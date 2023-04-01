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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد توسيع برشلونة الفارق مع الريال على الصدارة

برشلونة يوسع الفارق مع ريال مدريد على الصدارة إلى 15 نقطة

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- عزز فريق برشلونة الحفاظ على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوزه العريض على إلتشي برباعية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال27، ليوسع بذلك فارق النقاط مع غريمه ريال مدريد إلى 15 نقطة.

وسجل فريق برشلونة رباعية أهدافه داخل شباك منافسه ريال مدريد، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال20 وال66، وأنس وفاتي في الدقيقة ال56 وفيران توريس في الدقيقة ال70.

مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

ورغم خسارة فريق إلتشي أمام المتصدر برشلونة، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى  15 تسديدة، مقابل 12 تسديدة للفريق الكتالوني في المباراة.

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة بنسبة 60%، على عكس الفريق المنافس إلتشي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 40% طيلة مجريات دقائق المباراة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب ( الكامب نو).

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ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز برشلونة على إلتشي برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال27، كما يلي:

برشلونة 71 نقطة.

ريال مدريد 56 نقطة.

أتلتيكو مدريد 51 نقطة.

ريال سوسيداد 48 نقطة.

ريال بيتس 45 نقطة.

فياريال 41 نقطة.

أتلتيك بيلباو 37 نقطة.

برشلونة
برشلونة

رايو فاليكانو 36 نقطة.

أوساسونا  35 نقطة.

غيرونا 34 نقطة.

سلتا فيغو  34 نقطة.

مايوركا 33 نقطة.

إشبيلية  31 نقطة.

خيتافي  30 نقطة.

بلد الوليد 28 نقطة.

قادش 28 نقطة.

تشافي
تشافي

إسبانيول 27 نقطة.

فالنسيا 26 نقطة.

ألمرية 26 نقطة.

إلتشي 13 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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