أخدود السخاء.. منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

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وطن- شهدت أنحاء مختلفة من سلطنة عمان، هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد بشكل لم تعتده البلاد من قبل، وسادت سحب ركامية ممطرة -رعدية أحيانًا- على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية وولاية الدقم، مع استمرار تدفق وتكاثف السحب وفرص هطول أمطار متفرقة على معظم المحافظات خلال ساعات الليل.

وتداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قاموا بتصويرها في المنازل والحدائق والشوارع، تظهر غزارة الأمطار التي طالت مناطق واسعة من سلطنة عمان.

وشكلت الأمطار مناظر آسرة ومخيفة في آن معاً، مما دعا هواة الطقس إلى إطلاق اسم “أخدود السخاء” على العاصفة المطرية والرعدية التي تشهدها البلاد.

كما تداولوا خرائط للطقس تظهر استمرار تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الظاهرة.

#الأرصاد_العمانية: استمرار تدفق السحب على معظم محافظات #سلطنة_عمان مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الظاهرة#جريدة_عمان https://t.co/HutYLg2SkR — جريدة عمان – الرسمي (@OmanEPress) March 19, 2023

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وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ “أخدود السخاء” وتكون التسمية خاصة للمشروع لأغراض التوثيق.

وكانت الأرصاد العمانية أصدرت اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 تنبيهها الأول بغزارة الأمطار المتوقعة خلال يومي الإثنين والثلاثاء (20-21) مارس.

نطاق التأثير الجغرافي لـ #أخدود_السخاء مختلف نوعًا ما عن الأخاديد الماضية، واستحقاقه للتسمية ليس لأنه سيؤثر على شمال عمان ولكن للمناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، المنخفض الحراري راح يشتغل بشكل ملحوظ واستثنائي هناك الفترة المقبلة لهذا تنبيه الأرصاد في محله بالنسبة لتلك المحافظات https://t.co/wzhM4npHtO pic.twitter.com/F4UwFKpqtH — حارث السيفي 🌟🌧️ (@_harith_hhhs) March 19, 2023

وذُكر في التنبيه أنه يجب توخي الحذر “نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها ابتداءً من يوم غدِ الإثنين 20 مارس 2023 إلى صباح الثلاثاء 21 مارس 2023، على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، والتي قد تتراوح من 20 إلى 100 ملليمتر خلال 24 ساعة ، مع فرص هطول الأمطار المتفرقة على بقية محافظات السلطنة.

تنبيه (1) بغزارة الأمطار المتوقعة :

في الفترة(20-21) مارس 2023 pic.twitter.com/9WiWEJbycu — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 19, 2023

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أوضحت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة الصادرة عن هيئة الطيران المدني العماني، احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي بدءًا من بعد غدٍ الأحد ويستمر خمسة أيام.

وذكر التقرير أنه من المتوقع تدفق السحب على معظم المحافظات ابتداء من مساء يوم، الأحد، القادم مع فرص هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على محافظتي ظفار والوسطى، ويمتد من مساء يوم الاثنين ليشمل بقية المحافظات.

توزيع الأنظمة الجوية

وكانت آخر مُخرجات نماذج التنبؤات الحاسوبية أشارت إلى توقعات بحدوث تغيرات في توزيع الأنظمة الجوية في شبه الجزيرة العربية خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي.

اولى بشائر #اخدود_السخاء على اجواء السلطنة تتدفق هذه اللحظات السحب المتوسطة والعالية مسببه اجواء غائمة الى غائمة جزئياً تخللها بعض الامطار المتفرقه ،،

خلال الساعات المسائية فرص ظهور خلايا رعدية تبدو نشطة اليوم على محافظتي الوسطى وظفار مصحوبه برياح هابطة مثيرة للغبار . pic.twitter.com/t3N3hXBhem — أمجد المنجي (@almanji_AM7) March 19, 2023

وتتمثل بسيطرة مُرتفع جوي في طبقات الجو كافة على شمال شبه الجزيرة العربية يترافق بارتفاع على درجات الحرارة و طقس مُستقر، و ذلك على حساب اقتراب أخدود من مُنخفض جوي لجنوب شبه الجزيرة العربية بما في ذلك أجواء السلطنة.