الخميس, مارس 30, 2023
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سبب وفاة موضي السور المطيري.. “ملكة الإنسانية” وعلاقتها بعبدالرحمن السميط

بدأت الراحلة النشاط الخيري في القارة الأفريقية مع مطلع السبعينات تزامنا مع بداية أنشطة الطبيب الكويتي عبد الرحمن السميط

كتب فهمي الورغمي
وفاة موضي السور المطيري watanserb.com
الطبيب الكويتي عبد الرحمن السميط الذي عمل على دعم المناطق المهمشة في أفريقيا
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وطن – تُوفيت الأميرة موضي السور المطيري، أرملة الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، بعد عقود من العمل الخيري ورعاية المشاريع الإنسانية في ربوع القارة الإفريقية ومختلف مناطق العَوَز والحاجة حول العالم.

وفاة موضي السور المطيري

نعى ابن الفقيدة، علي جابر الأحمد الصباح والدته في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، وأعلم الرأي العام أن جثمانها سيواري الثرى غداً الجمعة، التاسع من رمضان، 31 مارس آذار 2023، بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات.

ونعت الفقيدة أوساط المجتمع المدني الكويتي والنشطاء من حقوقيين ودعاة وسياسيين، معبرين عن عزائهم في وفاة الفقيدة التي رحلت تاركة وراءها إرثا مُمتدا من العمل الخيري.

ونشرت جمعية العون المباشر بيان عزاء قالت فيه: “الفاضلة أم علي – موضي السور في ذمة الله..صاحبة البذرة الأولى في عمل العون المباشر منذ أكثر من 40 سنة”.

وتابعت الجمعية: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس”.

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وقال الناشط “خالد مطلق المطيري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “انتقلت إلى رحمة الله اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء الذي بارك الله لها في اعمال الخير موضي برجس السور المطيري.”

وتابع موضحا موعد جنازتها:”وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر ..اسأل الله العظيم ان يرحمها ويغفرلها”.

وأضاف الناشط “وليـد عبدالقـادر جاسـم محمـد الخـرّاز” هو الآخر “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحم الله الفاضله صاحبة الأيادي البيضاء موضي السور المطيري.. اللهمّ أنزلها مُنزلاً مباركاً، وأنت خير المُنزلين اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسُن أولئك رفيقاً ، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة”.

عثمان الخميس ينعى موضي السور المطيري

بكلمات مؤثرة وبمشاعر الأسى والحزن، نعى الداعية الكويتي الشهير “عثمان الخميس” الراحلة موضي السور المطيري.

وقال “الخميس” في تغريدة على تويتر: “توفيت اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء التى بنت مسجد موضي السور.. رحمها الله تعالى وأسكنها الفردوس وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر”.

وتابع: “وبناء عليه أعتذر عن درس غد الجمعة، والرجاء الحرص على الصلاة عليها والدعاء لها وخالص العزاء لأهلها وذويها”.

وكان للراحلة دور كبير في معاضدة جهود الكويت خلال السنوت الأولى لبدء الأنشطة الخيرية التي بدأتها الدولة الخليجية في القارة الأفريقية مطلع السبعينات.

موضي المطيري وعبدالرحمن السميط

ولمحاسن الصدف والأقدار الجميلة، فقد كان للراحلة دور كبير في انطلاقة الطبيب الكويتي عبد الرحمن السميط، الرجل الذي جعل من محاربة الفقر في أفريقيا شغله الشاغل طيلة حياته.

وعبد الرحمن السميط هو الطبيب الكويتي الذي آثر العمل الإغاثي في أفقر مناطق العالم على الركون لرغد العيش في بلاده، فنذر نفسه ووقته وجهده وماله للعمل الخيري والدعوي في قارة أفريقيا مدة ثلاثة عقود أمضاها هناك.

أرسى عرفا مؤسسيا في التعامل مع احتياجات أبناء هذه القارة وجسده في مشاريع متنوعة غيرت واقع أهلها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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