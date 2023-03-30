سبب وفاة موضي السور المطيري.. “ملكة الإنسانية” وعلاقتها بعبدالرحمن السميط

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وطن – تُوفيت الأميرة موضي السور المطيري، أرملة الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، بعد عقود من العمل الخيري ورعاية المشاريع الإنسانية في ربوع القارة الإفريقية ومختلف مناطق العَوَز والحاجة حول العالم.

وفاة موضي السور المطيري

نعى ابن الفقيدة، علي جابر الأحمد الصباح والدته في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، وأعلم الرأي العام أن جثمانها سيواري الثرى غداً الجمعة، التاسع من رمضان، 31 مارس آذار 2023، بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات.

خالص العزاء للشيخ علي جابر الاحمد الجابر الصباح بوفاة والدته الله يعظم اجره ويرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنه اللهم آمين🤲

إنا لله وإنا إليه راجعون

#موضي_السور_المطيري pic.twitter.com/E9l6LQUMkJ — دانة العبدلي (@DanaAlabdely7) March 30, 2023

ونعت الفقيدة أوساط المجتمع المدني الكويتي والنشطاء من حقوقيين ودعاة وسياسيين، معبرين عن عزائهم في وفاة الفقيدة التي رحلت تاركة وراءها إرثا مُمتدا من العمل الخيري.

ونشرت جمعية العون المباشر بيان عزاء قالت فيه: “الفاضلة أم علي – موضي السور في ذمة الله..صاحبة البذرة الأولى في عمل العون المباشر منذ أكثر من 40 سنة”.

وتابعت الجمعية: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس”.

الفاضلة أم علي – موضي السور في ذمة الله..

صاحبة البذرة الأولى في عمل العون المباشر منذ أكثر من 40 سنة 🌱 اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.#العون_المباشر pic.twitter.com/ScOhZiTYT0 — جمعية العون المباشر (@directaidorg) March 30, 2023

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وقال الناشط “خالد مطلق المطيري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “انتقلت إلى رحمة الله اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء الذي بارك الله لها في اعمال الخير موضي برجس السور المطيري.”

وتابع موضحا موعد جنازتها:”وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر ..اسأل الله العظيم ان يرحمها ويغفرلها”.

انتقلت إلى رحمة الله اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء الذي بارك الله لها في اعمال الخير موضي برجس السور المطيري وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر

اسأل الله العظيم ان يرحمها ويغفرلها#موضي_السور_المطيري #مطير pic.twitter.com/5gbeMyTrWO — خالد مطلق المطيرى (@al_fadghoush) March 30, 2023

وأضاف الناشط “وليـد عبدالقـادر جاسـم محمـد الخـرّاز” هو الآخر “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحم الله الفاضله صاحبة الأيادي البيضاء موضي السور المطيري.. اللهمّ أنزلها مُنزلاً مباركاً، وأنت خير المُنزلين اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسُن أولئك رفيقاً ، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة”.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ، رحم الله الفاضله صاحبة الأيادي البيضاء #موضي_السور_المطيري اللهمّ أنزلها مُنزلاً مباركاً، وأنت خير المُنزلين اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسُن أولئك رفيقاً ، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة . — وليـد عبدالقـادر جاسـم محمـد الخـرّاز (@_wajm) March 30, 2023

عثمان الخميس ينعى موضي السور المطيري

بكلمات مؤثرة وبمشاعر الأسى والحزن، نعى الداعية الكويتي الشهير “عثمان الخميس” الراحلة موضي السور المطيري.

وقال “الخميس” في تغريدة على تويتر: “توفيت اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء التى بنت مسجد موضي السور.. رحمها الله تعالى وأسكنها الفردوس وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر”.

وتابع: “وبناء عليه أعتذر عن درس غد الجمعة، والرجاء الحرص على الصلاة عليها والدعاء لها وخالص العزاء لأهلها وذويها”.

توفيت اليوم الأم الفاضلة العابدة صاحبة الأيادي البيضاء التى بنت مسجد موضي السور رحمها الله تعالى وأسكنها الفردوس وسيوارى جثمانها الثرى غدا الجمعة بعد صلاة العصر

وبناء عليه أعتذر عن درس غد الجمعة والرجاء الحرص على الصلاة عليها والدعاء لها وخالص العزاء لأهلها وذويها — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) March 30, 2023

وكان للراحلة دور كبير في معاضدة جهود الكويت خلال السنوت الأولى لبدء الأنشطة الخيرية التي بدأتها الدولة الخليجية في القارة الأفريقية مطلع السبعينات.

موضي المطيري وعبدالرحمن السميط

ولمحاسن الصدف والأقدار الجميلة، فقد كان للراحلة دور كبير في انطلاقة الطبيب الكويتي عبد الرحمن السميط، الرجل الذي جعل من محاربة الفقر في أفريقيا شغله الشاغل طيلة حياته.

وعبد الرحمن السميط هو الطبيب الكويتي الذي آثر العمل الإغاثي في أفقر مناطق العالم على الركون لرغد العيش في بلاده، فنذر نفسه ووقته وجهده وماله للعمل الخيري والدعوي في قارة أفريقيا مدة ثلاثة عقود أمضاها هناك.

أرسى عرفا مؤسسيا في التعامل مع احتياجات أبناء هذه القارة وجسده في مشاريع متنوعة غيرت واقع أهلها.