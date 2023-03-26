الأحد, مارس 26, 2023
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الهدهد

إطلالات مثيرة لعمانيات في رمضان تثير جدلا في سلطنة عمان (فيديو)

تطرّق الناشط العماني إلى ما وصفه بظاهرة اللباس غير المحتشم لبعض النساء في السلطنة، ولاقى حديثه تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل

كتب فهمي الورغمي
سلطنة عمان watanserb.com
سلطنة عمان
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وطن- انتقد مواطن عماني في مقطع فيديو لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل في سلطنة عمان، طريقةَ اللبس غير المحتشمة لدى بعض النساء في السلطنة، خاصة وأنهن يعتمدن أسلوب “اللامبالاة” في إطلالاتهن، على حدّ وصفه.

عمانيّ ينتقد طريقة لباس النساء في السلطنة

وقال صاحب الفيديو الذي رصدته (وطن): “نلاحظ اليوم عند بعض النساء، وليس كلهن في سلطنة عمان، عدم اللامبالاة في طريقة لباسهن”.

واعتبر المواطن العماني أنّ بعض النساء لا يعرفن أنّ رفع اللباس عن أيديهن، عورة، وانتقد كذلك عدم ارتداء بعضهن الحجاب بطريقة صحيحة، بحيث تتركن بعضاً من شعرهن مكشوفاً، في أحيان أخرى ترك الرقبة مكشوفة هي الأخرى.

وفي معرض حديثه عن اللامبالاة التي تتصف بها بعض النساء، نوّه ذات المتحدث إلى لجوء بعض النساء للتقصير في ثيابهن من الأسفل، وأكد أنّ مثل تلك التصرفات، عورة يجب التنبيه لها.

تفاعل كبير حصده حديث المواطن العماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ المجتمع العماني هو من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد المحلية.

ردود فعل وتفاعل كبير

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رأى بعضهم أنّ ما جاء على لسان الناشط العماني في مقطع الفيديو، هو عين الصواب، وأنّ ما تطرّق له موجود بالفعل في أوساط المجتمع العماني.

حيث أشاد إبراهيم الرواحي عبر حسابه على تويتر بما ذكره الناشط، وقال في تعليق على مقطع الفيديو: “أحسنت المعلومة وصلت ،، تعليقات خلي كل حد لحاله وعنده أهل هذه شبعنا منها”.

وتابع: “بينما الحديث يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، وهنا الرؤية دلت على كل شي تراه فيه خط وجب عليك تنصحه وتغيره بما ذكر في الحديث”.

رأيٌ، شاركَه أيضاً عبدالملك الحمداني، من سكان ولاية بركاء حلة (الشمال)، الذي علّق بقوله: “شخص و النعم فيه، هو قدم نصيحه تريد تأخذ بها او لا، لك كل الحرية بس انك تتناقض في كلامه و هو لم يأتي بشى من عنده و إنما هذي نصائح الدين الاسلامي هذي تكون المشكله فيك”.

من جانبه، قال يعقوب بن محمد الرواحي: “استغرب ليش كل هذا التحسس لدرجة ان البعض يرد وكأنه هو المقصود في الكلام مع ان الرجال قال البعض ولم يعمم .. ثانيا هوه ماقال شي غلط مجرد انه قدم نصيحة لمن اراد ان يأخذ بها فالدين النصيحة”.

فيما كتبت مريم الجهورية: “و العبايات القصيره بعد تمشي ونص رجولها يطلعن ولو جا شويه هوى طلعن صيمتها ما شي سمه لا مبالاه وبدون قصد.. لي تخاف على نفسها وتخاف من ربها بتاخذ كل الحيط والحذر إنه ما يطلع شي ، الله يستررعلينا يارب ويهدينا ويهديه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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