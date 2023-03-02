صدر مكشوف وملابس جريئة.. لقطات حصرية من “أنا جورجينا” الجزء الثاني على نتفليكس (فيديو)

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وطن– أصبح الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي التي يتحدث عن حياة “جورجينا رودريغز”، عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متاحاً أمام المشاهدين على منصة “نتفلكس”.

الجزء الثاني من وثائقي “أنا جورجينا”

شاركت جورجينا رودريغز، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل الوثائقي الخاص بها على منصة “نتفليكس”، والذي يكشف لأول مرة عن تفاصيل غير معروفة من حياتها قبل الشهرة، وعلاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرتغالي ووالد أبنائها، كريستيانو رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by Netflix España (@netflixes)

جورجينا البالغة من العمر 29 عاماً، ظهرت في الإعلان وهي ترتدي فساتين مختلفة، كشفت جزءاً كبيراً من أنوثتها الطاغية، كما تصفها مجلات الموضة حول العالم.

فبعد النجاح الكبير الذي حققته جورجينا رودريغز Georgina Rodríguez في الجزء الأول من مسلسلها “أنا جورجينا” Soy Georgina، على منصة نتفليكس، العام الماضي، بثّت المنصة الأمريكية، الخميس، لقطات من الجزء الثاني للمسلسل المنتظر بشدة لدى متابعي جورجينا وصديقها رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

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يتكون الجزء الثاني أيضاً من مجموعة حلقات ستكشف خلالها جورجينا، عن المزيد عن علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي “كريسيانو رونالدو”.

كما ستواصل رودريغز تسليط الضوء على تفاصيل حياتهما اليومية وعلاقتهما الحميمية.

الخلفية الصوتية للإعلان الترويجي، حضرت فيها مغنية الراب الأمريكية “برانسيس نوكيا princess nokia” بأغنيتها “نو أفورت No effort”، الصادرة في 18 مارس/آذار 2022.

View this post on Instagram A post shared by Netflix España (@netflixes)

في الإعلان الترويجي، الذي تفاعل معه، ما يزيد عن ربع مليون شخص بعد ساعة واحدة من نشره عبر الحساب الرسمي لمنصة نتفلكس على إنستغرام، ظهرت خلاله رودريغز، في مشاهد ومواقف وملابس مختلفة.

سيرى المشاهد، جورجينا، الشابة الحسناء المولعة بعالم الموضة والأناقة في فستان عارٍ كشف مفاتنها، بينما كانت تحمل حقيبة جلد يدوية فاخرة.

كما ظهرت وهي تحمل بطاقة ائتمان حمراء وصافرة ماسية.

في لقطات أخرى يظهر جانب آخر من شخصيتها، ذلك الذي يتعلق برشاقتها ولياقتها البدنية، فتظهر وهي تتمرن على رفع بعض الأثقال.

اللافت في هذا الجزء أنه سيركز على جورجينا “الأم”، خاصة أنها رزقت خلال 2022 بمولودة جديدة، وهو ما بدا واضحاً خلال المقطع الترويجي، حيث ظهرت وهي تدفع عربة أطفال صغيرة.

الجزء الأول من مسلسل جورجينا رودريغز

في الجزء الأول من المسلسل الوثائقي، أظهرت نتفلكس، أسلوب المعيشة الفاخر والخاص بجورجينا الأم والمؤثرة وسيدة الأعمال وشريكة كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo.

تم بثّ 6 حلقات من المسلسل، تطرقت خلالها رودريغز إلى تفاصيل حياتها اليومية، وتحدثت عن التحول الذي حدث في حياتها، منذ أن التقت برونالدو بالصدفة في أحد متاجر غوتشي، قبل 6 سنوات.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وتحدثت عارضة الأزياء الأرجنتينية أيضاً كيف انتقلت من الفقر إلى الثراء بعد انتقالها إلى إسبانيا (مدريد) في سن المراهقة، مؤكّدةً أن لقاءها بكريستيانو غيّر حياتها للأفضل.

كما أنها أوضحت طيلة الجزء الأول كيف وجدت الحياة صعبة بعد وصولها إلى إسبانيا، وهي قادمة من الأرجنتين.

وأوضحت جورجينا رودريغيز أنّ العثور على شقق رخيصة كان أمرًا صعبًا بالنسبة لها، وفي النهاية اضطرت إلى الاستقرار في مكان كان يستخدم مخزناً.