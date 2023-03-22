الأربعاء, مارس 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا5 توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم
حياتنا

5 توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم

"الشمر نوع من النبات يحسّن وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.."

كتب معالي بن عمر
توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم watanserb.com
توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم
- Advertisement -

وطن– بعد تناول الوجبات، يشعر كثيرٌ من الناس بمشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون ذلك بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، بالإضافة إلى التعرّض لتغيرات روتينية في الحياة، وهذا يحدث كثيرًا عند السفر، وتناول كميات كبيرة من منتجات الألبان، وهذه كلها أسباب محتملة للمعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنّ هذه الأعراض تظهر بطرق مختلفة، من خلال آلام المعدة وانتفاخ البطن أو الإسهال. ومن أجل حماية جهازك الهضمي، يمكنك تغيير روتينك الغذائي.

يتضمن ذلك إضافة بعض التوابل إلى أطباقك، وبحسب طبيب الجهاز الهضمي الدكتور كينيث براون، فإنّ هناك 5 توابل لتحسين عملية الهضم ومكافحة التهاب الأمعاء، وفق ما ترجمته “وطن“.

الزنجبيل
الزنجبيل

أطعمة تربك جهازك الهضمي.. حاول الابتعاد عنها

ما البهارات التي يجب تناولها لتحسين عملية الهضم؟

يمكنك استخدام الكركم، وهو نبات يستخدم لقرون في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تساعد بشكل خاص على محاربة متلازمة القولون العصبي. وفقًا لتقرير Why Doctor، أظهرت دراسة أجريت عام 2022، أنّ الكركم يقلل من شدة أعراض هذه الحالة مثل آلام البطن.

بالإضافة إلى الكركم، من الضروري استخدام الزنجبيل، والذي يساعد بشكل أساسي في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان ومنع تقلصات البطن.

الشمر
الشمر

علاوةً على ذلك، يمكن استخدام الكزبرة؛ فهي مفيدة لتعزيز العبور المعوي، والشمر؛ فهو نوع من النبات يحسّن وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام. ثم يكفي رشّ بعض من القرفة على الطعام، لتقليل الانتفاخ وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

دراسة جديدة تظهر الارتباط بين الاكتئاب وأمراض الجهاز الهضمي

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تخلص من علب التوابل على الفور إذا رأيت هذا.. فأنت في خطر

حياتنا

بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

حياتنا

ما الفرق بين البهارات والأعشاب العطرية؟

فيديو

فيديو| كانوا يحتفلون بتجاوز صديقهم 25 عاماً بلا زواج .. وفجأة حدثت الكارثة واحترق الشاب!

أرشيف - المجلة

“فيديو”: مشاهد حقيقية وصادمة لقوم “هود”.. تعرف على مكان اكتشافهم وكل شئ عنهم!

حياتنا

هذه التوابل ستحمي قلبك وتخفض وزنك

حياتنا

هكذا يتم إعداد خلطة الكمّون لخسارة الوزن

أرشيف - المجلة

هذا ما يحدث لجسمنا اذا شربنا المياه الساخنة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر أثار ضجة

الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

فيديو جديد لـ عماد المبيض يكشف سبب خروجه من السعودية وقصة العقوبة الربانية

زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

عبد المجيد تبون يحسم الأمر.. علاقاتنا مع المغرب وصلت لنقطة اللاعودة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC