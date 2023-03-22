5 توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم

- Advertisement -

وطن– بعد تناول الوجبات، يشعر كثيرٌ من الناس بمشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون ذلك بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، بالإضافة إلى التعرّض لتغيرات روتينية في الحياة، وهذا يحدث كثيرًا عند السفر، وتناول كميات كبيرة من منتجات الألبان، وهذه كلها أسباب محتملة للمعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنّ هذه الأعراض تظهر بطرق مختلفة، من خلال آلام المعدة وانتفاخ البطن أو الإسهال. ومن أجل حماية جهازك الهضمي، يمكنك تغيير روتينك الغذائي.

يتضمن ذلك إضافة بعض التوابل إلى أطباقك، وبحسب طبيب الجهاز الهضمي الدكتور كينيث براون، فإنّ هناك 5 توابل لتحسين عملية الهضم ومكافحة التهاب الأمعاء، وفق ما ترجمته “وطن“.

ما البهارات التي يجب تناولها لتحسين عملية الهضم؟

يمكنك استخدام الكركم، وهو نبات يستخدم لقرون في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تساعد بشكل خاص على محاربة متلازمة القولون العصبي. وفقًا لتقرير Why Doctor، أظهرت دراسة أجريت عام 2022، أنّ الكركم يقلل من شدة أعراض هذه الحالة مثل آلام البطن.

بالإضافة إلى الكركم، من الضروري استخدام الزنجبيل، والذي يساعد بشكل أساسي في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان ومنع تقلصات البطن.

علاوةً على ذلك، يمكن استخدام الكزبرة؛ فهي مفيدة لتعزيز العبور المعوي، والشمر؛ فهو نوع من النبات يحسّن وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام. ثم يكفي رشّ بعض من القرفة على الطعام، لتقليل الانتفاخ وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.