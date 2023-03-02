الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناصدر مكشوف وملابس جريئة.. لقطات حصرية من "أنا جورجينا" الجزء الثاني على...
حياتنا

صدر مكشوف وملابس جريئة.. لقطات حصرية من “أنا جورجينا” الجزء الثاني على نتفليكس (فيديو)

الجزء الثاني من مسلسل "أنا جورجينا" ستتحدث فيه جورجينا رودريغيز عن علاقتها الحميمية مع كريستيانو رونالدو

كتب فهمي الورغمي
مسلسل أنا جورجينا الجزء الثاني watanserb.com
المسلسل الوثائقي الخاص بجورجينا على منصة نتفلكس
- Advertisement -

وطن– أصبح الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي التي يتحدث عن حياة “جورجينا رودريغز”، عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متاحاً أمام المشاهدين على منصة “نتفلكس”.

الجزء الثاني من وثائقي “أنا جورجينا”

شاركت جورجينا رودريغز، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل الوثائقي الخاص بها على منصة “نتفليكس”، والذي يكشف لأول مرة عن تفاصيل غير معروفة من حياتها قبل الشهرة، وعلاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرتغالي ووالد أبنائها، كريستيانو رونالدو.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix España (@netflixes)

جورجينا البالغة من العمر 29 عاماً، ظهرت في الإعلان وهي ترتدي فساتين مختلفة، كشفت جزءاً كبيراً من أنوثتها الطاغية، كما تصفها مجلات الموضة حول العالم.

فبعد النجاح الكبير الذي حققته جورجينا رودريغز Georgina Rodríguez في الجزء الأول من مسلسلها “أنا جورجينا” Soy Georgina، على منصة نتفليكس، العام الماضي، بثّت المنصة الأمريكية، الخميس، لقطات من الجزء الثاني للمسلسل المنتظر بشدة لدى متابعي جورجينا وصديقها رونالدو.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

- Advertisement -

يتكون الجزء الثاني أيضاً من مجموعة حلقات ستكشف خلالها جورجينا، عن المزيد عن علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي “كريسيانو رونالدو”.

كما ستواصل رودريغز تسليط الضوء على تفاصيل حياتهما اليومية وعلاقتهما الحميمية.

الخلفية الصوتية للإعلان الترويجي، حضرت فيها مغنية الراب الأمريكية “برانسيس نوكيا princess nokia” بأغنيتها “نو أفورت No effort”، الصادرة في 18 مارس/آذار 2022.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix España (@netflixes)

في الإعلان الترويجي، الذي تفاعل معه، ما يزيد عن ربع مليون شخص بعد ساعة واحدة من نشره عبر الحساب الرسمي لمنصة نتفلكس على إنستغرام، ظهرت خلاله رودريغز، في مشاهد ومواقف وملابس مختلفة.

سيرى المشاهد، جورجينا، الشابة الحسناء المولعة بعالم الموضة والأناقة في فستان عارٍ كشف مفاتنها، بينما كانت تحمل حقيبة جلد يدوية فاخرة.

كما ظهرت وهي تحمل بطاقة ائتمان حمراء وصافرة ماسية.

في لقطات أخرى يظهر جانب آخر من شخصيتها، ذلك الذي يتعلق برشاقتها ولياقتها البدنية، فتظهر وهي تتمرن على رفع بعض الأثقال.

اللافت في هذا الجزء أنه سيركز على جورجينا “الأم”، خاصة أنها رزقت خلال 2022 بمولودة جديدة، وهو ما بدا واضحاً خلال المقطع الترويجي، حيث ظهرت وهي تدفع عربة أطفال صغيرة.

الجزء الأول من مسلسل جورجينا رودريغز

في الجزء الأول من المسلسل الوثائقي، أظهرت نتفلكس، أسلوب المعيشة الفاخر والخاص بجورجينا الأم والمؤثرة وسيدة الأعمال وشريكة كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo.

تم بثّ 6 حلقات من المسلسل، تطرقت خلالها رودريغز إلى تفاصيل حياتها اليومية، وتحدثت عن التحول الذي حدث في حياتها، منذ أن التقت برونالدو بالصدفة في أحد متاجر غوتشي، قبل 6 سنوات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وتحدثت عارضة الأزياء الأرجنتينية أيضاً كيف انتقلت من الفقر إلى الثراء بعد انتقالها إلى إسبانيا (مدريد) في سن المراهقة، مؤكّدةً أن لقاءها بكريستيانو غيّر حياتها للأفضل.

كما أنها أوضحت طيلة الجزء الأول كيف وجدت الحياة صعبة بعد وصولها إلى إسبانيا، وهي قادمة من الأرجنتين.

وأوضحت جورجينا رودريغيز أنّ العثور على شقق رخيصة كان أمرًا صعبًا بالنسبة لها، وفي النهاية اضطرت إلى الاستقرار في مكان كان يستخدم مخزناً.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

حياتنا

جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 17 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألاف دولار شهرياً!

حياتنا

سبب صادم وراء رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغز!

حياتنا

جورجينا رودريغز تستعين بمحمد عساف لشكر السعودية على استقبالها (فيديو)

حياتنا

جورجينا تتخلّى عن العباءة وتعود للإثارة في السعودية “مكشوفة الفخذين” (صور)

حياتنا

رونالدو يستعرض ويتباهى بهدية جورجينا الفخمة أمام الناس (شاهد)

حياتنا

جورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم مشاركته أمام سويسرا

حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

حياتنا

جورجينا رودريغيز توجه رسالة شكر للشيخة المياسة شقيقة أمير قطر! (فيديو)

حياتنا

كريستيانو وجورجينا.. تعرف على قصورهما الخيالية التي تضمن لهم مستقبلاً آمناً!

حياتنا

لن تصدق كيف كان شكل جورجينا حبيبة كريستيانو في سنوات شبابها (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابتزاز ليونيل ميسي وزوجته وإطلاق نار.. هل تحركت عصابات المافيا ضده؟

ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

محمد صلاح يتعرى بسبب معجبة وعلامات الحجامة بارزة على ظهره (فيديو)

5 أجزاء بالسيارة يجب فحصها إذا كانت لديك رحلة سفر طويلة

منها تنظيف الأسنان..5 استخدامات غريبة للبول قام بها القدماء ستدهشك!

بيكيه خان كلارا شيا أيضاً.. لم يقاوم جمال محامية شابة في فريقه وهذا ما حدث!

تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز والتوقيت في قمة الدوري المصري

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيها أفضل لصحتك؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC