مي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد)

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وطن– أججت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الأزمة القائمة على خلفية مسلسل “دفعة لندن”، واعتبرت أن صوم العراقيين باطل.

لا صيام مع السب والقذف

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر “تويتر” في رد على هجوم العراقيين: ” الصراحة اثبتوا لي بالدليل القاطع العراقيين ان ما يصومون نهائيا في رمضان”.

وتابعت مي العيدان: “ما في احد مقضي نهار وليل رمضان بالسب و القدف.. هذا وين له صيام؟”.

الصراحه اثبتوا لي بالدليل القاطع العراقيين ان مايصمون نهائيا في رمضان مافي احد مقضي نهار وليل رمضان بالسب و القدف هذا وين له صيام احسن انكم ما اتصومون مافي صيام مع سب كل هذا عشان مشهد خل المشهد ينفعكم يوم القيامه لما يسالكم ليش ماصمتوا رمضان #دفعة_لندن — مي العيدان (@mayal3eidan) March 27, 2023

واختتمت: “احسن انكم ما اتصومون.. ما في صيام مع سب.. كل هذا عشان مشهد.. خل المشهد ينفعكم يوم القيامة لما يسالكم ليش ماصمتوا رمضان”.

سهير القيسي ومي العيدان

وسبق أن دخلت مي العيدان في سجال مع الإعلامية العراقية سهير القيسي، بسبب مسلسل “دفعة لندن“.

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حيث استنكرت العيدان في البداية، الهجوم على المسلسل، مؤكدة أنه يعكس الواقع ولا يحاول تشويه صورة العراقيات.

وكتبت مي العيدان عبر “تويتر“: “اشفيهم اخوانا العراقيين زعلانين ان في وحدة عراقية تشتغل بالخدمةعند خليجيات في لندن”.

#دفعه_لندن

اشفيهم اخوانا العراقيين زعلانين ان في وحده عراقيه تشتغل بالخدمه عند خليجيات في لندن بالثمانيات بكل الدنيا في فقير وغني حتى بالكويت بالعصور القديمه الكويتيه الفقيره تشتغل في بيوت التجار العمل الشريف مو عيب ولا يخجل ولا حرام — مي العيدان (@mayal3eidan) March 26, 2023

وتابعت: “بالثمانيات بكل الدنيا في فقير وغني.. حتى بالكويت بالعصور القديمة الكويتية الفقيرة تشتغل في بيوت التجار.. العمل الشريف مو عيب ولا يخجل ولا حرام”.

فترة ذهبية

هذا الرأي أثار غضب سهير القيسي التي قالت إن فترة الثمانينات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم حرب العراق ضد ايران.

وقالت سهير: “وقتها كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات … المسلسل بعيد عن الواقع ونحن بحاجة لقصص تزيد المحبة بين الجارين لك مني وافر المحبة والتقدير”.

#دفعة_لندن ، الحقيقة عزيزتي الاعلامية مي أن الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم حرب #العراق ضد ايران.وقتها كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات

المسلسل بعيد عن الواقع ونحن بحاجة لقصص تزيد المحبة بين الجارين

لك مني وافر المحبة والتقدير https://t.co/XGyGVwFvV5 — official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) March 26, 2023

وردت العيدان على سهير القيسي بمشهد من مسلسل “كحل أسود قلب أبيض“، الذي أنتج عام 2017.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وعقبت: “هذا اثبات حق اخوانا العراقيين اللي زعلانين على ان في عراقية تشتغل خادمه حق طالبات خليجيات بلندن”.

وتابعت: “تفضلوا هذا مسلسل كحل اسود قلب ابيض تم انتاجه ٢٠١٧.. وهم كان في دور لعراقيى تشتغل في بيت احد الاثرياء بالكويت وتساعدهم بتربية الابناء بالاربعينات والخمسينات.. ماسمعنا صوتكم ب 2017”.

دفعة لندن

وأثار مسلسل “دفعة لندن” الذي تعرضه شبكة MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه. حيث اعتبرته أوساط عراقية “إساءة للعراقيين والشخصية العراقية” وطالب الكثيرون من العراقيين بإيقاف بثه.

ويتناول المسلسل قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

ويعد المسلسل، هو الجزء الثالث الذي صدر بعد الجزآن الأول والثاني اللذان حملا اسم “دفعة القاهرة” و”دفعة بيروت”.