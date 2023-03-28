الثلاثاء, مارس 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد)
حياتنا

مي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد)

اعتبرت أوساط عراقية مسلسل "دفعة لندن" إساءة للعراقيين والشخصية العراقية وطالب الكثيرون منهم بإيقاف بثه

كتب رفيف عبدالله
مي العيدان تنصب نفسها إلهاً: صوم العراقيين غير مقبول! (شاهد) watanserb.com
مي العيدان
- Advertisement -

وطن– أججت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الأزمة القائمة على خلفية مسلسل “دفعة لندن”، واعتبرت أن صوم العراقيين باطل.

لا صيام مع السب والقذف

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر “تويتر” في رد على هجوم العراقيين: ” الصراحة اثبتوا لي بالدليل القاطع العراقيين ان ما يصومون نهائيا في رمضان”.

وتابعت مي العيدان: “ما في احد مقضي نهار وليل رمضان بالسب و القدف.. هذا وين له صيام؟”.

واختتمت: “احسن انكم ما اتصومون.. ما في صيام مع سب.. كل هذا عشان مشهد.. خل المشهد ينفعكم يوم القيامة لما يسالكم ليش ماصمتوا رمضان”.

سهير القيسي ومي العيدان

وسبق أن دخلت مي العيدان في سجال مع الإعلامية العراقية سهير القيسي، بسبب مسلسل “دفعة لندن“.

- Advertisement -

حيث استنكرت العيدان في البداية، الهجوم على المسلسل، مؤكدة أنه يعكس الواقع ولا يحاول تشويه صورة العراقيات.

تغريدة مي العيدان ضد العراقيين

وكتبت مي العيدان عبر “تويتر“: “اشفيهم اخوانا العراقيين زعلانين ان في وحدة عراقية تشتغل بالخدمةعند خليجيات في لندن”.

وتابعت: “بالثمانيات بكل الدنيا في فقير وغني.. حتى بالكويت بالعصور القديمة الكويتية الفقيرة تشتغل في بيوت التجار.. العمل الشريف مو عيب ولا يخجل ولا حرام”.

فترة ذهبية

هذا الرأي أثار غضب سهير القيسي التي قالت إن فترة الثمانينات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم حرب العراق ضد ايران.

وقالت سهير: “وقتها كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات … المسلسل بعيد عن الواقع ونحن بحاجة لقصص تزيد المحبة بين الجارين لك مني وافر المحبة والتقدير”.

وردت العيدان على سهير القيسي بمشهد من مسلسل “كحل أسود قلب أبيض“، الذي أنتج عام 2017.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وعقبت: “هذا اثبات حق اخوانا العراقيين اللي زعلانين على ان في عراقية تشتغل خادمه حق طالبات خليجيات بلندن”.

وتابعت: “تفضلوا هذا مسلسل كحل اسود قلب ابيض تم انتاجه ٢٠١٧.. وهم كان في دور لعراقيى تشتغل في بيت احد الاثرياء بالكويت وتساعدهم بتربية الابناء بالاربعينات والخمسينات.. ماسمعنا صوتكم ب 2017”.

دفعة لندن

وأثار مسلسل “دفعة لندن” الذي تعرضه شبكة MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه. حيث اعتبرته أوساط عراقية “إساءة للعراقيين والشخصية العراقية” وطالب الكثيرون من العراقيين بإيقاف بثه.

ويتناول المسلسل قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

ويعد المسلسل، هو الجزء الثالث الذي صدر بعد الجزآن الأول والثاني اللذان حملا اسم “دفعة القاهرة” و”دفعة بيروت”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب “دفعة لندن” وأزمة تطرق الأبواب

الهدهد

مشاهد فاضحة وشيطنة للعراقيين.. مسلسل دفعة لندن يفجر موجة جدل (فيديو)

حياتنا

أول تعليق لـ مي العيدان على تغريمها في قضية السخرية من أحمد بدير

حياتنا

أصيل هميم تفجر مفاجأة حول علاقتها بخالتها “سهير القيسي”!

حياتنا

مي العيدان: شيرين ليست أول فنان يدمن المخدرات وسبقها هؤلاء!

حياتنا

مي العيدان تنشر صور أبناء إسعاد يونس وتعلق: “أجمل من أمهم”

حياتنا

فيديو مسرب لهشام سليم نشرته مي العيدان يعرضها لهجوم حاد

حياتنا

تضامناً مع فجر السعيد.. مي العيدان تهاجم أصالة وتهينها مشبهةً إياها بهذا “الحيوان”!

حياتنا

مي العيدان تستعين بالإمام علي لتعلق على معجون أسنان محمد رمضان!

حياتنا

بعد تبرئتها.. مي العيدان تدفع ثمن تنمرها على أحمد بدير وتوجه رسالة حاقدة له! (فيديو)

حياتنا

شوق الهادي “قرعة مجدداً” بروب الاستحمام! (شاهد)

حياتنا

إلهام الفضالة تثير غضب المغردين بعد الكشف عن قيمة المبلغ الذي تبرعت به لـ”الأميرة مريم”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

الميسوفونيا.. لماذا يمثل صوت مضغ الطعام كابوسا مزعجًا لمعظم الناس؟

قتلت 6 أشخاص.. لحظة هجوم متحولة جنسيا مدججة بالأسلحة على مدرسة أمريكية

المنتخب المغربي يتعرض لإهانة عنصرية وتطاول على معتقداته بمقر إقامته في مدريد (شاهد)

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

أطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)

المعارض المصري يحيى عبدالهادي: اتسجنت بأوامر عليا واتهمت بالانضمام لتنظيم معرفوش

أراد ممارسة الجنس مع كأس زجاجي فعلق في شرجه.. أنقذه الأطباء بأعجوبة! (شاهد)

دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد)

تقرير أمريكي عن استقالة رئيس البنك الوطني السعودي: “الخضيري راح ضحية رأيه الصادق”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC