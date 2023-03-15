هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

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وطن-إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ولكنك لا تستطيع ذلك، فربما كنت ترتكب بعض الأخطاء الشائعة، وهذه بعضٌ منها، وفقًا لخبير تغذية أمريكي.

في الحقيقة، إن إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل دائمًا. وإذا كنت تشعر أنك جربت كل شيء وما زلت لا تستطيع التخلص من الوزن الزائد، فقد يكون ذلك بسبب قيامك بذلك بشكل خاطئ. ناهيك بأن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن تبطئ عمليّة فقدان الوزن، وفق ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

لماذا لا تستطيع إنقاص الوزن؟

أكّد المتخصص في التغذية فيدور سايني، أنه ليس من الضروري “التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك”. كما أنه من ناحية أخرى، شدّد على أهمية تبني “العادات الصحية” على المدى الطويل. وفيما يلي تحدث عن 6 أسباب تساهم بشكل كبير في عدم قدرتك على إنقاص الوزن.

هناك الكثير من القيود

يرى فيدور سايني أن معظم الأنظمة الغذائية “تحظر” مجموعات غذائية معينة. لكن بالنسبة له، لن يكون هذا شيئًا جيدًا، لاسيما وأن بعض الأنظمة الغذائية لا تساعد في سد النقص اليومي من السعرات الحرارية، الأمر الذي يؤدي إلى الرغبة الشديدة في الأكل. لذا احرص على عدم حرمان جسمك تمامًا من هذا المكون أو ذاك.

النظام الغذائي معقد

وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإنه من أجل اتباع نظام غذائي بصفة يومية، يجب أن يكون النظام الغذائي بسيطًا بدرجة كافية. وبالتالي يدعوك الخبير في التغذية، لاختيار نظام غذائي يسمح لك بإعداد وجباتك بسهولة، حتى لا تُجهد عقلك ولا تستسلم بسرعة كبيرة للجوع.

الغذاء مكلف للغاية

إذا لم تتمكن من الالتزام بنظامك الغذائي، فقد يكون ذلك بسبب أن الأطعمة التي تختارها باهظة الثمن. اختر المنتجات الأكثر منطقية من حيث التكلفة، سيسمح لك ذلك بفقدان الوزن.

لا توجد بيانات كافية

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يحذر فيدور سايني: “ليس كل الأنظمة الغذائية تساعد على إنقاص الوزن”. ووفقًا له، فإن بعض الأنظمة الغذائية تستند إلى أسس علمية “غير كاملة” أو حتى “غير موجودة”. لذا يقترح عليك أن تقوم ببحثك جيدًا مسبقًا، حتى لا تنخدع بالادعاءات “المضللة”.

الكمال هو الهدف

لفت الخبير إلى أن العديد من الأنظمة الغذائية “مقيدة للغاية” وبالتالي لا تسمح “بأي تغيير”. ومع ذلك، يمكن أن تدفعك بعض المناسبات والإغراءات إلى تناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لذا من المهم أن تمنح نفسك بعض الحرية. اسمح لنفسك بالحق في بعض الاستثناءات، دون أن يكون هدفك بالضرورة الوصول إلى الكمال!

الموعد النهائي لفقدان الوزن قصير جدًا

أخيرًا، إذا فشل نظامك الغذائي، فمن المحتمل أن يكون الوقت المحدد لفقدان الوزن قصير جدًا. وفي الواقع، يمكن لبعض العلامات التجارية إبراز حقيقة أنه يمكنك إنقاص الوزن في وقت قياسي. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الذي يتم اتباعه خلال فترة زمنية قصيرة قد يكون “مقيدًا للغاية” وبالتالي “غير مستدام”. تذكر أن إنقاص الوزن، قد يستغرق عدة سنوات.