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أخدود السخاء.. منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

هناك احتمال لتأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي بدءًا من بعد غدٍ الأحد ويستمر خمسة أيام.

كتب خالد الأحمد
منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان watanserb.com
منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان
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وطن- شهدت أنحاء مختلفة من سلطنة عمان، هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد بشكل لم تعتده البلاد من قبل، وسادت سحب ركامية ممطرة -رعدية أحيانًا- على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية وولاية الدقم، مع استمرار تدفق وتكاثف السحب وفرص هطول أمطار متفرقة على معظم المحافظات خلال ساعات الليل.

وتداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قاموا بتصويرها في المنازل والحدائق والشوارع، تظهر غزارة الأمطار التي طالت مناطق واسعة من سلطنة عمان.

وشكلت الأمطار مناظر آسرة ومخيفة في آن معاً، مما دعا هواة الطقس إلى إطلاق اسم “أخدود السخاء” على العاصفة المطرية والرعدية التي تشهدها البلاد.

كما تداولوا خرائط للطقس تظهر استمرار تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الظاهرة.

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وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ “أخدود السخاء” وتكون التسمية خاصة للمشروع لأغراض التوثيق.

وكانت الأرصاد العمانية أصدرت اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 تنبيهها الأول بغزارة الأمطار المتوقعة خلال يومي الإثنين والثلاثاء (20-21) مارس.

وذُكر في التنبيه أنه يجب توخي الحذر “نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها ابتداءً من يوم غدِ الإثنين 20 مارس 2023 إلى صباح الثلاثاء 21 مارس 2023، على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، والتي قد تتراوح من 20 إلى 100 ملليمتر خلال 24 ساعة ، مع فرص هطول الأمطار المتفرقة على بقية محافظات السلطنة.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أوضحت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة الصادرة عن هيئة الطيران المدني العماني، احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي بدءًا من بعد غدٍ الأحد ويستمر خمسة أيام.

وذكر التقرير أنه من المتوقع تدفق السحب على معظم المحافظات ابتداء من مساء يوم، الأحد، القادم مع فرص هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على محافظتي ظفار والوسطى، ويمتد من مساء يوم الاثنين ليشمل بقية المحافظات.

أخدود السخاء منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان
أخدود السخاء منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان

توزيع الأنظمة الجوية

وكانت آخر مُخرجات نماذج التنبؤات الحاسوبية أشارت إلى توقعات بحدوث تغيرات في توزيع الأنظمة الجوية في شبه الجزيرة العربية خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي.

وتتمثل بسيطرة مُرتفع جوي في طبقات الجو كافة على شمال شبه الجزيرة العربية يترافق بارتفاع على درجات الحرارة و طقس مُستقر، و ذلك على حساب اقتراب أخدود من مُنخفض جوي لجنوب شبه الجزيرة العربية بما في ذلك أجواء السلطنة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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