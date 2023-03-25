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رسالة مؤثرة من بدر المطوع لرونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي والدون يرد

النجم البرتغالي أصبح الأكثر مشاركة دولية بين لاعبي العالم

كتب باسل النجار
رسالة بدر المطوع لرونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو وبدر المطوع
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وطن– وجّه بدر المطوع لاعب منتخب الكويت، رسالةً مؤثرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، بعد أن حطّم “الدون” الرقمَ القياسيّ على صعيد الظهور في المواجهات الدولية.

وكان رونالدو قد شارك في مباراة البرتغال وليختنشتاين، وبعد هذا الحضور أصبح النجم البرتغالي أكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية بـ197 مباراة، بفارق مباراة واحدة فقط عن المطوع.

في أعقاب ذلك، حرص المطوع على تهنئة رونالدو، قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر: “يشرفني جداً أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية، أنا ممتن لامتياز أنّني كنتُ لاعب الرجال الأكثر مشاركة”.

وأضاف بدر المطوع: “أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتمّ نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو، أنت حقاً أسطورة وقدوة لكلّ لاعب كرة قدم، أتمنى لك حظاً سعيداً وغير ذلك الكثير، وإنجازات مذهلة”.

رونالدو يردّ على بدر المطوع

وردّ الدون على رسالة بدر المطوع، قائلاً: “شكراً لكلماتك الرقيقة، إنّه لشرف كبير أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة بين الرجال، كلّ التوفيق لك أيضاً”.

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رقم قياسي لرونالدو

وأصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر ظهورًا على الصعيد الدولي، بعد أن قاد منتخب البرتغال في مواجهة منتخب ليختنشتاين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

ووصل النجم البرتغالي إلى المباراة الدولية رقم 197، متفوّقًا على لاعب منتخب الكويت، بدر المطوع، الّذي شارك في 196 مباراة، لينفرد برقم قياسي جديد.

كما يُعتبر كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، أكثر لاعب هزّاً للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، إذ يمتلك برصيده 119 هدفًا، منذ مشاركته الأولى عام 2004.

وسجّل النجم البرتغالي تسعة أهداف خلال عشرة مباريات، مع نادي النصر السعودي، المنضم إليه حديثاً.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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