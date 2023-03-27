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ماسك لجأ للقضاء.. تسريب “كود المصدر” الخاص بـ “تويتر”.. ما علاقة مايكروسوفت؟

شركة "تويتر"، أعلنت عن تسريب أجزاء من "كود المصدر" الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي، وأكدت اتخاذها إجراءات قانونية لتعقب ومحاسبة المتسببين في التسريب

كتب فهمي الورغمي
تسريب كود المصدر الخاص بتويتر watanserb.com
تسريب كود المصدر الخاص بتويتر
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وطن- كشفت شركة “تويتر”، عن تسريب أجزاء من “كود المصدر” الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات قانونية لتعقب ومحاسبة المتسببين في التسريب.

إجراءات قانونية

وبدأت الشركة، الجمعة، إجراءات قانونية لإزالة كود المصدر الخاص بها من موقع “GitHub” والذي يُستخدم على نطاق واسع في عالم البرمجيات لنشر الأكواد مفتوحة المصدر.

ووفقًا لإيداع المحكمة يوم الجمعة، تُطالب شركة تويتر غيت هاب، وهي خدمة مشاركة الكود، بتحديد من أطلق على أجزاء النظام الأساسي من كود المصدر – البرنامج الأساسي الذي تعمل عليه الخدمة.

وقالت صحيفة ” الغارديان” البريطانية في هذا الصدد إن موقع غيت هاب أزال الشفرة التي تم تسريبها لكن تويتر طلب من محكمة أمريكية إصدار أمر إلى الشركة (أي غيت هاب) المملوكة لشركة Microsoft “بتحديد المخالف المزعوم أو المنتهكين الذين نشروا رمز مصدر تويتر على الأنظمة التي تديرها غيت هاب بدون إذن تويتر”.

وتم نشر الشيفرة على الإنترنت من قبل مُستخدم على شركة غيت هاب، استخدم اسم FreeSpeechEnthusiast، في إشارة واضحة إلى ماسك، مشيرًا إلى نفسه على أنه “مطلق حرية التعبير”.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي كتبه محرر التكنولوجيا العالمية” دان ميلمو” إن ماسك مهووس بالتهديد بتعرض تويتر للتخريب من قبل الموظفين الحاليين والسابقين، وفقًا للنشرة الإخبارية التكنولوجية Platformer، بعد استحواذ أدى إلى الفصل الفوري لنصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 وإعادة الحسابات المحظورة سابقا لعدد من الشخصيات اليمينية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.

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يذكر أنه بعد عمليات تسريح الموظفين التي قام بها ماسك، يبلغ عدد القوى العاملة في تويتر الآن أقل من 2000 شخص.

إلى ذلك ففي ملف المحكمة، قال مساعد المستشار العام لتويتر، جوليان مور، إن طلب تحديد هوية الشخص الذي قام بتسريب الكود، تم تقديمه بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1998.

وبحسب مور، فإن التسريب تضمن كود مصدر مملوكا لتويتر وأدوات داخلية أخرى، لكنه لم يُوضح كم من الوقت ظل الكود متاحًا على الإنترنت قبل تدخل شركته.

تسريب أجزاء من الكود الخاص بتويتر على غيت هاب
تسريب أجزاء من الكود الخاص بتويتر على غيت هاب

ثغرات أمنية

ووفقًا لأحد الخبراء، قد يؤدي تسريب شفرة المصدر إلى حدوث ثغرات أمنية في شركة تويتر.

وفي هذا السياق، قال ستيفن مردوخ، الأستاذ في الهندسة السيبرانية في جامعة “كوليدج لندن” أن “تسريبات كود المصدر مثل هذه يمكن أن تسمح بتحديد الثغرات الأمنية وقد تكشف عن معلومات تجارية حساسة”.

وأضاف “مع ذلك، فإن أكثر موارد تويتر قيمة هي علامتها التجارية وقاعدة عملائها ومهارات موظفيها. سأكون مندهشا إذا كان لهذا التسريب أي تأثير كبير على المدى الطويل على الشركة “.

تسريب 'كود المصدر' لـ 'تويتر'... والأخيرة تلاحق الفاعل
تسريب ‘كود المصدر’ لـ ‘تويتر’… والأخيرة تلاحق الفاعل

أوجُه قُصورٍ فادحة

تم انتقاد إعداد الأمن السيبراني في تويتر بشدة من قبل المبلغين عن المخالفات قبل أن يكمل ماسك استحواذه على الشركة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وادعى رئيس الأمن السابق في تويتر، “بيتر مودجي زاتكو”، الذي تم فصله في يناير 2022، أنه اكتشف “أوجه قصور فادحة وفظيعة من تويتر في كل مجال من تخصصاته بالشركة، بما في ذلك ضوابط وصول الموظف إلى بيانات المستخدم والتدخل من قبل الحكومات.

هذا وبالعودة إلى الشكوى التي تم تقديمها بخصوص كود المصدر، فقد تم إيداعها يوم الجمعة عندما كشف ماسك للموظفين أن الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) أصبحت قيمتها الآن أقل من نصف ذلك وقال أنها الآن في حدود 20 مليار دولار.

المصدرصحيفة " الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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