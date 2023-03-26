فيديو مهين لتدريب عسكريين في الكويت وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المهين”، تمّ التقاطه خلال إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، ما تسبّب في أزمة كبيرة وفتح تحقيق عاجل وفوري.

وجرى تداول مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي من الدورة العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، في حين يفترض أن تكون هذه الدورات سرية، ووصف بعضهم، المقطع المتداول بـ”المهين”، وسْط مطالبات بإلقاء القبض على المسرّبين ومعاقبتهم.

معالي وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر الفيديو pic.twitter.com/rSNWfXBVe1 — 2day News (@2DayNewss) March 26, 2023

قرار عاجل من وزير الداخلية

بدوره، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، بأنّ القرار جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع.

وقال نص البيان: “أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو”.

الإعلام الأمني:

أمر معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك للوقوف على… pic.twitter.com/hO3NnVAxQj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 25, 2023

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في شأن آخر، تفاعلت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مع البلاغات الواردة، للإبلاغ عن حالات التسول.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في الكويت، إنه تمّ ضبط شخصين بتهمة التسول برفقة طفل، كما قامت بحملات تفتيشية على مختلف المناطق والمحافظات أسفرت عن ضبط 13 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، وتمّت إحالتُهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الإعلام الأمني:

تفاعلت الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة مع البلاغات الواردة للابلاغ عن حالات التسول، وتم ضبط شخصين بتهمة التسول برفقة طفل، كما قامت بحملات تفتيشية على مختلف المناطق والمحافظات أسفرت عن ضبط (13) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ… pic.twitter.com/lhYZK2x89w — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 25, 2023

عقوبة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

في شأن كويتي آخر، نشرت وزارة الداخلية تغريدة توعوية عبر حسابها على موقع تويتر، حذّرت فيها من المجاهرة بالإفطار خلال نهار شهر رمضان المبارك.

وقالت الداخلية في التغريدة التي بثّتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تجاهر بالإفطار.. فتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الـ100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.