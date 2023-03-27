الإثنين, مارس 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناجنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصور غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو)
حياتنا

جنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصور غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو)

ليست أول مرة تثير بها جنا دياب الشك حول حملها فقد ظهرت بحجم بطن ملفت للنظر أثناء رقصها

كتب رفيف عبدالله
جنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصور غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو) watanserb.com
جنا عمرو دياب وصديقها
- Advertisement -

وطن– أثارت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، شكوكاً حول حملها بعد نشرها مقاطع فيديو غريبة.

طفلاً رضيعاً

وعبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، نشرت جنا عمرو دياب فيديو مدبلج لشخص يفتح الحلوى، فيخرج منها طفلاً رضيعاً.

وبنفس الفيديو، يظهر شخص يقسم الجوز إلى نصفين ليجد داخله أيضاً طفلاً رضيعاً.

كما نشرت جنا عمرو دياب، فيديو ثالث لرضيع يرقص ويلعب داخل السيارة.

ليس كحول

وأخيراً، ظهرت ابنة عمرو دياب بصورة وهي تمسك كأساً وكأنها تحتسي الكحول، لكنها كتبت عليها “ماء”، في إشارة إلى أنه ليس خمراً.

وضحت الصورة أن جنا تشرب ماء وليس كحول

تلك المقاطع واللقطات، أثارت الشكوك حول حمل جنا دياب.

- Advertisement -

وليست أول مرة تثير بها جنا دياب الشك حول حملها.

ففي إحدى المرات، ظهرت جنا عمرو دياب ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

حجم البطن!

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

ونوه متابعون إلى حجم بطن ابنة عمرو دياب، وادعوا أنها حامل من حبيبها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jana (@janadiab_)

فكتب أحدهم: “يابنتي انتي حامل عيب كدة اكبري بقا”.

وتساءل آخر: “هيا حامل بجد ولا اشاعات”.

وقالت ناشطة: ” غريبة يعني مع ان كرشك يجيب واحدة في السابع”.

وأردف متابع: “بالراحة علشان الجنين الي ف بطنك”.

كيكة بصورة بذيئة

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواءَ احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد.

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة، فقد ظهرت شقيقتها كنزي، بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ابنة عمرو دياب على السرير.. هذا ما فعلته قبل النوم وحرصت على توثيقه (فيديو)

حياتنا

بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد)

حياتنا

رقص ابنة عمرو دياب يكشف وشوماً جديدة في مناطق حساسة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بفستان عارٍ وتعليق صادم.. مرحاض! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو)

حياتنا

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتحدث عن الصورة الإباحية لأول مرة! (شاهد)

حياتنا

حبيب ابنة عمرو دياب يختبئ من البرد في أحضانها (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تلمس نفسها بطريقة بذيئة وتتحدث عن “المضاجعة”! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة من العقوبة والتحذير بعد صورتها البذيئة! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تستعرض أردافها بالرقص الهستيري بـ”الهوت شورت”! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

الاكتئاب المتأخرّ يصيب كبار السن ويزيد من معدّل تسارع الشيخوخة لديهم..

رد فعل رونالدو بعد اقتحام مشجع بقميص النصر مباراة البرتغال ولوكسمبورغ (فيديو)

المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

قبيل سحور رابع أيام رمضان .. جاءته عشيقته لأجل الرذيلة فقتلها ومات وهو يقطع جثتها!

لمرضى السكري..تعرفوا معنا على أفضل وأسوأ أنواع الخبز التي يمكنكم تناولها

رسالة مغازلة للسعودية من قلب العاصمة الإيرانية.. رقصات عربية وأزياء خليجية (فيديو)

الكشف عن عدد الحقائب التي تمتلكها جورجينا رودريغيز.. سعرها صادم!

محمد عبده يثير الغضب مجدداً.. “السعودية أم الدنيا وأبوها ومن لا يحبني لا يتقي الله!” (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC