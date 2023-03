رسالة مؤثرة من بدر المطوع لرونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي والدون يرد

- Advertisement -

وطن– وجّه بدر المطوع لاعب منتخب الكويت، رسالةً مؤثرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، بعد أن حطّم “الدون” الرقمَ القياسيّ على صعيد الظهور في المواجهات الدولية.

وكان رونالدو قد شارك في مباراة البرتغال وليختنشتاين، وبعد هذا الحضور أصبح النجم البرتغالي أكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية بـ197 مباراة، بفارق مباراة واحدة فقط عن المطوع.

في أعقاب ذلك، حرص المطوع على تهنئة رونالدو، قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر: “يشرفني جداً أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية، أنا ممتن لامتياز أنّني كنتُ لاعب الرجال الأكثر مشاركة”.

وأضاف بدر المطوع: “أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتمّ نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو، أنت حقاً أسطورة وقدوة لكلّ لاعب كرة قدم، أتمنى لك حظاً سعيداً وغير ذلك الكثير، وإنجازات مذهلة”.

وردّ الدون على رسالة بدر المطوع، قائلاً: “شكراً لكلماتك الرقيقة، إنّه لشرف كبير أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة بين الرجال، كلّ التوفيق لك أيضاً”.

Thank you for your kind words @bader_almotawaa! It’s an honor to become the most capped mens player.🇵🇹🙌🏽

All the best for you too

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 24, 2023