“محمد السادس..الملك ذو الوجهين”.. دويتشه فيله تتجاوز الضغوطات وتنشر الفيلم الوثائقي المحرج!

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وطن– بعد الكثير من الضغوطات التي مورست على القناة منذ إعلانها الشهر الماضي عن عزمها بث الوثائقي، بثت قناة دويتشه فيله الألمانية، فيلمها الوثائقي الذي حمل عنوان “محمد السادس … الملك ذو الوجهين”، أثارت فيه العديد من التساؤلات حول 20 عاما من حكم العاهل المغربي.

وتحدّث الوثائقي الذي شارك فيه عدد من الصحفيين المهتمين بالشأن السياسي، والمختصين في المجال الاقتصادي، عن ثروة العائلة الملكية، وتدهور الوضع الاجتماعي في المغرب، وكذا قضية سجناء الحراك، بالإضافة إلى تقييد حرية الصحافة.

تزايد ثروة العائلة المالكة

وسلّط الوثائقي الألماني الضوء، على العلاقة الوثيقة الموجودة بين العائلة المالكة واقتصاد البلاد، فقدرت مجلة Forbes ثروة العائلة الملكية سنة 2015 بنحو 5.7 مليار دولار، أي “زيادة بمقدار 5 أضعاف في أقل من 10 سنوات”، وهي الفترة التي كان فيها الاقتصاد المغربي راكدا.

وقدم الفيلم الوثائقي محمد السادس كملك حاول أن يكون تقدميًا بالتخلي عن بعض صلاحياته في دستور 2011. ومع ذلك ، أكد منتج الفيلم أن هذا القرار اتخذ فقط للحفاظ على حكمه والحفاظ على الوضع الراهن، كما أكد الفيلم على أنه على الرغم من المظاهر ، فإن المغرب ليس بلداً ديمقراطياً حقاً.

من بين المتحدثين في الفيلم الوثائقي الناشط المغربي نور الدين عيوش الذي جادل بأنه لا يمكن اعتبار المغرب دولة ديمقراطية.

الاستبداد الملكي وحراك الريف

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وأشار الوثائقي إلى أن “الوضع في المغرب مازال هشا، بسبب الاستبداد الملكي وامتيازات الأقلية، فأدنى شرارة تنعش التوترات الاجتماعية”.

وأحيا الوثائقي الألماني قضية سجناء الحراك الذين مازالوا إلى يومنا محبوسين، وذلك بعد احتجاجات 2016، التي طالب فيها المتظاهرون بالمزيد من العمل في المدن، وبناء مستشفيات عامة، وإنشاء جامعة إقليمية.

ولفت وثائقي “الملك ذو الوجهين” إلى أن “هذه المظاهرات لقيت قمعا وحشيا”، وتلته “عملية قانونية قاسية لا يمكن تصورها، بحيث حكم على الناس بالسجن 15 أو 20 سنة، بسبب الدفاع عن حقوقهم، رغم أن الملك أصدر عفواً عن العديد منهم، لكنه استثنى قادة الحركة”.

وتضمن الفيلم شهادات صحفيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين فضلا عن هتافات مشجعي كرة القدم في الملاعب المغربية وشعارات متظاهرين تندد بالظروف الاقتصادية السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

تناقضات وتحديات

وسلط هذا الفيلم الوثائقي المثير للجدل الضوء على التناقضات والتحديات التي تواجه المغرب في مجالات الحكم وحقوق الإنسان والديمقراطية، كما ثار بث هذا الفيلم من قبل دويتشه فيله جدلاً حول الطبيعة الحقيقية لعهد محمد السادس والحاجة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية أعمق في المغرب.

وكشف الفيلم الوثائقي ” محمد السادس .. الملك ذو الوجهين “الحقائق الخفية والجوانب المثيرة للجدل في عهد محمد السادس، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على تحديات وتناقضات النظام السياسي المغربي، دعيا إلى مناقشة الإصلاحات اللازمة لإرساء ديمقراطية حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة.