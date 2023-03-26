الأحد, مارس 26, 2023
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الهدهد

فيديو مهين لتدريب عسكريين في الكويت وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

وزير الداخلية الكويتي أمر بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين

كتب فهمي الورغمي
تسريب فيديو من تدريب عسكري الكويت watanserb.com
صورة من تدريب عسكري في الكويت
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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المهين”، تمّ التقاطه خلال إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، ما تسبّب في أزمة كبيرة وفتح تحقيق عاجل وفوري.

وجرى تداول مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي من الدورة العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، في حين يفترض أن تكون هذه الدورات سرية، ووصف بعضهم، المقطع المتداول بـ”المهين”، وسْط مطالبات بإلقاء القبض على المسرّبين ومعاقبتهم.

قرار عاجل من وزير الداخلية

بدوره، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، بأنّ القرار جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع.

وقال نص البيان: “أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو”.

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في شأن آخر، تفاعلت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مع البلاغات الواردة، للإبلاغ عن حالات التسول.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في الكويت، إنه تمّ ضبط شخصين بتهمة التسول برفقة طفل، كما قامت بحملات تفتيشية على مختلف المناطق والمحافظات أسفرت عن ضبط 13 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، وتمّت إحالتُهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عقوبة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

في شأن كويتي آخر، نشرت وزارة الداخلية تغريدة توعوية عبر حسابها على موقع تويتر، حذّرت فيها من المجاهرة بالإفطار خلال نهار شهر رمضان المبارك.

وقالت الداخلية في التغريدة التي بثّتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تجاهر بالإفطار.. فتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الـ100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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