الأحد, مارس 19, 2023
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وكيل أعمال محمد صلاح ينفجر غضبا بعد إشاعات لاحقت نجم ليفربول (شاهد)

رامي عباس وكيل أعمال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح نفى أن يكون للأخير نية في الانتقال عن نادي ليفربول الإنجليزي

كتب فهمي الورغمي
نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح watanserb.com
نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح
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وطن- تفاعل رامي عباس عيسى، وكيل أعمال نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح، مع الجدل الذي أثارته عدد من التقارير الصحفية التي رجحت أن ينتقل صلاح عن ناديه، ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

كشفت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن محمد صلاح بات منفتحًا على الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحت عنوان “صلاح لديه تفضيل لإسبانيا” قالت “فوت ميركاتو” إن “النجم المصري الذي سيبلغ الثلاثين من عمره (في 31 يونيو المقبل)، هو آخر ناجٍ من الثلاثي السحري صلاح ماني فيرمينو”.

وأشارت إلى أن صلاح “يفكر أكثر فأكثر في رحيله وفقًا لمعلوماتنا ولم يعد يخفي رغباته الشديدة في ذلك”.

وتابعت: “بحسب معلوماتنا فإن إسبانيا، في حالة رحيله، هي الوجهة المفضلة للمهاجم المصري محمد صلاح”.

أشعل تقرير الصحيفة الفرنسية ردود فعل واسعة، جذبت لها صحفيين وإعلاميين رياضيين بارزين في بريطانيا، ومنهم الناشط “Santi Aouna” الذي شارك تقرير فوت ميركاتو.

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وزعم عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن صلاح “على استعداد للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

خلف كل هذا الجدل الذي بلغ صداه وسائل الإعلام الدولية، وخوفا من أن تتحول الاشاعات إلى أمر واقع، خاصة مع معرفته بدور الإعلام في تحريك الرأي العام الرياضي في إنجلترا، قرر وكيل أعمال محمد صلاح الدخول على الخط.

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على تغريدة سانتي آوونا، عبر “تويتر“، قائلا: “من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

وكيل أعمال صلاح يؤكد بقاءه في ليفربول
وكيل أعمال صلاح يؤكد بقاءه في ليفربول

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي

انضم محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وينتهي عقده الجديد الذي وقعه مع النادي في الصيف الماضي بحلول 30 يونيو من عام 2025.

خلال الموسم الحالي 2022/2023، شارك محمد صلاح في 39 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 11، في كل مشاركات الريدز المحلية والأوروبية.

في الدوري الإنجليزي الممتاز لوحده، شارك صلاح في 26 مباراة سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وفي المحصلة، لعب محمد صلاح 293 مباراة بقميص ليفربول بمختلف البطولات منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 178 هدفًا وصنع 74 لزملائه.

المصدرتويتر، صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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