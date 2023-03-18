ترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على السيلية

- Advertisement -

وطن- عاد فريق العربي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوزه على السيلية برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال17.

وأحرز فريق السيلية أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه العربي عند الدقيقة ال8، قبل أن يدرك فريق العربي هدف التعادل في الدقيقة ال32، عن طريق النجم السوري عمر السومة.

مباراة العربي والسيلية في الدوري القطري

وسجل العربي هدف التقدم الثاني عن طريق العقيد السومة مع نهاية الشوط الأول، كما وعزز العربي التقدم في النتيجة بهدف ثالث ورابع عن طريق النجم التونسي يوسف المساكني في الدقيقة ال63 وال84.

وتفوق فريق العربي على السيلية على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

أنتم مصدر قوتنا 🏟️🤩

شكرا ♥️ pic.twitter.com/YjW0vuRSpo — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) March 18, 2023

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس السيلية إلى 7 تسديدات، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

ترتيب الدوري القطري 2023

- Advertisement -

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري القطري 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال17، على النحو الآتي:

العربي 37 نقطة.

الدحيل 36 نقطة.

السد 32 نقطة.

الغرافة 26 نقطة.

قطر 26 نقطة.

الوكرة 25 نقطة.

الأهلي 22 نقطة.

المرخية 21 نقطة.

الشمال 14 نقطة.

الريان 13 نقطة.

أم صلال 13 نقطة.

السيلية 9 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري القطري 2023

ونضع بين يديكم أبرز جدول هدافين الدوري القطري 2023، كما يلي:

جيلسون (الوكرة) 11 أهداف.

مايكل أولونغا (الدحيل) 11 أهداف.

عمر السومة (العربي) 11 هدفاً.

يوسف المساكني (الدحيل) 11 هدفاً.

يوهان بولي (الريان) 10 أهداف.