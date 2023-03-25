ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع نهاية الجولة ال3

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وطن- شهدت ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023، مع ختام الجولة الثالثة، تصدّر المنتخبات العربية الرباعية مصر والجزائر وتونس والمغرب، مع تراجع المنتخب السوداني في ترتيب منافسات دور المجموعات.

وحقّق منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، الفوز الثمين على النيجر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز منتخب مصر على مالاوي بهدفين نظيفين، وكذلك فوز منتخب تونس (نسور قرطاج) على شقيقه الليبي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023

وجاء ترتيب دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، مع نهاية الجولة الـ3، كما يلي:

المجموعة (أ)

غينيا بيساو 7 نقاط.

نيجيريا 6 نقاط.

سيراليون نقطتين.

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ساو توميه نقطة واحدة.

المجموعة (ب)

بوكينا فاسو 9 نقاط.

الرأس الأخضر 3 نقاط.

إسواتيني نقطة واحدة.

توغو نقطة واحدة.

المجموعة (ج)

الكاميرون 4 نقاط.

ناميبيا نقطتان.

بوروندي نقطة واحدة.

كينيا بدون أي من النقاط.

المجموعة (د)

مصر 6 نقاط.

غينيا 6 نقاط.

مالاوي 3 نقاط.

إثيوبيا 3 نقاط.

المجموعة (ه)

غانا 7 نقاط.

أنغولا 4 نقاط.

جمهورية أفريقيا الوسطى 4 نقاط.

مدغشقر نقطة واحدة.

المجموعة (و)

الجزائر 9 نقاط.

تنزانيا 4 نقاط.

النيجر نقطتان.

أوغندا نقطة واحدة.

المجموعة (ز)

مالي 9 نقاط.

جنوب السودان 3 نقاط.

الكونغو 3 نقاط.

غامبيا 3 نقاط.

المجموعة (ح)

ساحل العاج 7 نقاط.

زامبيا 6 نقاط.

جزر القمر 3 نقاط.

ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة (ط)

الغابون 7 نقاط.

موريتانيا 4 نقاط.

السودان 3 نقاط.

الكونغو الديمقراطية 3 نقاط.

المجموعة (ي)

تونس 7 نقاط.

غينيا الاستوائية 6 نقاط.

ليبيا 3 نقاط.

بوتسوانا نقطة واحدة.

المجموعة (ك)

المغرب 6 نقاط.

ليبيريا نقطة واحدة.

جنوب أفريقيا نقطة واحدة.

زيمباوي بدون أي نقاط.

المجموعة (ل)

السنغال 9 نقاط.

موزمبيق 4 نقاط.

رواندا نقطتان.

بنين نقطة واحدة.