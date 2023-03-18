السبت, مارس 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على السيلية
رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على السيلية

منافسات الجولة ال17 من دوري نجوم قطر 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري القطري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري القطري 2023
- Advertisement -

وطن- عاد فريق العربي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوزه على السيلية برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال17.

وأحرز فريق السيلية أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه العربي عند الدقيقة ال8، قبل أن يدرك فريق العربي هدف التعادل في الدقيقة ال32، عن طريق النجم السوري عمر السومة.

مباراة العربي والسيلية في الدوري القطري

وسجل العربي هدف التقدم الثاني عن طريق العقيد السومة مع نهاية الشوط الأول، كما وعزز العربي التقدم في النتيجة بهدف ثالث ورابع عن طريق النجم التونسي يوسف المساكني في الدقيقة ال63 وال84.

وتفوق فريق العربي على السيلية على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس السيلية إلى 7 تسديدات، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

ترتيب الدوري القطري 2023

- Advertisement -

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري القطري 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال17، على النحو الآتي:

العربي 37 نقطة.

الدحيل 36 نقطة.

السد 32 نقطة.

الغرافة 26 نقطة.

الدوري القطري 2023
الدوري القطري 2023

قطر 26 نقطة.

الوكرة 25 نقطة.

الأهلي 22 نقطة.

المرخية 21 نقطة.

الشمال 14 نقطة.

الريان 13 نقطة.

أم صلال 13 نقطة.

السيلية  9 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري القطري 2023 

ونضع بين يديكم أبرز جدول هدافين الدوري القطري 2023، كما يلي:

جيلسون (الوكرة) 11 أهداف.

مايكل أولونغا (الدحيل) 11 أهداف.

العربي القطري
العربي القطري

عمر السومة (العربي) 11 هدفاً.

يوسف المساكني (الدحيل) 11 هدفاً.

يوهان بولي (الريان) 10 أهداف.

المصدروطن + الدوري القطري تويتر + نادي العربي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

الصراع مُشتعل بين الدحيل والعربي على الصدارة .. ترتيب الدوري القطري 2023

رياضة

سفيان بوفال يُوقع مع الريان القطري (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على الوكرة

رياضة

هدف عمر السومة الصاروخي في الدوري القطري 2023 (شاهد)

رياضة

من هو “بهاء فيصل” صاحب (الأعلى أجراً) في كرة القدم الأردنية؟!

رياضة

العقيد عمر السومة يُوقع أول أهدافه مع العربي القطري (شاهد)

رياضة

انتقال عمر السومة إلى الدوري القطري .. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

بدر بانون يتنازل عن حقوقه من أجل عيون الأهلي المصري

رياضة

الريان القطري قريب من التعاقد مع مدافع المنتخب الفلسطيني

رياضة

بدر بانون يتلقى العرض المغري للرحيل.. وهذا موقف الأهلي

رياضة

تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتقال دونالد ترامب محتمل.. ناشد أنصاره التجمع في هذا اليوم لإنقاذه

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

العثور على جثة ضابط بمخابرات الأسد وهذا ما وُجد على جثمانه

نادين الراسي في حضن شاب وسيم.. “حبيت إتغنج شوي” (شاهد)

9 أنواع من الرجال عليكِ تجنبُ التعرف إليهم أو الارتباط بهم مهما كان الثمن..

خطة الابتزاز نجحت.. بدء خطة مصر لبيع الأصول والشركات يغير لهجة المسؤولين السعوديين

تشارلز الثالث يشكو حراسه ويصدر أمراً فورياً لإيقافهم عند حدهم!

الاحتجاجات على قانون التقاعد.. فيديو مفزع لاعتداء شرطي فرنسي على سيدة مسالمة

ابنة شقيقة إلهام شاهين بإطلالة عارية في الرياض وخالتها تقدمها للمنتجين السعوديين (شاهد)

أسرار جديدة يكشفها محقق “FBI” عن صدام حسين حول رأيه في ابن لادن وأصحاب اللحى!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC