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هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

"الفيفا" قرر سحب تنظيم كأس العالم للشباب من المستضيف إندونيسيا بسبب رفض مشاركة إسرائيل

كتب فارس أبو شيحة
كأس العالم للشباب 2023 watanserb.com
كأس العالم للشباب 2023
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وطن-  تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً من دولة إندونيسيا، بسبب رفضه مشاركة الكيان الصهيوني “إسرائيل” في البطولة العالمية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، الأربعاء، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الرسمي، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب 2023، من دولة إندونيسيا بسبب رفضه مشاركة إسرائيل في البطولة.

سحب الفيفا تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا

وجاء رفض دولة إندونيسيا مشاركة دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، في بطولة كأس العالم للشباب 2023، تزامناً مع وجود الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

لكن سرعان ما خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. ليقرر سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب في دولة إندونيسيا، بسبب رفض مشاركة إسرائيل من قبل الدولة المستضيفة للبطولة العالمية.

الفيفا وسحب بطولة كأس العالم للشباب من إندونيسيا
الفيفا وسحب بطولة كأس العالم للشباب من إندونيسيا

وأردف بيان الفيفا، ” سيتم الإعلان عن مضيف جديد للبطولة في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد مباريات البطولة دون تغيير”.

كما وختم البيان، ” عقوبات محتملة من قبل الفيفا على الاتحاد الإندونيسي”. دون الكشف عن تفاصيل العقوبة المرتقبة، على ضوء قرار دولة إندونيسيا رفض مشاركة إسرائيل في البطولة العالمية للشباب.

تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار الفيفا ضد إندونيسيا

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وفي ذات السياق، علق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” ، ” الفيفا تسحب تنظيم كأس العالم للناشئين U20 من اندونيسيا المقررة صائفة 2023 بسبب رفض الحكومة استقبال المنتخب الاسرائيلي وممثليه “.

وأضاف دراجي، “الحياة مواقف ، وتنظيم حدث رياضي يشارك فيه وفد بلد محتل لا يشرف الشرفاء في إندونيسيا. والفيفا ستجد بالتأكيد من يستقبلهم بالأحضان”.

بينما علق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “موقف عظيم من إندونيسيا، يستحق التقدير، فهذا الكيان لا مكان له بيننا، ويجب نبذه في كل مكان وزمان”.

وتابع العماني البلوشي على موقف إندونيسيا رفض مشاركة إسرائيل في بطولة كأس العالم للشباب، ” تحية ألف تحية لإندونيسيا وشعبها الأصيل.. فهذا موقف للتاريخ”

الموقف الشعبي الإندونيسي

كما وقال إبراهيم خضرة المراسل الفلسطيني في قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، ” شكراً إندونيسيا موقف يذكر فيشكر بعدم فتح الباب لمنتخب الكيان المحتل في كأس العالم للشباب، رغم ضغوط الفيفا وسحب الاستضافة لأن المبادئ لا تتجزأ”.

وعلق الكابتن المصري محمد أبو تريكة ، في تغريده نشرها عبر حاسبه على موقع  “تويتر”، ” إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه ..”.

واستكمل أبو تريكة، “الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الكيان الصهيوني وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه، ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه..”.

يذكر بأن بطولة كأس العالم للشباب 2023، كان من المقرر إقامتها في دولة إندونيسيا في ال20 من شهر مايو/ أيار. كما وستختتم فعاليات البطولة العالمية في ال11 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

المصدروطن + الفيفا+ مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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