إطلالات مثيرة لعمانيات في رمضان تثير جدلا في سلطنة عمان (فيديو)

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وطن- انتقد مواطن عماني في مقطع فيديو لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل في سلطنة عمان، طريقةَ اللبس غير المحتشمة لدى بعض النساء في السلطنة، خاصة وأنهن يعتمدن أسلوب “اللامبالاة” في إطلالاتهن، على حدّ وصفه.

عمانيّ ينتقد طريقة لباس النساء في السلطنة

وقال صاحب الفيديو الذي رصدته (وطن): “نلاحظ اليوم عند بعض النساء، وليس كلهن في سلطنة عمان، عدم اللامبالاة في طريقة لباسهن”.

واعتبر المواطن العماني أنّ بعض النساء لا يعرفن أنّ رفع اللباس عن أيديهن، عورة، وانتقد كذلك عدم ارتداء بعضهن الحجاب بطريقة صحيحة، بحيث تتركن بعضاً من شعرهن مكشوفاً، في أحيان أخرى ترك الرقبة مكشوفة هي الأخرى.

مواطن عماني : نلاحظ عند بعض النساء صفة اللامبالاه في طريقة لبسهن ! pic.twitter.com/4gqEWJGGy0 — أخبار عمان (@omaniyanews) March 26, 2023

وفي معرض حديثه عن اللامبالاة التي تتصف بها بعض النساء، نوّه ذات المتحدث إلى لجوء بعض النساء للتقصير في ثيابهن من الأسفل، وأكد أنّ مثل تلك التصرفات، عورة يجب التنبيه لها.

تفاعل كبير حصده حديث المواطن العماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ المجتمع العماني هو من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد المحلية.

ردود فعل وتفاعل كبير

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رأى بعضهم أنّ ما جاء على لسان الناشط العماني في مقطع الفيديو، هو عين الصواب، وأنّ ما تطرّق له موجود بالفعل في أوساط المجتمع العماني.

حيث أشاد إبراهيم الرواحي عبر حسابه على تويتر بما ذكره الناشط، وقال في تعليق على مقطع الفيديو: “أحسنت المعلومة وصلت ،، تعليقات خلي كل حد لحاله وعنده أهل هذه شبعنا منها”.

وتابع: “بينما الحديث يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، وهنا الرؤية دلت على كل شي تراه فيه خط وجب عليك تنصحه وتغيره بما ذكر في الحديث”.

أحسنت المعلومة وصلت ،، تعليقات خلي كل حد لحاله وعنده أهل هذه شبعنا منها ،، بينما الحديث يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، وهنا الرؤية دلت على كل شي تراه فيه خط وجب عليك تنصحه وتغيره بما ذكر في الحديث — إبراهيم الرواحي (@abuismaeel2) March 26, 2023

رأيٌ، شاركَه أيضاً عبدالملك الحمداني، من سكان ولاية بركاء حلة (الشمال)، الذي علّق بقوله: “شخص و النعم فيه، هو قدم نصيحه تريد تأخذ بها او لا، لك كل الحرية بس انك تتناقض في كلامه و هو لم يأتي بشى من عنده و إنما هذي نصائح الدين الاسلامي هذي تكون المشكله فيك”.

عبدالملك الحمداني، من سكان ولاية بركاء حلة (الشمال) شخص و النعم فيه، هو قدم نصيحه تريد تأخذ بها او لا، لك كل الحرية بس انك تتناقض في كلامه و هو لم يأتي بشى من عنده و إنما هذي نصائح الدين الاسلامي هذي تكون المشكله فيك — 🇦🇷Abdul karim🇦🇷 (@Batigoooolll) March 26, 2023

من جانبه، قال يعقوب بن محمد الرواحي: “استغرب ليش كل هذا التحسس لدرجة ان البعض يرد وكأنه هو المقصود في الكلام مع ان الرجال قال البعض ولم يعمم .. ثانيا هوه ماقال شي غلط مجرد انه قدم نصيحة لمن اراد ان يأخذ بها فالدين النصيحة”.

استغرب ليش كل هذا التحسس لدرجة ان البعض يرد وكأنه هو المقصود في الكلام مع ان الرجال قال البعض ولم يعمم .. ثانيا هوه ماقال شي غلط مجرد انه قدم نصيحة لمن اراد ان يأخذ بها فالدين النصيحة — يعقوب بن محمد الرواحي (@yma20207) March 26, 2023

فيما كتبت مريم الجهورية: “و العبايات القصيره بعد تمشي ونص رجولها يطلعن ولو جا شويه هوى طلعن صيمتها ما شي سمه لا مبالاه وبدون قصد.. لي تخاف على نفسها وتخاف من ربها بتاخذ كل الحيط والحذر إنه ما يطلع شي ، الله يستررعلينا يارب ويهدينا ويهديه”.