.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر“، إن وزارة الداخلية ممثلة بالجهات الأمنية المختصة وجناح طيران الشرطة تستنفذ أجهزتها وما زالت مستمرة بعمليات البحث عن المواطن المفقود في منطقة كبد.

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وناشدت الوزارة الجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حالة وجود أي معلومات تساعد على العثور عليه.

وكان عبد الرحمن الرشيدي شقيق الشاب المفقود قد طالب خلال لقاء إعلامي مع صحيفة “جريدتكم”، وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد، بمساعدتهم في سرعة التوصل إلى ملابسات اختفاء شقيقه مبارك، بعد مرور 9 أيام على ذلك. وأكد أنهم “يريدون أي معلومات عنه سواء كان حيا أو ميتا”.

وأضاف أن آخر اتصال كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.

وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.

وتم العثور لاحقا على سيارة مبارك علي الرشيدي متوقفة في منطقة كبد من قبل فريق من المتطوعين.

وأشار إلى أنه بعد العثور على سيارة شقيقه “وانيت” تبين من قبل رجال الأمن أن هناك “دماء”، كما أن هناك آثار “قيء وعرق وبصمات تعود لمبارك”، مشددا على ضرورة حصولهم على التقرير الجنائي في أقرب وقت.

وكشف عبد الرحمن الرشيدي أن “هناك شخصا مشتبها به في قضية اختفاء شقيقه، وهو الآن محتجز لدى الشرطة وجار التحقيق معه”، مبينا أنه لا يعرف أي تفاصيل عن هذا الشخص وسبب احتجازه إلى حد اللحظة دون أي معلومات.

وطرح المغردون عبر منصة “تويتر” العديد من التساؤلات حول سبب اختفاء الشاب مبارك الرشيدي منذ ما يقارب الأسبوع، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وزعم عدد من المغردين العثور على الشاب الرشيدي، إلا أن شقيقه نفى ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تطبيق “سناب شات” وطالب بعدم الانسياق وراء أي معلومة دون التثبت من صحتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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