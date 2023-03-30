جينيفر أنيستون تفسر أخيرا سبب ظهور حلمتيها أثناء تصوير مسلسل Friend(شاهد)

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وطن- اضطرت نجمة مسلسل الأصدقاء، جينيفر أنيستون إلى الإجابة على الكثير من الأسئلة الغريبة التي طرحت عندما لعبت البطولة في دور “راشيل جرين” في المسرحية الهزلية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، فقد كان الكثير من هذه الأسئلة يتعلق بثديها،على وجه الخصوص،و لماذا كانت حلمات صدرها مرئية في كثير من الأحيان في مشاهد معينة.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن جينيفر انيستون لم تكن خائفة من رد فعل المعجبين وتفسيراتهم آنذاك فيما يتعلق بالسبب حول هكذا ظهور.

تحليلات رواد “تويتر” عن الأمر

واعتقد الكثير من المشاهدين على مر السنين أن كلاً من جينيفر وشريكتها النجمة كورتيني كوكس ، التي لعبت دور مونيكا جيلر ، قد قامتا بقطع ثقوب في حمالات الصدر لخاصة بهما لإظهار حلماتهن أكثر.

وقال أحد مستخدمي تويتر: “أنت تعرف أن جينيفر جعلت خزانة الملابس تقطع ثقوبًا في صدرياتها حتى تظهر القصاصات.”

وقال آخر أن المنتجين طلبواا ذلك ، فكتب: “هل تعلم أن منتجي الأصدقاء طلبوا من راشيل ومونيكا قطع ثقوب في صدرياتهم لإظهار حلماتهم؟”

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بينما اعتقد مستخدم آخر أنه قد يرجع إلى درجة الحرارة الباردة في استوديوهات التصوير، حيث كتب: “مقدار ظهور الحلمة الباردة على الأصدقاء بين مونيكا وراشيل حقيقي!”

وتضمنت النظريات الأخرى أن جينيفر أنيستون كانت ترتدي افتراضيًا حلمات صناعية من السيليكون أثناء تصوير العرض حتى تبدوا أكثر مرحًا.

وقالت الصحيفة أنه مع تزايد التساؤلات، فقد حان الوقت أخيرًا للممثلة لتضع الأمور في نصابها الصحيح.

جينيفر أنيستون تجيب

وأخبرت “أنيستون” مجلة “فوغ” في وقت سابق عن السبب قائلة: “نعم ، لا أعرف ماذا أقول عن ذلك..أنا أرتدي حمالة صدر. لا أعرف ماذا أقول لك! وأنا لا أعرف لماذا من المفترض أن أخجل من حلماتي.. هذا ثديي”.

واعترفت جينيفر أنيستون بأنها الآن “غيرت وجهة نظرها” ، قائلة: “إذا كنت ستخرج وتظهر حلماتك ، أو أن بطنك منتفخ قليلاً، أو أنك لست بالوزن الذي تريده – أنت مثالي بغض النظر عن هويتك ومن يهتم! “