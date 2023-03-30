طريقة يستخدمها الجيش الأميركي للنوم خلال دقيقتين فقط

وبحسب تقرير لمجلة “فانيتي فار” الفرنسية، فإن هذا الأسلوب تم تجريبه واختباره بدقة من قبل الجيش الأمريكي ومنذ عقود طويلة أيضًا، ويمكن أن يساعد أولئك الذين تطاردهم الهموم قبيل النوم ومتلازمة الأرق.

وقد أورد مؤلف كتاب “الاسترخاء والفوز.. الأداء البطولي” لويد وينتر، أن هذا الأسلوب المثالي الذي يمكن أن يساعدك في النوم خلال 120 ثانية فقط، هي طريقة عسكرية سرية في الأساس.

6 أسابيع من اللممارسة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يقال إن هذه التقنية لديها نسبة نجاح تصل إلى 96% بعد ستة أسابيع من الممارسة، وقد تم تطويرها لتقليل الأخطاء التي يرتكبها الطيارون بسبب التعب.

ووجدت دارسة استقصائية في عام 2011، أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من الحرمان الشديد للنوم. وبالنسبة لأسباب الأرق فقد تعود إلى التوتر أو القلق أو الاكتئاب مع تعاطي الكحول والنيكوتين والكافيين الذي يؤثر أيضًا على أنماط النوم.

وفي الحقيقة، يحتاج كل شخص إلى مدة مختلفة من النوم حسب تكيفه الشخصي، ولكن وفقًا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية يجب أن يحصل الكبار على ما بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة. ويرتبط نقص النوم المزمن بالمشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

فما هذه الطريقة الأميركية للنوم السريع:

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الخطوات

اجعل عضلات الوجه مسترخية تمامًا، بما في ذلك اللسان والفك والعضلات حول عينيك.

قم بإرخاء كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تسترخي ذراعك العلوية والسفلية من جهة، ثم من الجانب الآخر.

ومن ثم تنفس زفيرًا عميقًا وأرخِ صدرك، وأخيرًا قم بإرخاء ساقيك، بدءًا من الفخذين باتجاه أسفل الساقين.

وبمجرد استرخاء الجسم لمدة عشر ثوان، يجب أن تحاول مسح جميع الأفكار من عقلك.

3 تصورات

وبحسب الكتاب هناك ثلاث طرق تساعد على ذلك، ما يدخلك في النوم فورًا: