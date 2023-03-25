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رياضة

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع نهاية الجولة ال3

تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
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وطن- شهدت ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023، مع ختام الجولة الثالثة، تصدّر المنتخبات العربية الرباعية مصر والجزائر وتونس والمغرب، مع تراجع المنتخب السوداني في ترتيب منافسات دور المجموعات.

وحقّق منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، الفوز الثمين على النيجر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز منتخب مصر على مالاوي بهدفين نظيفين، وكذلك فوز منتخب تونس (نسور قرطاج) على شقيقه الليبي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023           

وجاء ترتيب دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، مع نهاية الجولة الـ3، كما يلي:

المجموعة (أ)

غينيا بيساو 7 نقاط.

نيجيريا 6 نقاط.

سيراليون نقطتين.

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ساو توميه نقطة واحدة.

المجموعة (ب)

بوكينا فاسو 9 نقاط.

الرأس الأخضر 3 نقاط.

إسواتيني نقطة واحدة.

توغو نقطة واحدة.

ترتيب دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا
ترتيب دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا

المجموعة (ج)

الكاميرون 4 نقاط.

ناميبيا  نقطتان.

بوروندي نقطة واحدة.

كينيا بدون أي من النقاط.

المجموعة (د)     

مصر 6 نقاط.

غينيا 6 نقاط.

مالاوي 3 نقاط.

إثيوبيا 3 نقاط.

منتخب مصر
منتخب مصر

المجموعة (ه)

غانا 7 نقاط.

أنغولا 4 نقاط.

جمهورية أفريقيا الوسطى 4 نقاط.

مدغشقر نقطة واحدة.

المجموعة (و)

الجزائر 9 نقاط.

تنزانيا 4 نقاط.

النيجر نقطتان.

أوغندا نقطة واحدة.

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

المجموعة (ز)

مالي 9 نقاط.

جنوب السودان 3 نقاط.

الكونغو  3 نقاط.

غامبيا  3 نقاط.

المجموعة (ح)

ساحل العاج 7 نقاط.

زامبيا 6 نقاط.

جزر القمر 3 نقاط.

ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة (ط)

الغابون 7 نقاط.

موريتانيا 4 نقاط.

السودان 3 نقاط.

الكونغو الديمقراطية 3 نقاط.

المجموعة (ي)    

تونس 7 نقاط.

غينيا الاستوائية 6 نقاط.

ليبيا 3 نقاط.

بوتسوانا نقطة واحدة.

منتخب تونس
منتخب تونس

المجموعة (ك)

المغرب 6 نقاط.

ليبيريا نقطة واحدة.

جنوب أفريقيا نقطة واحدة.

زيمباوي بدون أي نقاط.

منتخب المغرب
منتخب المغرب

المجموعة (ل)

السنغال 9 نقاط.

موزمبيق 4 نقاط.

رواندا نقطتان.

بنين نقطة واحدة.

المصدروطن + كأس أمم أفريقيا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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