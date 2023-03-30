الخميس, مارس 30, 2023
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حياتنا

طريقة يستخدمها الجيش الأميركي للنوم خلال دقيقتين فقط

"يحتاج كل شخص إلى مدة مختلفة من النوم حسب تكيفه الشخصي"

كتب معالي بن عمر
طريقة نوم الجيش الأمريكي watanserb.com
طريقة نوم الجيش الأمريكي
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وطن-يعاني الكثيرون من صعوبة النوم في الليل، لكن الجيش الأميركي له طريقة خاصة في جعل جنوده ينامون خلال دقيقتين فقط.

وبحسب تقرير لمجلة “فانيتي فار” الفرنسية، فإن هذا الأسلوب تم تجريبه واختباره بدقة من قبل الجيش الأمريكي ومنذ عقود طويلة أيضًا، ويمكن أن يساعد أولئك الذين تطاردهم الهموم قبيل النوم ومتلازمة الأرق.

وقد أورد مؤلف كتاب “الاسترخاء والفوز.. الأداء البطولي” لويد وينتر، أن هذا الأسلوب المثالي الذي يمكن أن يساعدك في النوم خلال 120 ثانية فقط، هي طريقة عسكرية سرية في الأساس.

6 أسابيع من اللممارسة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يقال إن هذه التقنية لديها نسبة نجاح تصل إلى 96% بعد ستة أسابيع من الممارسة، وقد تم تطويرها لتقليل الأخطاء التي يرتكبها الطيارون بسبب التعب.

ووجدت دارسة استقصائية في عام 2011، أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من الحرمان الشديد للنوم. وبالنسبة لأسباب الأرق فقد تعود إلى التوتر أو القلق أو الاكتئاب مع تعاطي الكحول والنيكوتين والكافيين الذي يؤثر أيضًا على أنماط النوم.

النوم خلال دقيقتين
النوم خلال دقيقتين

وفي الحقيقة، يحتاج كل شخص إلى مدة مختلفة من النوم حسب تكيفه الشخصي، ولكن وفقًا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية يجب أن يحصل الكبار على ما بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة. ويرتبط نقص النوم المزمن بالمشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

نظام غذائي يُحارب الأرق ويساعدك على النوم..

فما هذه الطريقة الأميركية للنوم السريع:

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الخطوات

  • اجعل عضلات الوجه مسترخية تمامًا، بما في ذلك اللسان والفك والعضلات حول عينيك.
  • قم بإرخاء كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تسترخي ذراعك العلوية والسفلية من جهة، ثم من الجانب الآخر.
  • ومن ثم تنفس زفيرًا عميقًا وأرخِ صدرك، وأخيرًا قم بإرخاء ساقيك، بدءًا من الفخذين باتجاه أسفل الساقين.
  • وبمجرد استرخاء الجسم لمدة عشر ثوان، يجب أن تحاول مسح جميع الأفكار من عقلك.

3 تصورات

وبحسب الكتاب هناك ثلاث طرق تساعد على ذلك، ما يدخلك في النوم فورًا:

  • الأولى: صوّر نفسك مستلقيًا في زورق على بحيرة هادئة وليس من حولك شيء سوى سماء زرقاء فوقك.
  • الثانية: صوّر نفسك وأنت تنطوي بكامل جسمك وتتكرفس داخل أرجوحة مخملية قماشية، معلقة داخل غرفة سوداء تمامًا.
  • الثالثة: كرر الكلمات: “لا تفكر.. لا تفكر.. لا تفكر” في عقلك لمدة عشر ثوان.

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هناك ثلاث طرق تساعدك على النوم على الفور
هناك ثلاث طرق تساعدك على النوم على الفور

لماذا هذه الطريقة شائعة جدا؟

بالإضافة إلى التأثير على التركيز والمزاج، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى مشاكل الصحة العقلية ومشاكل القلب والتدهور المعرفي ومرض السكري. لذلك فإن الاهتمام بأساليب وتقنيات تحسين جودة نومنا أمر ضروري.

نظرًا لفعالية وسرعة هذه الطريقة، فليس من المستغرب أن تحظى بشعبية كبيرة على الشبكات الاجتماعية.

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متى تستشير الطبيب في حالة الأرق؟

إذا لم تنجح هذه الطريقة معك، فاستشر الطبيب إذا:

  • كنت تعاني من صعوبة في النوم منذ شهور
  • يؤثر أرقك على حياتك اليومية
  • كنت غير قادر على تغيير عادات نومك.
أنماط النوم watanserb.com
تغير أنماط النوم مع تقدم العمر

 

المصدرفانيتي فار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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