هذا ما أعلنه شقيق الكويتي المفقود مبارك علي الرشيدي ورصد له مكافأة

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وطن- لا يزال الغموض يلف قضية اختفاء الشاب الكويتي “مبارك علي الرشيدي”، الذي اختفى في ظروف غامضة مع سيارته في منطقة “كبد”، في آذار الماضي دون معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.

وأعلن عبد الرحمن الرشيدي، شقيق الشاب المفقود على حسابه في “سناب” عن مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بأي معلومات قد تقود إلى مكانه، وأشار إلى أن شقيقه مفقود قبل رمضان ولا يوجد له أثر.

ويأتي إعلان شقيق مبارك علي الرشيدي، الذي عرف إعلاميا بـ”مفقود كبد” بعد اختفائه في ظروف غامضة في 13/3/2023.

“مفقود كبد”

وحظيت قضية الرشيدي، والتي عرفت إعلاميا بـ”مفقود كبد” باهتمام رسمي واسع، إذ أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنه تم تسجيل بلاغ اختفاء المواطن مبارك الرشيدي في يوم فقدانه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في محاولة الوصول إليه.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر“، إن وزارة الداخلية ممثلة بالجهات الأمنية المختصة وجناح طيران الشرطة تستنفذ أجهزتها وما زالت مستمرة بعمليات البحث عن المواطن المفقود في منطقة كبد.

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وناشدت الوزارة الجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حالة وجود أي معلومات تساعد على العثور عليه.

تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان وزارة الداخلية ممثلة بالجهات الأمنية المختصة وجناح طيران الشرطة تستنفذ أجهزتها ومازالت مستمرة بعمليات البحث عن المواطن المفقود في منطقة كبد. وتناشد الإدارة الجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حالة وجود أي معلومات تساعد على… pic.twitter.com/JdFM8nHUzB — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 16, 2023

وكان عبد الرحمن الرشيدي شقيق الشاب المفقود قد طالب خلال لقاء إعلامي مع صحيفة “جريدتكم”، وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد، بمساعدتهم في سرعة التوصل إلى ملابسات اختفاء شقيقه مبارك، بعد مرور 9 أيام على ذلك. وأكد أنهم “يريدون أي معلومات عنه سواء كان حيا أو ميتا”.

#الكويت#مبارك_على_الرشيدى

شقيق المفقود لقناة جريدتكم : يناشد وزير الداخلية بسرعة استعجال تقرير الأدلة الجنائية عشر أيام ولم يظهر تقرير الأدلة الجنائية .pic.twitter.com/EZl9yOsZOB — القلادي نيوز (@qnewsco) March 22, 2023

وأضاف أن آخر اتصال كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.

وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.

وتم العثور لاحقا على سيارة مبارك علي الرشيدي متوقفة في منطقة كبد من قبل فريق من المتطوعين.

وأشار إلى أنه بعد العثور على سيارة شقيقه “وانيت” تبين من قبل رجال الأمن أن هناك “دماء”، كما أن هناك آثار “قيء وعرق وبصمات تعود لمبارك”، مشددا على ضرورة حصولهم على التقرير الجنائي في أقرب وقت.

وكشف عبد الرحمن الرشيدي أن “هناك شخصا مشتبها به في قضية اختفاء شقيقه، وهو الآن محتجز لدى الشرطة وجار التحقيق معه”، مبينا أنه لا يعرف أي تفاصيل عن هذا الشخص وسبب احتجازه إلى حد اللحظة دون أي معلومات.

ياجماعة الرجل مفقود من قبل رمضان ⁉️ يجب على فرق البحث والمباحث وجميع أجهزة الامن تكثيف الجهود. الجميع مطالب بفعل شيء ! على الاقل فعلوا الهاشتاق لا تنسووونه وادعوا له ولاهله . #مبارك_على_الرشيدى pic.twitter.com/KYqccyBQhF — د.فيصل مسلم الجلادي (@fmb5521) March 30, 2023

وطرح المغردون عبر منصة “تويتر” العديد من التساؤلات حول سبب اختفاء الشاب مبارك الرشيدي منذ ما يقارب الأسبوع، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وزعم عدد من المغردين العثور على الشاب الرشيدي، إلا أن شقيقه نفى ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تطبيق “سناب شات” وطالب بعدم الانسياق وراء أي معلومة دون التثبت من صحتها.