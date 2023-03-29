الأربعاء, مارس 29, 2023
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ما هي الدول التي حظرت تيك توك TikTok؟ ولماذا أدرج في القائمة السوداء حول العالم؟

يدور القلق حول قدرة تطبيق تيك توك على جمع البيانات من المستخدمين، وما إذا كان يمكنه مشاركة المعلومات مع الحكومة الصينية

كتب أنس السالم
الدول التي حظرت تيك توك watanserb.com
عدد الدول التي تسعى لحظر تطبيق تيك توك يتزايد
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وطن – وجد تطبيق تيك توك TikTok نفسه في قلب المخاوف الأمنية الدولية حيث يتطلع عدد متزايد من البلدان إلى حظر التطبيق .

أصبح التطبيق، حيث ينشر المستخدمون أو يتنقلون عبر مقاطع الفيديو التي غالبًا ما تستغرق ثوانٍ، أحد أكثر التطبيقات شهرة حول العالم مع أكثر من مليار مستخدم.

على الرغم من شعبيته، فقد تحركت العديد من الدول لحظر التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة، مع حظر البعض الوصول إلى التطبيق تمامًا.

حظر تيك توك
تحركت العديد من الدول لحظر تطبيق تيك توك

يدور القلق حول قدرة التطبيق على جمع البيانات من المستخدمين، وما إذا كان يمكنه مشاركة المعلومات مع الحكومة الصينية.

لكن تيك توك TikTok وصفت هذه التحركات لحظر التطبيق بدوافع سياسية، وشددت على أن أي مخاوف بشأن الأمن لا أساس لها على الإطلاق.

لماذا تحظر الحكومات تيك توك TikTok؟

تتمحور الاهتمامات الأساسية لمعظم البلدان حول الأمن والخصوصية والصين.

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تمتلك العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، مخاوف بشأن ما إذا كان التطبيق يمكنه جمع بيانات المستخدم وما إذا كان مستقلاً عن بكين.

تخشى الحكومات والجهات التنظيمية من إمكانية إتاحة بيانات المستخدم للحكومة الصينية واستخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية.

في السنوات الأخيرة، قضت القوانين الصينية بوجوب تسليم الشركات البيانات إلى الحكومة إذا طلبت، الأمر الذي زاد من القلق.

يخشى الكثير من أن البيانات مثل سجل التصفح أو معلومات المستخدم الشخصية مثل معلومات الموقع قد تقع في أيدي الحكومة الصينية وتستخدم للترويج للدعاية والمعلومات المضللة.

ماذا كان رد TikTok؟

أنكرت TikTok والشركة الأم ByteDance بشدة مزاعم الحكومات حول العالم التي أثارت مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية.

منذ فترة طويلة قالوا إنهم يعملون بشكل مستقل، وأن أي مخاوف لدى الحكومات بشأن الروابط بسلطة بكين لا أساس لها من الصحة.بحسب تقرير ترجمته وطن عن صحيفة dailymail البريطانية.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة TikTok (شو زي تشو) لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي في مارس 2023 أن الشركة تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها الشباب، وتنفي المزاعم بأن التطبيق يمثل خطرًا على الأمن القومي.

شو زي تشو الرئيس التنفيذي لشركة TikTok
شو زي تشو الرئيس التنفيذي لشركة TikTok

نظرًا لأن تيك توك تتعرض لاستهداف متزايد في الولايات المتحدة، قال ممثل الشركة، Brooke Oberwetter، إن وضع TikTok قد نوقش علنًا بطريقة منفصلة عن حقائق تلك الاتفاقية وما حققناه بالفعل.

وصفت TikTok أيضًا عمليات الحظر بأنها ذات دوافع سياسية، وتنفي بشكل قاطع أي مشاركة للبيانات مع بكين.

من هي الدول التي حظرت TikTok؟

من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا، تحرك المشرعون في جميع أنحاء العالم لتقييد الوصول إلى تيك توك TikTok.

في المملكة المتحدة، تم حظر TikTok على الأجهزة الحكومية.

وجدت مراجعة للتطبيق أنه “قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.”

أمر كل من كونغرس الولايات المتحدة والجيش ومشاة البحرية والقوات الجوية وخفر السواحل المسؤولين بإزالة التطبيق من هواتفهم.

كونغرس الولايات المتحدة أمر المسؤولين بإزالة تيك توك من هواتفهم
كونغرس الولايات المتحدة أمر المسؤولين بإزالة تيك توك من هواتفهم

كما حظرت 24 دولة التطبيق على الأجهزة الحكومية.

ولكن قد يتم فرض حظر على جميع مستخدمي TikTok في جميع أنحاء الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع التطبيق إلى شركة أخرى قريبًا.

صاغ الديمقراطيون والجمهوريون تشريعًا ثنائي الحزب العام الماضي يقترح حظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد.

حظر الاتحاد الأوروبي التطبيق للمسؤولين العاملين في برلمانه ولجنته ومجلسه. كما حثت الموظفين وأعضاء البرلمان الأوروبي بشدة على إزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.

لم تحظر فرنسا TikTok فحسب، بل تحظر جميع التطبيقات الترفيهية مثل Netflix على الأجهزة الحكومية لموظفي الخدمة المدنية.

تنفذ هولندا خطة مماثلة بهدف السماح فقط بالتطبيقات المعتمدة مسبقًا على الأجهزة الرسمية.

قامت كل من تايوان والديمارك وكندا وبلجيكا ونيوزيلندا بتحركات مماثلة للأجهزة التي تصدرها الحكومة.

في الهند، التطبيق محظور على الصعيد الوطني. تم أيضًا حظر تطبيقات مثل WeChat بسبب مخاوف بشأن الصين.

فرضت باكستان حظرًا مؤقتًا على التطبيق في أربع مناسبات منفصلة للاعتقاد بأن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.

كما حظرت حركة طالبان في أفغانستان التطبيق العام الماضي بسبب اعتقاد مماثل.

هل TikTok متاح في الصين؟

ربما من المدهش أن الصين قد فرضت أيضًا قيودًا شديدة على تطبيق الفيديو القصير.

كما فعلت سابقًا مع أمثال YouTube و Facebook و WhatsApp، أنشأت الصين إصدارًا منفصلاً من التطبيق باسم Douyin.

بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 14 عامًا، يقتصر التطبيق على 40 دقيقة فقط يوميًا بين الساعة 6 صباحًا و 10 مساءً.

المصدرترجمة وتحرير وطن - dailymail
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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