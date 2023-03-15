قادما من لبنان.. “عملية مجدو” تبث الذعر في إسرائيل ونتنياهو لم يستوعب ما حدث بعد (فيديو)

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وطن- في سابقة غير متوقعة في تل أبيب، حسب ما أعلنت مصادر صحفية متطابقة، استشهد منفذ عملية تفجير العبوة الناسفة قرب “مفرق مجدو”، شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو شاب وصل من لبنان ونجح في اختراق الحدود مع فلسطين، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من قلته أثناء ملاحقته، وقد عُثر على حزام ناسف بحوزته.

لبناني يخترق الحدود مع إسرائيل وينفذ عملية غير مسبوقة

دخل شخص قادم من لبنان، يوم 13 آذار / مارس، الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون علم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقام بوضع عبوة ناسفة، على مفترق مجدو شمالي إسرائيل، وفجرها، قبل أن يستشهد خلال محاولته الهروب من ملاحقات الاحتلال.

*إعلام العدو* سُمح بالنشر: جيش العدو يزعم أن شاب عبر من لبنان إلى فلسطين هو من نفذ تفجير مفترق مجدو و اثناء عودته الى الحدود تم توقيفه و طلب منه النزول من السيارة و عندمت تبيين أنه يحمل حزامًا ناسفًا تم اطلاق الرصاص عليه و "تحييده" pic.twitter.com/lzBMm0z47Q — Habiba hodroj (@HabibaHodroj) March 15, 2023

ووفقًا صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، فقد أفاد الشاباك والمسعفون أن الانفجار وقع حوالي الساعة السادسة صباحًا، على الطريق السريع 65 عند مفرق مجدو ، بالقرب من سجن مجدو، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار القنبلة بالقرب من سيارته.

فبعد أن قام الشهيد بزرع العبوة الناسفة في المفترق، و أثناء عودته الى الحدود نحو لبنان بعد يومين من العملية، اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار، تم توقيفه وطُلب منه النزول من السيارة وقد كان يحمل حزامًا ناسفًا، الأمر الذي أدى لاستشهاده بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه.

متابعة-وفق إعلام العدو

مشاهد لتوقيف سائق أوصل المسلّح الذي زرع العبوة على مفترق مجدو أنشر مع التنبيه إلى أنها رواية العدو… نعرضها مع إبقاء عقولنا متيقظة لاحتمال الدسّ وإخراج ما يمكن أن يخدم العدو استخبارياً ومعنوياً pic.twitter.com/9nL96cKZ8B — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) March 15, 2023

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وفي أول تفاعل رسمي من جيش الاحتلال، قال الناطق باسمه “أفيخاي أدرعي“، إنه تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة أحد الإسرائيليين بجروح.

#فيديو قوات الأمن تقوم بتحييد المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق #مجيدو والذي تسلل كما يبدو من لبنان وتجري تحقيقًا موسعًا حول العملية التخريبية ومدى تورط #حزب_الله الإرهابي فيها pic.twitter.com/Ghe0iKmF0U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023

الاحتلال تكتم عن العملية

عملية تفجير العبوة الناسفة قرب مفترق مجدو، حصلت قبل يومين، لكن قوات الاحتلال تكتمت على الحادثة ولم تُفصح عن أي تفاصيل تتعلق بها، قبل أن تقوم وسائل إعلام عبرية بتسريبها إلى العلن.

خاصة بعد التأكد من أن الشهيد، منفذ العملية، هو شخص لبناني اخترق الحدود بطريقة دون علم الجيش الإسرائيلي.

تفاصيل الحدث الامني : شخص مسلح دخل الى الكيان ووضع عبوة متفجرة، على مفترق مجدو وفجرها، وقتل على يد قوات العدو الإسرائيلي اثناء عودته الى #لبنان. قال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي في بداية الأسبوع ، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة شخص بجروح… https://t.co/HsivbL4TQZ pic.twitter.com/hDsbKuw2GH — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) March 15, 2023

حيث أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، أصدرا تعليماتهم للمسؤولين الإسرائيليين بعدم إدلاء أي تصريحات حول عملية مجدو، بناء على توصيات الجيش”.

أما موقع “والا” العبري فاستغرب من الطريقة التي دخل بها منفذ العملية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال إنه “ليس من الواضح كيف ومتى ومن أين دخل منفذ العملية من لبنان، هويته غير معروفة، والجيش يفحص احتمال تورط حزب الله اللبناني ويفكرون في كيفية الرد”.

وتابع بقوله “لا تتوفر معلومات لدى الشاباك حول اللحظة حول إمكانية وجود متعاونين مع منفذ العملية”.

دهشة في الأوساط الإسرائيلية الإعلامية والرسمية

وسائل الإعلام وبعض المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي، وصفوا العملية بغير المسبوقة، سواء من حيث هوية منفذها أو طبيعتها من حيث باقي الأنواع من العبوات الناسفة، حسب تأكيدات المحلل العسكري في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية “تال ليف رام”.

واعتبر رام، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن “قضية عبوة مجدو تشغل الأمن الإسرائيلي، كونها تختلف في طبيعتها عن جميع العبوات التي اكتشفت أو انفجرت في الضفة الغربية والقدس خلال الفترة الماضية”،

وأضاف “إننا نتحدث عن عبوة لا تشبه العبوات التي نعرفها في الضفة الغربية، ولكنها تشبه تلك التي رأيناها في جنوبي لبنان، المنظومة الأمنية قلقة جداً من خط إيران-حزب الله-حماس، لا أتحدث بأننا على شفا حرب، لكن هنالك الكثير من الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر شبكات التواصل بهذا الخصوص”.

من جانبه، قال الكاتب الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أمس الثلاثاء، إن “الشاباك والجيش الإسرائيلي قلقان منذ عدة أشهر من محاولات الفلسطينيين المتزايدة” لإعداد عبوات ناسفة.