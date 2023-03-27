جنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصور غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو)

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وطن– أثارت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، شكوكاً حول حملها بعد نشرها مقاطع فيديو غريبة.

طفلاً رضيعاً

وعبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، نشرت جنا عمرو دياب فيديو مدبلج لشخص يفتح الحلوى، فيخرج منها طفلاً رضيعاً.

وبنفس الفيديو، يظهر شخص يقسم الجوز إلى نصفين ليجد داخله أيضاً طفلاً رضيعاً.

كما نشرت جنا عمرو دياب، فيديو ثالث لرضيع يرقص ويلعب داخل السيارة.

ليس كحول

وأخيراً، ظهرت ابنة عمرو دياب بصورة وهي تمسك كأساً وكأنها تحتسي الكحول، لكنها كتبت عليها “ماء”، في إشارة إلى أنه ليس خمراً.

تلك المقاطع واللقطات، أثارت الشكوك حول حمل جنا دياب.

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وليست أول مرة تثير بها جنا دياب الشك حول حملها.

ففي إحدى المرات، ظهرت جنا عمرو دياب ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

حجم البطن!

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

ونوه متابعون إلى حجم بطن ابنة عمرو دياب، وادعوا أنها حامل من حبيبها.

View this post on Instagram A post shared by Jana (@janadiab_)

فكتب أحدهم: “يابنتي انتي حامل عيب كدة اكبري بقا”.

وتساءل آخر: “هيا حامل بجد ولا اشاعات”.

وقالت ناشطة: ” غريبة يعني مع ان كرشك يجيب واحدة في السابع”.

وأردف متابع: “بالراحة علشان الجنين الي ف بطنك”.

كيكة بصورة بذيئة

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواءَ احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد.

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة، فقد ظهرت شقيقتها كنزي، بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.