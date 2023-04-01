ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد توسيع برشلونة الفارق مع الريال على الصدارة

- Advertisement -

وطن- عزز فريق برشلونة الحفاظ على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوزه العريض على إلتشي برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال27، ليوسع بذلك فارق النقاط مع غريمه ريال مدريد إلى 15 نقطة.

وسجل فريق برشلونة رباعية أهدافه داخل شباك منافسه ريال مدريد، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال20 وال66، وأنس وفاتي في الدقيقة ال56 وفيران توريس في الدقيقة ال70.

مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

ورغم خسارة فريق إلتشي أمام المتصدر برشلونة، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 12 تسديدة للفريق الكتالوني في المباراة.

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة بنسبة 60%، على عكس الفريق المنافس إلتشي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 40% طيلة مجريات دقائق المباراة.

الأمور تحت السيطرة 🙌 pic.twitter.com/0mNZhPtPYm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 1, 2023

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب ( الكامب نو).

- Advertisement -

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز برشلونة على إلتشي برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال27، كما يلي:

برشلونة 71 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 51 نقطة.

ريال سوسيداد 48 نقطة.

ريال بيتس 45 نقطة.

فياريال 41 نقطة.

أتلتيك بيلباو 37 نقطة.

رايو فاليكانو 36 نقطة.

أوساسونا 35 نقطة.

غيرونا 34 نقطة.

سلتا فيغو 34 نقطة.

مايوركا 33 نقطة.

إشبيلية 31 نقطة.

خيتافي 30 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

قادش 28 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

ألمرية 26 نقطة.

إلتشي 13 نقطة.