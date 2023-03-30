دنيا بطمة تترك العبادات وتتفرغ لإعلانات نزع الحواجب وبيجامات النوم المثيرة! (فيديو)

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وطن– بينما ينشغل المسلمون بالعبادات في شهر رمضان، تفرغت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأمور أخرى.

نشاطات تجارية

شاركت دنيا بطمة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، لنشاطاتها التجارية في رمضان.

وظهرت دنيا بطمة وهي تستعرض مجموعة بيجامات نوم مثيرة، في إطار إعلانها لأحد العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

كما خصصت الفنانة المغربية مقطعين للإعلان لمركز تجميل متخصص بمايكروبليدنج الحواجب، والذي يحرمه الشرع الإسلامي.

الطيبة انتهت!

واستمرت دنيا بطمة في توجيه الرسائل المبطنة لطليقها المنتج البحريني محمد الترك، عبر الأغاني.

فوضعت بطمة أغنيتها “حب المصالح“، والتي تقول كلماتها: “الناس مو كلهم سوى بيهم يخونون.. الطيبه راحت من زمان وما يوافون”.

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وتتابع بطمة: “إحساس ماكو بهالبشر.. ميهما لو جنحه انكسر.. ويصير قلبه من حجر ويموت الضمير.. حب مصالحهم مايدوم.. لا يضيع عمرك بهموم .. ربك ابد ما يعوف أحد ما يخلي واحد مظلوم”.

دعم سعد لمجرد

لكن دنيا بطمة استغلت أوقات الاستجابة في رمضان من أجل الدعاء لمواطنها الفنان سعد لمجرد، الذي يقضي فترة عقوبته في أحد سجون باريس، بعد إدانته في قضية اغتصاب كانت قد وقعت في 2016.

ونشرت بطمة صورة لسعد لمجرد، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، مرفقةً بدعاء خصّصته له في أول عشر أيام من شهر رمضان.

وكتبت بطمة: “الله يفرجها عليك خويا سعد فهاد لعواشر”.

وسبق أن تضامنت طليقة محمد الترك مع سعد في أثناء المحاكمة، ونشرت صورة للفنان المغربي مع إحدى أغانيه.

“دايماً في ظهرك”

وعلقت عليها بالقول: “الله يفك ضيقتك.. ويسمعك أخبار الخير..قلوبنا معك سعد خويا”، مع وضع “إيموشن” كفّين يتضرعان بالدعاء له.

كما عبرت بطمة عن صدمتها بعد صدور الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، ووجّهت رسالة لضحيته.

وكتبت دنيا بطمة: “معرفتش شو نقول، يالله ياربي.. تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك”.

وشدّدت دنيا على دعمها لسعد لمجرد مردفةً: “احنا دايماً معك، وجمهورك دايماً معك وفي ظهرك”.

وكانت محكمة جنايات في باريس، قد أصدرت في 24 فبراير الماضي، حكماً بسجن سعد لمجرد ست سنوات، في قضية تعود لعام 2016.

إذ اتهمتْه الفتاة الفرنسية لورا بريول باغتصابها في محلّ إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس، قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت. وسُجن حينها في سجن فلوري بباريس.