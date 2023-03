وكيل أعمال محمد صلاح ينفجر غضبا بعد إشاعات لاحقت نجم ليفربول (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تفاعل رامي عباس عيسى، وكيل أعمال نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح، مع الجدل الذي أثارته عدد من التقارير الصحفية التي رجحت أن ينتقل صلاح عن ناديه، ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن محمد صلاح بات منفتحًا على الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحت عنوان “صلاح لديه تفضيل لإسبانيا” قالت “فوت ميركاتو” إن “النجم المصري الذي سيبلغ الثلاثين من عمره (في 31 يونيو المقبل)، هو آخر ناجٍ من الثلاثي السحري صلاح ماني فيرمينو”.

وأشارت إلى أن صلاح “يفكر أكثر فأكثر في رحيله وفقًا لمعلوماتنا ولم يعد يخفي رغباته الشديدة في ذلك”.

وتابعت: “بحسب معلوماتنا فإن إسبانيا، في حالة رحيله، هي الوجهة المفضلة للمهاجم المصري محمد صلاح”.

أشعل تقرير الصحيفة الفرنسية ردود فعل واسعة، جذبت لها صحفيين وإعلاميين رياضيين بارزين في بريطانيا، ومنهم الناشط “Santi Aouna” الذي شارك تقرير فوت ميركاتو.

وزعم عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن صلاح “على استعداد للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

خلف كل هذا الجدل الذي بلغ صداه وسائل الإعلام الدولية، وخوفا من أن تتحول الاشاعات إلى أمر واقع، خاصة مع معرفته بدور الإعلام في تحريك الرأي العام الرياضي في إنجلترا، قرر وكيل أعمال محمد صلاح الدخول على الخط.

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على تغريدة سانتي آوونا، عبر “تويتر“، قائلا: “من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

Where did you get this from if not even Mohamed and I discussed this? Please tell us. https://t.co/1I1RUtGJej

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 18, 2023