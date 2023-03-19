وكيل أعمال محمد صلاح ينفجر غضبا بعد إشاعات لاحقت نجم ليفربول (شاهد)

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وطن- تفاعل رامي عباس عيسى، وكيل أعمال نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح، مع الجدل الذي أثارته عدد من التقارير الصحفية التي رجحت أن ينتقل صلاح عن ناديه، ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

كشفت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن محمد صلاح بات منفتحًا على الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحت عنوان “صلاح لديه تفضيل لإسبانيا” قالت “فوت ميركاتو” إن “النجم المصري الذي سيبلغ الثلاثين من عمره (في 31 يونيو المقبل)، هو آخر ناجٍ من الثلاثي السحري صلاح ماني فيرمينو”.

وأشارت إلى أن صلاح “يفكر أكثر فأكثر في رحيله وفقًا لمعلوماتنا ولم يعد يخفي رغباته الشديدة في ذلك”.

وتابعت: “بحسب معلوماتنا فإن إسبانيا، في حالة رحيله، هي الوجهة المفضلة للمهاجم المصري محمد صلاح”.

أشعل تقرير الصحيفة الفرنسية ردود فعل واسعة، جذبت لها صحفيين وإعلاميين رياضيين بارزين في بريطانيا، ومنهم الناشط “Santi Aouna” الذي شارك تقرير فوت ميركاتو.

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وزعم عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن صلاح “على استعداد للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

🚨Excl : Mohamed Salah 🇪🇬💫 ▫️L'attaquant Égyptien est ouvert à un départ de Liverpool cet été. ▫️En cas de départ, Salah privilégie l'Espagne.https://t.co/0OIkkPFrpY — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 18, 2023

خلف كل هذا الجدل الذي بلغ صداه وسائل الإعلام الدولية، وخوفا من أن تتحول الاشاعات إلى أمر واقع، خاصة مع معرفته بدور الإعلام في تحريك الرأي العام الرياضي في إنجلترا، قرر وكيل أعمال محمد صلاح الدخول على الخط.

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على تغريدة سانتي آوونا، عبر “تويتر“، قائلا: “من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

Where did you get this from if not even Mohamed and I discussed this? Please tell us. https://t.co/1I1RUtGJej — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 18, 2023

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي

انضم محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وينتهي عقده الجديد الذي وقعه مع النادي في الصيف الماضي بحلول 30 يونيو من عام 2025.

خلال الموسم الحالي 2022/2023، شارك محمد صلاح في 39 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 11، في كل مشاركات الريدز المحلية والأوروبية.

في الدوري الإنجليزي الممتاز لوحده، شارك صلاح في 26 مباراة سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وفي المحصلة، لعب محمد صلاح 293 مباراة بقميص ليفربول بمختلف البطولات منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 178 هدفًا وصنع 74 لزملائه.