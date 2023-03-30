من السعودية .. جورجينا رودريغيز بصور مثيرة على غلاف إحدى المجلات! (شاهد)

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وطن– أطلّت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصورٍ جريئة للغاية على غلاف مجلة Sorbet.

جورجينا رودريغيز بصور جريئة على غلاف مجلة Sorbet

ونشرت المجلة عبر حسابها في انستغرام، صوراً لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، ظهرت فيها بفساتين مثيرة، في المملكة العربية السعودية، حيث تتواجد مع رونالدو منذ انتقاله الى اللعب في صفوف نادي النصر السعودي.

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View this post on Instagram A post shared by Sorbet Magazine (@sorbetmag)

View this post on Instagram A post shared by Sorbet Magazine (@sorbetmag)

ذات الصور شاركتها جورجينا على حسابها الرسميّ في انستغرام أيضاً، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين.

جورجينا تتحدث عن زواج قريب من رونالدو

وفي تصريحاتٍ لافتة قبل يومين، ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات مسلسل “أنا جورجينا“، الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

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وشرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”.

وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.

جورجينا تعترف: “مارست الجنس مع رونالدو في النادي الصحي!”

في اعتراف مثير، كشفت جورجينا رودريغيز عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

فقد أحدثَ الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “I’m Georgina”، ضجةً من جديد، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية باعتراف “لاإراديّ” من قبل جورجينا رودريغيز حول مكان غير عادي، حيث مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

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حيث كشفت الحلقة الأولى عن العديد من أسرار العلاقة بين عارضة الأزياء جورجينا رودريغز ونجم كرة القدم البرتغالي، مهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أما الحلقة الثانية في إسبانيا، فكانت الأكثر مشاهدة على منصة Netflix.

واعترفت جورجينا أنها مارست الجنس في المنتجع الصحي: “لقد فعلنا ذلك هناك”. بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.