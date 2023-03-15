اعتقال مدير قناة أورينت وإعلامي سوري بعد طرده محلل سياسي تركي تجاوز في حقه (شاهد)

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وطن – أعلنت قناة “أورينت” السورية التي تبث من داخل تركيا، عن قيم السلطات باعتقال مدير القناة علاء فريحات، والإعلامي في القناة أيضا أحمد الريحاوي، على إثر قيام الاخير بطرد المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز الذي تهجم على القناة وإعلامييها خلال استضافته في احد البرامج

وقالت القناة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن “السلطات التركية أوقفت مدير أورينت، علاء فريحات، ومقدم برنامج تفاصيل، أحمد الريحاوي، بعد شكوى تقدم بها، أوكتاي يلماز.

وأكدت القناة على أن عملية التوقيف تمت بعد انتهاء حلقة برنامج “تفاصيل أحمد الريحاوي”، معبرة عن ثقتها بالقضاء التركي ونزاهته، مطالبة محاسبة الضيف على تجاوزه بحق الشعب السوري ونعته بعبارات عنصرية مهينة.

تفاصيل ما جرى على الهواء مباشرة

وكان فيديو لحلقة برنامج تفاصيل أحمد الريحاوي قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل وثق ما حدث بالضبط خلال بداية الحلقة.

ووفقا لما ورد في الفيديو، فقد بدأ “الريحاوي” بسؤال “يلماز” عن انتهاكات الجندرما (قوات الدرك التركية) على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد مقتل ثلاثة أشخاص.

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وبعيد السؤال قال الضيف التركي “استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا“، وتساءل “بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟”.

وبدأ الجدال بين الإعلامي وضيفه، وادعى الأخير أنه “لم يكن يعلم بمضمون الحوار”، قبل أن يطلب منه الريحاوي مغادرة الاستديو.

وقال الريحاوي “إما أن تناقش باحترام وأدب أو غادر الحلقة” ليقوم بعدها الضيف التركي بسحب أوراق المقدم من على الطاولة وتمزيقها ومغادرة الاستوديو”.

من جانبه، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان “السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الاعلامي السوري، أحمد الريحاوي، الذي جرى توقيفه في مركز أمني تركي، على خلفية طرد محلل سياسي تركي من الاستديو ضمن حلقة تتحدث عن انتهاكات الجندرما التركية”.