“حلب” الأعضاء التناسلية لحفظ الحيوانات المنوية.. حقيقة مرعبة وراء المقطع الذي أربك الصين!

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وطن– تسبب مقطع فيديو غريب انتشر بشكل فيروسي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في إثارة الغضب والارتباك.

حلب العضو التناسلي!

يظهر المقطع الغريب ثلاثة رجال صينيين مستلقين في ما يشبه مستشفى. مع ما يمكن وصفه فقط بأنه مضخة أوتوماتيكية للقضيب، يقوم بـ “حلبهم”!

زُعم أن المقطع كان من مصنع استخراج الحيوانات المنوية في الصين عند مشاركته في الأصل على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن الحقيقة وراءه كانت أغرب.

عندما ظهر المقطع لأول مرة على “تويتر” ، كتب أحد المستخدمين: “ما الذي يحدث في الصين؟ هل له علاقة بسياسة الأطفال الثلاثة؟ ”

الحزب الشيوعي الصيني

وبدا الفيلسوف والمؤلف المعروف جوردان بيترسون قلقًا حين علق: “مثل هذه المتعة في جحيم الحزب الشيوعي الصيني الذي لا يُصدق.”

كتب مستخدم آخر على “تويتر”: “بالتأكيد ، كان مصنع مداعبة القضيب الصيني مزيفًا ، لكن المخيف أنه قد يكون حقيقيًا.”

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ومع ذلك ، لجعل الأمور أكثر غرابة. اتضح في الواقع أن الفيديو مصدره من المملكة المتحدة كما أوضح حساب Songpinganq الصيني عبر “تويتر”.

الفيديو من المملكة المتحدة

وكتب الحساب الذي يتابعه أكثر من 86 ألف متابع: “لقد عثرت على هذا الفيديو على WeChat وقالوا إن هذه غرفة تجميع بنك الحيوانات المنوية في الصين. ولكن تبين أن هذا الفيديو من المملكة المتحدة.”

وفقًا للخبراء في موقع “فايس نيوز“، تم التقاط المقطع من موقع ويب مخصص للفيمدوم في المملكة المتحدة ، لكن لم يتم توضيح المقطع بالضبط”.

ومصطلح الفيمدوم ، يعني المرأة المهيمنة على الرجل، حيث يكون الرجل هو العبد والتابع في العلاقة بينهما. وهي نوع من أنواع السادية.

وبحسب القناة: “توجد مجموعة متنوعة من تقنيات الحلب ؛ هناك إعداد المضخة الذي ذكره بيترسون ، حيث يرقد الشخص على ظهره ، القضيب باتجاه السماء ، مقوس داخل أنبوب يستخدم الشفط”.

نوع من الإباحية

وأوضحت القناة “يمكن للمرء أيضًا الاستلقاء على منضدة الحلب ووجهه لأسفل ، من خلال ثقب لسحب القضيب من تحتها”.

“هناك مائة نوع مختلف من الحلب، يتضمن درجات متفاوتة من المعدات”.

وقالت القناة إنه في معظم الأوقات، تعد المواد الإباحية التي تحلب القضيب جزءًا من مجموعة فرعية من سلوك جنسي مضطرب أكثر شيوعًا ، مثل الدكاكيرية. (حيث يوجد طبيب أو ممرضة ويمارس الرجل دور المريض ديناميكيًا) وسط عبودية تمارس من قبل الفيمدوم.