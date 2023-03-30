هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

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وطن- تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً من دولة إندونيسيا، بسبب رفضه مشاركة الكيان الصهيوني “إسرائيل” في البطولة العالمية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، الأربعاء، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الرسمي، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب 2023، من دولة إندونيسيا بسبب رفضه مشاركة إسرائيل في البطولة.

سحب الفيفا تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا

وجاء رفض دولة إندونيسيا مشاركة دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، في بطولة كأس العالم للشباب 2023، تزامناً مع وجود الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

لكن سرعان ما خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. ليقرر سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب في دولة إندونيسيا، بسبب رفض مشاركة إسرائيل من قبل الدولة المستضيفة للبطولة العالمية.

وأردف بيان الفيفا، ” سيتم الإعلان عن مضيف جديد للبطولة في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد مباريات البطولة دون تغيير”.

كما وختم البيان، ” عقوبات محتملة من قبل الفيفا على الاتحاد الإندونيسي”. دون الكشف عن تفاصيل العقوبة المرتقبة، على ضوء قرار دولة إندونيسيا رفض مشاركة إسرائيل في البطولة العالمية للشباب.

تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار الفيفا ضد إندونيسيا

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وفي ذات السياق، علق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” ، ” الفيفا تسحب تنظيم كأس العالم للناشئين U20 من اندونيسيا المقررة صائفة 2023 بسبب رفض الحكومة استقبال المنتخب الاسرائيلي وممثليه “.

وأضاف دراجي، “الحياة مواقف ، وتنظيم حدث رياضي يشارك فيه وفد بلد محتل لا يشرف الشرفاء في إندونيسيا. والفيفا ستجد بالتأكيد من يستقبلهم بالأحضان”.

الفيفا تسحب تنظيم كأس العالم للناشئين U20 من اندونيسيا المقررة صائفة 2023 بسبب رفض الحكومة استقبال المنتخب الاسرائيلي وممثليه .

الحياة مواقف ، وتنظيم حدث رياضي يشارك فيه وفد بلد محتل لا يشرف الشرفاء في أندونيسيا، والفيفا ستجد بالتأكيد من يستقبلهم بالأحضان. pic.twitter.com/RJhYIBaBSd — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 29, 2023

بينما علق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “موقف عظيم من إندونيسيا، يستحق التقدير، فهذا الكيان لا مكان له بيننا، ويجب نبذه في كل مكان وزمان”.

المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي يشيد بموقف #إندونيسيا الذي رفض فيه حاكم بالي استضافة منتخب #إسرائيل pic.twitter.com/upyxI5jI0u — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 29, 2023

وتابع العماني البلوشي على موقف إندونيسيا رفض مشاركة إسرائيل في بطولة كأس العالم للشباب، ” تحية ألف تحية لإندونيسيا وشعبها الأصيل.. فهذا موقف للتاريخ”

الموقف الشعبي الإندونيسي

كما وقال إبراهيم خضرة المراسل الفلسطيني في قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، ” شكراً إندونيسيا موقف يذكر فيشكر بعدم فتح الباب لمنتخب الكيان المحتل في كأس العالم للشباب، رغم ضغوط الفيفا وسحب الاستضافة لأن المبادئ لا تتجزأ”.

شكراً #إندونيسيا موقف يذكر فيشكر بعدم فتح الباب لمنتخب الكيان المحتل في كأس العالم للشباب رغم ضغوط الفيفا وسحب الاستضافة 🔝 لأن المبادئ لا تتجزأ

Thank you #Indonesia 🫶 🇮🇩🤍🇵🇸 pic.twitter.com/PY1kF7bIZa — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) March 29, 2023

وعلق الكابتن المصري محمد أبو تريكة ، في تغريده نشرها عبر حاسبه على موقع “تويتر”، ” إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه ..”.

إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه …الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت .. الكيان الصهيونى وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه ..ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه .. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 29, 2023

واستكمل أبو تريكة، “الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الكيان الصهيوني وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه، ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه..”.

يذكر بأن بطولة كأس العالم للشباب 2023، كان من المقرر إقامتها في دولة إندونيسيا في ال20 من شهر مايو/ أيار. كما وستختتم فعاليات البطولة العالمية في ال11 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.